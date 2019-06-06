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Казахстан выбирает нового президента

06 июня 2019, 00:54  •  57 • В России

Знаете, чего больше всего в столице Казахстана? Люди, посетившие ту или другую страну на Востоке, наверняка сейчас скажут, что разного рода кофеен, шашлычных и т.д. И окажутся неправы. Во всяком случае, по зрительному восприятию, самые распространенные заведения в Нур-Султане – это конторы нотариусов и ломбарды. «Золотой», «сейф», каких только названий нет. Они понатыканы на каждом углу. Зачастую с одной стороны углового здания находится один ломабрд, а за поворотом, с другого угла этого же дома – уже другой. Такое ощущение, что вся миллионная столица Казахстана существует только для того, чтобы, заверив свою юридическую дееспособность, сначала заложить, а потом выкупить наследство бабушек и прочие семейные ценности, антиквариат и т.д. Ну и, конечно, микрокредитные организации, которые обещают выдать деньги через 10 минут, да еще под 0%.

А вот предвыборной агитации тут практически нет, особенно на улицах. И это за несколько дней до выборов президента страны (они должны состояться 9 июня). Не стоят палатки, не ловят активисты прохожих с целью разъяснить, почему надо голосовать именно за их кандидата. Даже плакатов и бордов разного рода не увидеть. Да полноте, действительно ли Казахстан выбирает в это воскресенье главу государства?

- Уже выбрал, - шутят мне в ответ две симпатичные попутчицы в городском автобусе, студентки медицинского университета. – И что с того, что голосование еще только будет, все уже уверены в результате. Реального конкурента действующему главе государства у нас нет так же, как и у вас в России.

Такова объективная реальность, данная гражданам Казахстана в их ощущениях. Семь человек обозначены в качестве кандидатов в президенты страны, а узнать о них можно либо лишь в интернете, либо на избирательных участках, где вывешены их биографии под фотографиями.

Хотя наглядную агитацию Еспаевой трудно найти на улицах столицы, в штабе кандидата этого креатива хватит на всех желающихФото: Александр ГРИШИН

При этом, никто не отбывает номер, что называется, чисто формально. Все ездят по республике, встречаются с избирателями, в том числе и главный, как его называют в Казахстане, кандидат, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, кандидат от партии «Нур Отан», благословил которого лично сам Нурсултан Назарбаев, пусть и ушедший с поста президента, но все равно влияющий на мнение казахстанского общества на все 100%.

В такой ситуации можно считать настоящим чудом, что время для встречи с журналистами из России между вояжами нашлось у выдвинутой партией «Ак жол» (Светлый путь) - единственной на данный момент за всю историю Казахстана женщины – кандидата в президенты – Дании Еспаевой.

На встрече с ней из ее уст и от лидера партии было много правильных слов – о развитии предпринимательства (партия позиционирует себя как некий праволиберально-центристский столп), о честности, об открытости и прозрачности, но вашего покорного слугу заинтересовали два пункта в программе кандидата. Первый – о необходимости деколонизации Казахстана. И второй – о декоммунизации в случае ее победы. Именно об этом я и спросил Данию. Причем, уточнив, что не опасается ли она в случае реализации ее программы развития событий по украинскому сценарию.

На улицах казахстанской столицы практически нет агитационных материалов самих кандидатов. А вот в пользу одного из претендентов на главный пост страны не стесняются высказываться известные и популярные в республике людиФото: Александр ГРИШИН

Было видно, что эти вопросы ей неприятны.

- Декоммунизация, в моем понимании – это возвращение в Казахстане исторических названий населенных пунктов, реальной истории, а не той, что нам написали, - ответила она, попросив не путать Казахстан с Украиной. И заверилав, что в Казахстане случившееся на Украине невозможно. И, наверное, где-то была права. Потому что самому Назарбаеву существующая тут оппозиция (а она есть, и скрывать этого не стоит) намеревалась дать бой на выборах 2015 года, но тут случилась Украина. И Казахстан ужаснулся тому, что могло с ним случиться, и за Нурсултана Абишевича тогда проголосовало рекордно высокое количество избирателей - 97,75%.

- А де-колонизация – это о чем? Кто вас колонизировал? – не унимался я, видя, что кандидат в президенты не очень хочет отвечать на этот вопрос.

На помощь своей выдвиженке пришел присутствующий на встрече лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев.

- На протяжении долгого времени Казахстан был колониальным придатком, все мы знаем, какой империи, к которой все присутствующие здесь, имели то или иное отношение, - сказал он, взяв слово вне очереди, так и не назвав империю по имени, но одарив присутствующих многозначительным взглядом. - А потому мы совсем недавно, 31-го мая, почтили память жертв политических репрессий, - продолжил глава партии «Ак жол». И в этот момент мне совсем уже расхотелось спрашивать, что он вместе с его партией делали 9 Мая. Наверное, чтобы уж совсем не разочаровываться. И после того, как и он, и кандидат от его партии Дания Мадиевна Еспаева, про которую в ее штабе наполовину шутят, а наполовину реально пропагандируют под девизом: «Хочешь жить, как в Дании – голосуй за Данию!» - заявили, что любой результат, кроме победы Еспаевой, будут оценивать как поражение, я мысленно пожелал кандидату-президенту Токаеву безоговорочной победы в первом же туре.

Впрочем, в этом здесь никто и не сомневается. И, хотя прогноз погоды на ближайшие дни в столице Казахстана обещает и грозы, и шквалы с градом, на политической арене все это, как уверены тут многие, абсолютно не отразится.

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