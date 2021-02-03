Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прер...
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит вой...
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Главная / Украина

Казанский обвинил Россию: «Просто хоронят Минск»

03 февраля 2021, 15:40  •  197 • Украина

Член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по Донбассу, «представитель Донецка» Денис Казанский заявил о необходимости изменения формата переговоров, так как, «Россия просто хоронит Минск».

Свои рассуждения Казанский обнародовал на своей странице в Facebook.

«Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей — непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры. То, что происходит, уже нельзя назвать даже тупиком. Скорее, Россия просто хоронит Минск, пытаясь откровенно хулиганскими выходками вынудить Украину отказаться от переговоров», — написал он.

Казанский, напомнив о проведении в Донецке форума «Русский Донбасс», подчеркнул, что на нем провозгласили ЛДНР «русским национальным государством». Помимо этого, по словам Казанского, были озвучены главные цели — захват всей территории Донецкой и Луганской областей и «демонтаж украинского государства».

«Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Россияне и подконтрольные им Л/ДНР от них открыто отказались. Сложно сказать, что нам делать в такой ситуации дальше. Выйти даже из таких переговоров Украина не может — понятно, что россиянам только этого и надо», — высказал свое мнение Казанский.

Он считает, что «продолжать переговоры, когда противоположная сторона уже отказалась от Минских соглашений, будет бессмысленной тратой времени», поэтому, «без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится».

2 февраля в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочих групп по вопросам безопасности, гуманитарной, экономической, политической. На сегодня, 3 февраля, запланирована видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



197
Источник
Похожие новости
03 февраля 2021, 07:25
Чубаров устроил дикую истерику и намекнул на старческий маразм у Кравчука
03 февраля 2021, 03:45
Владимир Зеленский повторяет путь Януковича, который сдал майдану своего премьера Николая Азарова. После чего и посыпалась вся вертикаль власти.
03 февраля 2021, 01:55
Гагаузия – юго-западный форпост русского мира
03 февраля 2021, 00:05
Высший антикоррупционный суд отказался возобновить дело по «пленкам Деркача»
03 февраля 2021, 01:55
Майя Санду занялась «реформами» внутри страны
03 февраля 2021, 15:40
Бывший министр обороны Анатолий Гриценко назвал происходящее в военном ведомстве Украины «катастрофой»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
01 февраля 2021, 18:45
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
01 февраля 2021, 19:40
Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."
29 января 2021, 01:50
Украина проводит «реформу уничтожения пенсионеров»
28 января 2021, 23:05
Не отберём, так купим: Венгрия сделала Киеву выгодное предложение по Закарпатью
01 февраля 2021, 09:35
Американские копы зовут русский ОМОН в США: Они восхищены работой спецназа с "навальнятами"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.