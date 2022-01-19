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Казахстанские события могут повториться в Германии - депутат
19 января 2022, 01:05 • 55 • В мире
Казахстанские события могут повториться и в Германии, считает немецкий депутат Вальдемар Гердт.
В Германии может быть реализован казахстанский сценарий с беспорядками. Об этом телеканалу "360" заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Он указал на то, что ФРГ продолжает принимать потоки мигрантов. Это негативно сказывается на внутренней обстановке, а также на культурной и экономической сферах.
Дело в том, что беженцы "паразитируют" на социальных пособиях, тогда как пандемия и санкции продолжают опустошать госбюджет.
"Как только социальные обязательства не смогут быть выполнены, начнутся погромы", - добавил парламентарий.
Как передаёт Ura.ru, одними из самых активных участников беспорядков на юге Казахстана якобы оказались бывшие заключённые. Речь идёт о представителях криминала, которых освободили по амнистии в честь 30-летия независимости Казахстана.
Дело в том, что они вышли на свободу как раз в конце декабря 2021 года. В итоге "бывшие" преступники могли пополнить ряды бунтовщиков в Алма-Ате.
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