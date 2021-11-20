Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
Главная / В мире

«Казалось, в стране царила анархия»: попросивший убежища в Белоруссии американец рассказал RT, как покинул США

20 ноября 2021, 22:35  •  17 • В мире
Американец Эван Ньюман, находящийся в федеральном розыске в США за участие в событиях у Капитолия в январе 2021 года, попросил политического убежища в Белоруссии. Ньюман признаёт факт участия в протестах 6 января, однако отрицает обвинения американских силовиков в штурме и нападении на полицейского. В беседе с корреспондентом RT он рассказал о маршруте своих перемещений после отъезда из США и заявил, что считает преследование со стороны американских властей политическим. Он также рассказал об отношении самих американцев к сторонникам Дональда Трампа и выразил уверенность, что участники событий у Капитолия не ожидали обвинений в свой адрес на фоне отношения властей к активистам движения Black Lives Matter.
 
 

— Там, где находился я, полиция вела себя крайне агрессивно. Но так было не везде, впоследствии я видел записи, на которых она вела себя гораздо сдержаннее. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Я стоял в первых рядах, лицом к лицу с полицией. Какой-то человек в нашем ряду начал отодвигать ограждение. Одновременно с этим полиция велела мне отступить назад. Но я хотел, чтобы ограждение осталось на месте, поэтому упёрся в него коленом. Однако другие люди, стоявшие рядом со мной, потянули его так сильно, что я упал назад. В ходе всего этого полицейский начал бить меня дубинкой.

Мне повредили руку, на следующий день она вся раздулась и налилась кровью. Кроме того, мне прыснули в лицо из перцового баллончика или чего-то настолько же эффективного. Я буквально ослеп и оглох. Я ушёл оттуда и медленно побрёл в другую сторону, пытаясь прийти в себя. Так что подробности того, как протестующие изначально проникли внутрь Капитолия мне неизвестны.

— Была ли полиция готова к протестам? 

— Когда я пришёл к Капитолию, там было всего одно заграждение, расположенное на ступенях здания. Не было никаких сломанных барьеров или чего-то такого, можно было спокойно подойти прямо к лестнице Капитолия. И это заграждение, по всей видимости, было возведено не на случай протестов, оно защищало подмостки, возведённые для инаугурации.

Так что, похоже, полиция никак не готовилась к протестам, хотя о них было известно за несколько недель, а то и за месяц. К протестам у Капитолия призывали уже давно. Мне кажется, было даже выдано разрешение. И всё же полиция, по-видимому, совершенно не подготовилась.

— Была ли провокация?

— Я был неподалёку от того места, где люди прорвались в здание. В самом начале, когда я прибыл туда, пришёл человек, который разбил окно молотком, после чего он отошёл — спустился по ступеням и пошёл куда-то ещё. Минут пятнадцать спустя он вернулся и оббил все осколки, чтобы можно было беспрепятственно попасть внутрь. А затем знаками показал нам, чтобы мы заходили. Я не знаю, кто это был или к какой организации он принадлежал. Мне неизвестно, был ли он на стороне властей, принадлежал ли к «Антифа», движению BLM или какой-то другой группе. Но, судя по его действиям, я могу сказать, что он вряд ли был заодно с протестующими.

Опять же, у меня есть видео, которое я тогда записал. На нём видно, что человек, стоящий передо мной, качал головой, явно не одобряя происходящее. И никто не подошёл к нему, никто не полез в то окно. Когда люди всё же вошли, дверь открыли изнутри. Их пригласили внутрь, попросили проявлять уважение и не причинять вред ни имуществу, ни людям.

  • Reuters
  • © Mike Theiler

— Были ли вы свидетелем стрельбы?

— Могу лишь рассказать о том, что видел своими глазами.

— Хорошо.

— Когда люди начали входить в Капитолий, наружу выбежали двое испачканных в крови молодых людей с криками, что девушке только что выстрелили в лицо.

Это не остановило очередь направляющихся внутрь людей. Они продолжали медленно идти вперёд, хотя были убедительные основания считать, что там можно получить пулю в голову.

— Вы узнали о протестах из социальных сетей?

— Я не пользуюсь соцсетями. Я, можно сказать, боюсь Google, Twitter, Facebook. Я работал в этой сфере, писал программный код для подобных вещей, и... такие штуки должны быть под запретом. То, что делает Google... Они о вас знают больше, чем вы сами. Это правда. Так что я к ним не прикасаюсь. Я не пользуюсь поисковиком Google, не пользуюсь Картами Google, не пользуюсь Переводчиком Google. Они не заслуживают доверия.

— Как по-вашему, протестующие ожидали, что им предъявят обвинения?

