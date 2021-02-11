Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Украина

Казарин мечтает о большем насилии на российских улицах

11 февраля 2021, 00:35  •  96 • Украина


Для Украины арест блогера Алексея Навального важен не карьерой российского оппозиционера, а потенциальными антироссийскими санкциями Запада.

Об этом в киевском журнале «Новое время пишет» покинувший Крым журналист Павел Казарин, где на американском «Радио Свобода» превратился в одного из самых ярых антироссийских пропагандистов.

По его словам, Украина должна внимательно «следить за происходящим в России лишь потому, что украинская реальность зависит от российской».

«Вся нынешняя украинская реальность родилась из стремления Москвы отреагировать на Майдан. В этом смысле украинское внимание к российским событиям довольно инструментально: чем дешевле нефть, тем меньше у России ресурсов. Чем больше насилия на улицах, тем ниже готовность Запада вести с Россией бизнес. Арест Алексея Навального для Киева важен не карьерой российского оппозиционера. Он важен уровнем санкционного давления Запада. Силовой разгон митингов меряется не эмпатией к оппозиции, а судьбой российских газопроводов», – считает автор.

Он полагает, что не стоит следовать призывам игнорировать новости из РФ.

«Внимание Украины к российским событиям может и должно быть вполне рациональным. Потому что украинское будущее напрямую зависит от того, что происходит в стране-агрессоре. Оно зависит от российской устойчивости. От российской монолитности», – резюмирует Казарин.

Примечательно, что в 2014 году Казарин одним из первых получил в Крыму российский паспорт, а когда этот факт всплыл в Киеве и разразился скандал, подал заявление об отказе от гражданства РФ, которое недавно было удовлетворено.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
10 февраля 2021, 10:50
Политический каминг-аут Зеленского: Киев выдал свои планы в отношении юго-востока Украины
10 февраля 2021, 10:50
Китай наказывает Украину за «Мотор Сич»: вакцины Sinovac не будет
10 февраля 2021, 10:50
Украинские олигархи начинают борьбу против властей США
10 февраля 2021, 09:55
Дмитрий Бабич рассказал, что является главной причиной бед на Украине
10 февраля 2021, 18:10
В Киеве «слуги народа» закрывают телеканалы ОПЗЖ, а в регионах структуры Зеленского и Медведчука успешно партнёрствуют
10 февраля 2021, 21:50
«Нацкорпус» штурмует «базу титушек» ОПЗЖ в Киеве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2021, 03:30
Беглый казах с помощью Украины намерен отжать 95 процентов территории России
04 февраля 2021, 11:50
В России заговорили о присоединении всей Украины
08 февраля 2021, 09:20
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
06 февраля 2021, 09:40
«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
05 февраля 2021, 08:55
Соседи оттяпают у Украины часть территорий – эксперт
10 февраля 2021, 01:40
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
05 февраля 2021, 18:05
Приплыли: Флот США вошёл в Чёрное море для войны с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.