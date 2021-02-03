Казанский обвинил Россию: «Просто хоронят Минск»

Член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по Донбассу, «представитель Донецка» Денис Казанский заявил о необходимости изменения формата переговоров, так как, «Россия просто хоронит Минск».Свои рассуждения Казанский обнародовал на своей странице в Facebook.«Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей — непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры. То, что происходит, уже нельзя назвать даже тупиком. Скорее, Россия просто хоронит Минск, пытаясь откровенно хулиганскими выходками вынудить Украину отказаться от переговоров», — написал он.Казанский, напомнив о проведении в Донецке форума «Русский Донбасс», подчеркнул, что на нем провозгласили ЛДНР «русским национальным государством». Помимо этого, по словам Казанского, были озвучены главные цели — захват всей территории Донецкой и Луганской областей и «демонтаж украинского государства».«Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Россияне и подконтрольные им Л/ДНР от них открыто отказались. Сложно сказать, что нам делать в такой ситуации дальше. Выйти даже из таких переговоров Украина не может — понятно, что россиянам только этого и надо», — высказал свое мнение Казанский.Он считает, что «продолжать переговоры, когда противоположная сторона уже отказалась от Минских соглашений, будет бессмысленной тратой времени», поэтому, «без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится».2 февраля в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочих групп по вопросам безопасности, гуманитарной, экономической, политической. На сегодня, 3 февраля, запланирована видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.