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Казаков привлекут к поддержанию порядка на голосовании по Конституции

19 июня 2020, 02:00  •  46 • Политика
Казаков привлекут к поддержанию порядка на голосовании по изменению Конституции России. Представители казачества также будут выступать в качестве членов избиркомов и наблюдателей.
В период голосования по поправкам в Конституцию России к охране порядка на избирательных участках привлекут казаков. Об этом заявил изданию "Парламентская газета" депутат Государственной думы и казачий генерал Виктор Водолацкий.
Он отметил, что с 2000 года казаки регулярно участвовали в охране общественного порядка на выборах всех уровней, доказав свою эффективность. Поэтому на голосовании по изменению Основного закона практика не изменится. Кроме того, они выступят в качестве наблюдателей и членов избиркомов.
"Тысячи казаков будут помогать правоохранителям в эти дни на всей территории России. Много казаков являются членами избирательных комиссий различного уровня", - заявил парламентарий.
До конца 2020 года будет подготовлен и законопроект "О развитии российского казачества". Авторы инициативы хотят прописать в законодательстве статус Всероссийского казачьего общества и включить его в госреестр казачьих сообществ, а также разрешить казачеству создавать новые казачьи общества. А атамана организации обяжут отчитываться о своих доходах, а также доходах членов семьи.

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