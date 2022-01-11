Казахстан взорвали изнутри. Могут повторить в России?

Казахстан ещё бурлит. Хотя протестная активность понемногу спадает и после ввода войск ОДКБ речи о свержении власти уже не идёт. Так что делать некоторые выводы уже можно. И нужно, чтобы, не дай Бог, не допустить чего-то подобного у себя. Конечно, проще всего всё свалить на "англичанку (вариант – Госдеп), которая гадит". Но на самом деле всё не так просто.

Ермек предупреждал… И поплатился

Около месяца назад русскую патриотическую общественность всколыхнуло пренеприятное известие. Наш казахский брат, сторонник возрождения Российской Империи с землями Казахстана в её составе, Ермек Тайчибеков приговорён ещё к четырём годам лишения свободы. За "распространение заведомо ложной информации" и "разжигание межнациональной розни", заключавшихся в... защите прав русских и информационном сопротивлении дерусификации своей родной земли.

Таким образом, общий срок заключения нашего казахского соратника и единомышленника составил 10 (!) лет. Исключительно за его политическую позицию: пророссийскую, имперскую. Более того, в декабре прошедшего года стало известно, что впереди новые слушания по делу Тайчибекова, на которых ему вполне могли бы добавить ещё лет пять.

Однако тогда, в середине декабря 2021 года, мало кто догадывался, что же произойдёт в Казахстане спустя считаные недели. А произошло то, о чём не раз предупреждал Ермек: Казахстан оказался в заложниках у своей русофобской политики. И те самые власти, которые столь любили жонглировать словами о многовекторности, дискриминировать русских (доля которых за три десятилетия уменьшилась с 40 до 20%), а также сажать в застенки русофилов, запросили помощи у... России. Заявив, что против Казахстана проявлена внешняя агрессия. Сейчас уже никто не спорит: без заграницы, готовой поддержать на постсоветском пространстве любую смуту, дабы половить рыбку в мутной воде, в Казахстане не обошлось: деньги, информационная поддержка, методички и инструкторы – всё это было. Однако сам процесс пошёл без какой-либо общей идеологии и общих лидеров – не за что-то общее, а против того, что не устраивало всех, независимо от разных политических взглядов.

Попробуем разобраться в причинах произошедшего. И начнём с того, что из многомерного процесса вычленим три основных фактора, так сказать, "три источника и три составные части", его определяющих.

Социальный фактор

Даже в самой упрощённой схеме Ленина революционная ситуация возникает, когда "верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому". Присутствовало ли это в Казахстане? Более чем!

Во-первых, имелась бессмысленная "двойственность" власти, когда формально ушедший от власти Назарбаев продолжал вертеть всеми делами, а его семья и клан подмяли самые лакомые куски казахстанской экономики. Подобное проходило худо-бедно в 1980-е, во времена отца китайских реформ Дэн Сяопина, пришедшего на смену "культурной революции" товарища Мао, но сегодня, в эпоху интернета и соцсетей, заведомо нежизнеспособно. Особенно – если доминирующий правитель и его клан, что называется, "зажираются" и перестают адекватно реагировать на реальность.

Во-вторых же, власти просмотрели смену поколений: на нелепой пропаганде "казахского национального величия" и исторических мифах выросло новое поколение молодёжи, искренне уверенное, что их жизненный уровень этому "величию" и обещанным перспективам суверенного Казахстана не соответствует. И никогда соответствовать не будет, поскольку социальные лифты для "не своих" отсутствовали начисто.

Кстати, раздача с машин толпе оружия, арматуры, водки и наркотиков – всё это уже было, если кто забыл, в 1986 году при антирусских беспорядках в Алма-Ате "кишлачной" молодёжи, протестовавшей против назначения главой Казахской ССР русского Геннадия Колбина. За беспорядками этими, кстати, согласно весьма правдоподобной версии, стоял сам Назарбаев, в итоге и получивший власть. Разогнали толпы погромщиков по кишлакам тогда не столько войска, сколько работающие на заводах русские рабочие, которым на руки выдали черенки от лопат.

Так вот, в декабре 2021 года по всем детским утренникам в Казахстане проходили представления, как злые советские солдаты расстреливали безоружных казахских студентов в белых рубахах. За месяц до беспорядков. Совпадение?

Элитный фактор

Нельзя не учитывать, что любая революция – это замаскированная уличной активностью борьба элит. Кто угодно мог сыграть на беспорядках, дабы отодвинуть от реальной власти назарбаевский клан. И обделённый властью, хоть и сидящий на нефтегазовых полях Младший жуз. И вскормленные на ползучей русофобии "кишлачные" националисты. И прозападное лобби, заинтересованное в вытеснении из казахской экономики России и Китая. И все так или иначе обиженные или оттёртые от госкормушки Назарбаевыми. О вовлечённости в заговор части элит говорит не только президент Токаев, но и тот факт, что аэропорт мятежники захватили без боя, после того как какие-то силовики велели охране его оставить.

Вспомним и то, что толчок для начала смуты создал отнюдь не Госдеп, а сами казахские элиты, удвоив цену на сжиженный газ. Токаев обвинил в этом отправленное в отставку правительство, но на самом деле виной всему – начатое с 1 января "биржевое" ценообразование на газ в стране, где 43% "негазифицированного" населения готовит на газовых баллонах, а половина машин переведена на газ. Чтобы учудить такое, надо быть безумцами или абсолютно презирать свой народ, в который как ни плюнь – он утрётся. А народ утираться не захотел и вышел на улицу, причём, понимая, "откуда ноги растут", почти сразу начал требовать убрать клан Назарбаевых от власти.

