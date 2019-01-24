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Казахстан: Забыть о русских и сменить название
24 января 2019, 01:24 • 144 • В мире
Депутаты казахского парламента предлагают поддержать инициативу Нурсултана Назарбаева пятилетней давности и перестать называть свою страну Казахстаном
Автор:
Дементьев Иван
Казахстан предложили переименовать в Казахскую республику. Разница в том, считают местные парламентарии, что теперь все в мире вдруг узнают название народа-основателя страны.
— пояснил депутат Азат Перуашев, лидер демократической партии «Ак Жол».
Он добавил, что нынешнее название – Казахстан - должно стать неофициальным. А чтобы донести свою инициативу до граждан страны, «Ак Жол» собирается организовывать научные конференции, издавать труды историков, переименовывать улицы в честь исторических казахских деятелей. Планируется даже выпускать юбилейные монеты и почтовые марки.
Цель одна – внушить жителям страны, что роль русского народа и России в истории казахского этноса минимальная и в основном негативная.
Это может показаться смешным, но инициатива Перуашева приурочена к столетию создания большевиками Казахской Республики в составе СССР. То есть к дате основания первого централизованного, хоть и условно-автономного подобия государства. То, что республика была создана по воле не казахов и половина руководителей Казахской ССР не были казахами по национальности, авторов идеи не интересует.
Азат Перуашев. Коротаев Артем / ТАСС
Постсоветская мифологизация истории
Последовательность событий, которые происходят в Казахстане, напоминает развитие ситуации на Украине и в Киргизии – когда процессы формирования национального самосознания у народов, до того никогда не имевших своих национальных государств, строились на придумывании мифологии. При этом «национальная история» иногда была настолько грубо сшита, что вызывала смех даже у антироссийски настроенных историков.
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