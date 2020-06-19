|
Казаков привлекут к поддержанию порядка на голосовании по Конституции
19 июня 2020, 02:00 • 46 • Политика
Казаков привлекут к поддержанию порядка на голосовании по изменению Конституции России. Представители казачества также будут выступать в качестве членов избиркомов и наблюдателей.
В период голосования по поправкам в Конституцию России к охране порядка на избирательных участках привлекут казаков. Об этом заявил изданию "Парламентская газета" депутат Государственной думы и казачий генерал Виктор Водолацкий.
Он отметил, что с 2000 года казаки регулярно участвовали в охране общественного порядка на выборах всех уровней, доказав свою эффективность. Поэтому на голосовании по изменению Основного закона практика не изменится. Кроме того, они выступят в качестве наблюдателей и членов избиркомов.
"Тысячи казаков будут помогать правоохранителям в эти дни на всей территории России. Много казаков являются членами избирательных комиссий различного уровня", - заявил парламентарий.
До конца 2020 года будет подготовлен и законопроект "О развитии российского казачества". Авторы инициативы хотят прописать в законодательстве статус Всероссийского казачьего общества и включить его в госреестр казачьих сообществ, а также разрешить казачеству создавать новые казачьи общества. А атамана организации обяжут отчитываться о своих доходах, а также доходах членов семьи.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июня 2020, 17:00
|
12 июня 2020, 23:00
|
16 июня 2020, 03:00
|
18 июня 2020, 07:00
|
12 июня 2020, 15:25
|
12 июня 2020, 05:00
|
16 июня 2020, 01:00