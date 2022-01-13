Казахстанский министр унизил русских. Политолог ответил резко: "Наши парни рисковали жизнями"

СМИ узнали, что назначенный Токаевым на пост министра информации Аскар Умаров в своё время позволял себе русофобские высказывания, более того, инициировал "охоту" на тех, кто говорит на русском. Политолог Кошкин напомнил, что наши военные рисковали в Казахстане жизнями.

Нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, прославившегося своими высказываниями против России и русских, не ждут на Байкануре. Об этом заявил глава "Роскосмоса".

Причиной такого отношения к Умарову является его ярко выраженная антирусская позиция. Он выступает против русского языка и русских людей в Казахстане, критикует празднование Дня Победы, а также ратует за изгнание русских СМИ из Казахстана.

Это назначение беспокоит не только Рогозина, признался в беседе с Царьградом политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он высказал опасение, что теперь информационное поле Казахстана будет наполнено подобного рода русофобскими высказывания.

"А мы сегодня прекрасно знаем, как информация влияет на массовое сознание и индивидуальное подсознание", - добавил эксперт.

Дело в том, что не только Рогозина это беспокоит. Уже руководитель Россотрудничества тоже высказался. А это уже тенденция,

- считает Кошкин.

Он напомнил, что Умаров был сторонником языковых патрулей, которые наказывали тех, кто говорит на русском. Поэтому такое назначение вызывает у русских специалистов недоумение: "Неужели не нашлось более подготовленного специалиста, который бы мог обеспечить в информационном пространстве стабилизацию ситуации на основе выстраивания весьма важных связей между Россией и Казахстаном?"

Политолог напомнил, что основную часть миротворческих сил ОДКБ составляли русские парни, которые, рискуя своей жизнью, прилетели, для того чтобы обеспечить стабильность в Казахстане.