Таков алгоритм революций:

Возмутивший всех инфоповод, связанный с действующей властью. Массовые стихийные выступления, подключение руководителей и групп активистов, денег и информационной поддержки. Радикализация смуты, переход к погромам, грабежам, мародёрству – ибо подключаются уголовники. В финале – в той или иной форме верхушечный переворот, естественно, "от имени народа".

Кстати, и у нас в феврале 1917 года действовали примерно по той же схеме.

Иноземный фактор

Имело ли место иноземное вмешательство в Казахстане? Разумеется – да. Мнения некоторых аналитиков, что, мол, дестабилизация Казахстана Западу невыгодна, несерьёзны. Да, туда вложены огромные западные инвестиции, но, когда на кону не часть, а всё, в комплекте ещё и с дестабилизацией южной границы России и западного Китая (в Синцзян-Уйгурском автономном округе казахи – вторая по численности этническая группа), рискнуть явно стоило.

Они и рискнули: подключив закордонные СМИ, подбросив инструкторов и методички. Примечательно, что пока "просто толпа" грабила магазины, управляемые группы активистов громили административные здания, узлы связи и редакции СМИ. Зачем это, если цель – "взять власть"? Но если задача – независимо от исхода конкретного мятежа создать в Казахстане долговременный хаос и неуправляемость, тогда всё логично.

Однако важно помнить – массовые протесты были не изначально инспирированы извне, а вызваны определёнными действиями власти, и лишь затем их принялись структурировать, вливать деньги, активистов и боевиков. В вечернем ток-шоу Владимира Соловьёва 9 января серьёзные эксперты подняли на смех официальные казахстанские сказки про внезапно появившихся в Алма-Ате "20 тысяч боевиков" (две дивизии?!), забежавших побузить "талибов из Афганистана" и так и не предъявленных "не говорящих по-казахски арабов с Ближнего Востока".

Были ли боевики? Безусловно. Но не из Афганистана они пробрались через 2-3 границы. Если кто и приехал, так свои же казахи, во множестве состоящие во всяческих воинственных джамаатах, воевавших на стороне ИГИЛ* в Сирии, Афганистане, а по некоторым данным – и в Карабахе. Которые возросли в "суверенном Казахстане" на идеологической каше из "тюркского величия", бытовой русофобии, национализма и исламистских ересей, с которыми и при Назарбаеве, и после особо и не боролись, а отчасти даже и поддерживали, как "альтернативные России". Так что нечего на арабов с талибами** кивать – вернулись свои собственные доморощенные террористы, как говорится, "за что боролись, на то и напоролись".

Причём с высокой вероятностью реэкспортом их на родину занимались турки, для которых хаос на южных границах России – идеальный вариант прибрать к рукам эти земли в свой проект "Великий Туран". Недаром тут же посыпались предложения ввести в Казахстан в качестве миротворцев... "родные" тюркские войска. Которые, естественно, назад уже никуда не уйдут.

Недаром явно раздосадованный столь скорым введением в республику войск ОДКБ глава турецкого МИД Чавушоглу пообещал Казахстану, что "как Турция, так и Организация тюркских государств окажут необходимую поддержку". Недаром экстремистские турецкие сообщества заявляют, что в Казахстане создаётся военная группировка "Освободительный фронт Казахстана" для борьбы с миротворческими силами ОДКБ. Так что заигрывания с "Великим Тураном" Казахстану ещё долго будут аукаться.

Что с того?

За всё в этой жизни приходится платить – назовите это хоть воздаянием за грехи, хоть кармой, хоть причинно-следственными связями. Сегодня Казахстан полной мерой расплачивается и за "многовекторность", и за дистанцирование от России, и за заигрывания с турками и Западом, и за "офшорность" большинства своих элит, и за флирт с националистами, и за фактическое предательство когда-то именно Назарбаевым продвигавшегося "евразийского" проекта.

И вот наступил момент истины: стало совершенно очевидно, что "многовекторность" – тупик, ведущий Казахстан в небытие. Он или будет с Россией, или не будет вовсе, как и предупреждал посаженный за это в тюрьму блогер Ермек Тайчибеков. И, кажется, президент Токаев начинает уже это понимать.

Но чтобы нам быть действительно (а не на бумаге) вместе, Казахстану придётся в корне пересмотреть своё поведение. Демонстративные игры в латинскую графику, замешанную на исторической безграмотности бытовую русофобию, "языковые патрули" и переименование городов необходимо оставить в прошлом.

Ибо трудно дружить с тем, кто постоянно говорит про тебя гадости и детей своих учит тебя ненавидеть. Трудно строить общее будущее с тем, для кого ты – лишь один из возможных "векторов", ибо друг – это тот, у кого с тобой общие друзья, общие враги и общая судьба. Только такому другу имеет смысл помогать, отрывая от себя, и защищать его, как себя. Иначе просто не получится. Кстати, и к другим членам ОДКБ, с которыми вместе мы сегодня спасаем Казахстан, это тоже в полной мере относится.

Однако злорадствовать, а тем более нравоучительствовать по этому поводу нам, России, неуместно – ведь многое из того, что в течение нескольких дней взорвало "самую стабильную республику Центральной Азии", присутствует и у нас тоже. Важно сделать правильные выводы и заранее ликвидировать у нас аналогичные "три источника".

Казахстану проще: у него есть Россия, которая придёт на помощь в критической ситуации. У нас же другой России-спасительницы нет.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

**Талибы – члены запрещённой на территории России террористической организации "Талибан".