— Нет. Протесты движения BLM шли целый год. Они бросали зажигательные смеси в здания суда, поджигали дома, захватывали полицейские участки и целые районы городов. Очень немногие обвинения были в итоге поддержаны (судом. — RT), и, на самом деле, районные прокуроры отказались от большинства предъявленных обвинений.

  • AP
  • © Kathy Willen

Так что ответ «нет». В США, казалось, царила анархия, и верховенство права перестало существовать. Так что нет, не думаю, что большинство людей... Было несколько человек, которые что-то бросали в полицейских, использовали против них, как я слышал, перцовые баллончики или спрей от медведей... или что-то подобное... Думаю, те люди могли ожидать обвинений.

— Сожалеете ли вы о чём-либо?

— Боже мой, ещё как сожалею! В первую очередь я жалею, что был груб... Нет... Во-первых, я пообещал одному человеку держаться позади толпы, но не выполнил своего обещания. Это первое, о чём я сожалею. Я жалею о том, что был груб с полицией. Есть ещё кое-что, но я не хочу об этом говорить — воспользуюсь своим правом промолчать.

— Как вы оказались в списке самых разыскиваемых ФБР людей?

— Они опубликовали список разыскиваемых — это был очень длинный список с фотографиями разыскиваемых людей. Мне стало известно, что я могу фигурировать в этом списке. Я посмотрел, и было похоже, что это действительно я. Там говорилось «нападение на сотрудника органов правопорядка». Я знал, что не нападал на полицейских.

Также на russian.rt.com «Аналогичная той, что расследовала теракты 11 сентября»: зачем в США создают комиссию по расследованию штурма Капитолия

— Почему вы покинули США?

— Я понял, что мне не хватит денег на адвоката, поскольку это очень дорогое удовольствие. Моё производство находилось в Италии, поэтому я спланировал командировку. В аэропорту меня допросили сотрудники ФБР и отпустили. Они знали, что я делаю и отпустили меня. Тут нельзя вменять побег. Когда я прилетел в Европу там был локдаун, вернее, они вводили локдауны. Мне подвернулась другая возможность для бизнеса — на Украине. Так что я направился туда.

— Почему вы решили, что на Украине вам небезопасно?

— Когда я был на Украине произошёл ряд событий, в результате которых было раскрыто моё местоположение.

— Кем?

Путин указал на очевидные провокации НАТО: "Как бы сказать помягче…"

— Надо полагать ФБР. Стандартная процедура экстрадиции разыскиваемого преступника подразумевает судебное поручение или запрос в рамках договора о взаимной правовой помощи. Это бюрократические процессы, занимающие как минимум несколько месяцев, а иногда и больше года. Но (в моём случае. — RT) всё заняло недели две. Что говорит мне о том, что вопрос был политическим.

Нет оснований полагать, что они придерживались юридических процедур, чтобы расследовать мою ситуацию на Украине. Кроме того, вскоре должна была состояться встреча Байдена и Зеленского. Всё указывало на то, что меня разыскивали по политическим соображениям. Я знал о том, что других обвиняемых в бунте держали в камерах-одиночках. Об имевших место побоях. Так что я был на пределе и был начеку.

Мне стало известно, что меня разыскивают какие-то силы киевской полиции. Полагаю, речь идёт о спецподразделении, но наверняка мне ничего не известно. Поэтому я решил перебраться в другой город. Но когда я направился к машине за мной следовали какие-то люди. Поэтому я стал петлять и понял, что за мной действительно следят. Тогда я словно бы продолжил заниматься своими делами и просто ушёл. В буквальном смысле — на своих двоих. Не взяв ничего, кроме того, что было на мне. У меня была лишь определённая сумма денег. (И я знал, что есть. — RT) лишь несколько государств, которые смогли бы защитить меня от США.

— Как вы выбрались из страны?

— Я знал, что не смогу пересечь границу. Не смогу пройти через обычный пограничный пункт, потому что меня задержат и выдадут американцам в качестве подарка на грядущий саммит (Байдена и Зеленского. — RT). Я стал искать на карте, где будет лучше всего перейти границу. Я ведь никакой не контрабандист и понятия не имею, как провернуть что-то такое. И вот я нашёл на карте лес. По весьма понятным причинам в районе границ карты Google имеют не очень высокое разрешение. Так что я не особо понимал, что там будет на самом деле, но это был лес. Я довольно неплохо чувствую себя в лесу, по крайней мере так было в Америке. Природе я доверяю заметно больше, чем людям. Природу я понимаю. Она практически объяснима с помощью математики.

Но когда я добрался до места это оказалось настоящее болото, а никакой не лес. Я представлял себе сосновый лес с какими-нибудь редкими оврагами, через которые можно будет перебраться. Но это было болото со змеями, кабанами и таким количеством пауков, что представить невозможно. А также с зыбучими песками – в один такой я угодил и мне пришлось... До этого я никогда и не видел зыбучих песков.

— Я тоже.

— Да. По крайней мере, я предполагаю, что это были зыбучие пески. Я не эксперт в этом вопросе, и никогда их не видел, но ты ставишь одну ногу — и она начинает уходить под землю, ставишь вторую в попытке вытянуть первую — но вместо этого она тоже начинает погружаться, в итоге ты буквально тонешь. В общем, там я и перешёл границу, и это обернулось куда более бо́льшим приключением, чем я ожидал.

— Что случилось, когда вам удалось попасть в Белоруссию?

— Я сдался властям. Первые пару дней я был помещён в изолятор временного содержания. Что нормально, когда кто-то нелегально пересекает границу. Потом меня несколько раз опросили. Опять же, как иначе, ведь я американец — это не может не настораживать. Но, как я и сказал, через пару дней они приняли мой запрос и перевели туда, где мы сейчас находимся. В данный момент я... Я не знаком с белорусским законодательством, поэтому не знаю, как именно всё работает. Я так понимаю, у меня сейчас какой-то испытательный период или период оформления документов — что-то в этом роде.

— Как вы оказались на стороне республиканцев?

— Я зарегистрирован как демократ.

«Фейковые угрозы»: почему в Евросоюзе осудили испытания противоспутникового оружия РФ

— Да?

— Я не республиканец.

— Понятно.

— Но, регистрируйся я заново, может быть, зарегистрировался бы как республиканец.

Когда до дня выборов (2016 года. — RT) оставались считанные недели, на Трампа обрушился целый поток ненависти. Его называли ненормальным, сумасшедшим — кем только ни называли. Я был настолько не согласен с этим подходом, что в 2016 году проголосовал за Трампа. Скорее, в знак протеста против СМИ, актёров, политиков — всех, кто поголовно был против Трампа. Мне это казалось необоснованным. Это рационально мыслящий человек, который широко известен американской публике ещё с восьмидесятых годов.

А в 2020-м я голосовал уже искренне, потому что Трамп стал первым президентом со времён Джимми Картера, который не развязал войны за рубежом.

Также на russian.rt.com «Представлять консервативные СМИ в США физически опасно»: журналистка о нападении активистов BLM

Звучали все эти обвинения в «российских связях», но это была полная выдумка определённой группы людей. И до сегодняшнего дня большинство демократов считают это правдой. Хотя прекрасно известно, что это не так, что всё это ложь, выдумка. Я не понимаю, почему сейчас мы считаем Россию своим врагом. Что касается культурных ценностей и системы правления, Россия нам куда ближе, чем, скажем, Саудовская Аравия.

— Сложно ли быть сторонником Трампа в Калифорнии?

— Известные мне сторонники Трампа в Калифорнии не собираются вместе. Никто особо не распространяется на этот счёт. Иногда кто-то приходит к тебе и по секрету, тихонько, рассказывает, что тоже не понимает, что происходит. Да, всё должно держаться в секрете. Иначе ты подвергнешься остракизму в обществе. Некоторые со мной согласны, но держат рот на замке, потому что в Калифорнии такого говорить нельзя.

Но я политически некорректен. Я не люблю политкорректность и буду громко и с гордостью отстаивать свои идеалы, даже если это выходит за рамки Окна Овертона. И это порождало немало ненависти (в мой адрес. — RT). Меня перестали приглашать на ужины, да и практически на все празднества.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





17
Источник
Похожие новости
20 ноября 2021, 02:05
«Вмешательство в чистом виде»: как в РФ отреагировали на проект резолюции конгресса США о непризнании Путина президентом
19 ноября 2021, 01:40
"Забытое" отравление. Русские не сдаются: действия Лондона подозрительно знакомы
19 ноября 2021, 01:40
"Тот, за кем тянется шлейф из смертей": Отравление Гюлена хотят замять?
18 ноября 2021, 23:55
В Европе нарастают протесты: Дальнобойщики грозят блокировать трассы
19 ноября 2021, 01:40
Турецко-польский «Интермариум»
20 ноября 2021, 08:36
«Фейковые угрозы»: почему в Евросоюзе осудили испытания противоспутникового оружия РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши ...
20 ноября 2021, 13:55
Это не Россия: Тимошенко назвала организаторов газового кризиса на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
18 ноября 2021, 09:20
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
14 ноября 2021, 04:25
«Русский палач» оказался украинским агентом
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.