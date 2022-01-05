Казахстан стал жертвой психологического феномена

Житель Казахстана Данияр Ашимбаев проанализировал, с чего начались беспорядки в его стране в этом году и напомнил об общей ситуации в стране, которая не меняется уже давно, хотя обстоятельства этого требуют. По сути, государство стало жертвой психологического феномена.

Ашимбаев на своей странице в Facebook указал на "синдром Жанаозена-2022". Он сформировался из-за отсутствия аргументированной экономической политики. В результате Жанаозен ("вечно мятежный" город в Мангистауской области) легко продавил снижение цен на сжиженный газ.

По мнению автора поста, протестная волна будет нарастать. Кроме того, тематика требований значительно расширится. Ситуация такова, что её легко политизировать и сделать предметом манипуляций. И сколько бы президент республики Касым-Жомарт Токаев не призывал к кардинальным переменам, акиматы и министерства бездействовали. В итоге в Казахстане нет комплексной политики по региональному социально-экономическому развитию, нет ни анализа проблем, ни регулирования этнической и профессиональной миграции.

"Проблема закредитованности населения перестала быть только фактором обхода бедности, но и стала психологическим феноменом, включив в себя стремление к "халяве" и к популяризированному рекламой образу жизни. При этом правовое и экономическое регулирование продвигается только вследствие эксцессов с человеческими жертвами", - написал Данияр Ашимбаев.

В итоге, теневики легко манипулируют толпой, а уступки, на которые пошла власть, создали ощущение быстрой победы. Перечь требований манифестантов сразу же расширился.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внезапно решил пойти на дальнейшие уступки, согласившись изучить вопрос о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. До этого он снизил цены на газ и отправил в отставку правительство. Однако в итоге стало только хуже - толпа начала поджигать машины, громить офисы, магазины и правительственные здания, избивать полицейских и солдат, а также требовать дальнейших поблажек.

Царьград ведёт прямую текстовую трансляцию, оперативно освещая происходящее в Казахстане. По последним данным, участники беспорядков в Алма-Аты умудрились отобрать у сотрудников полиции огнестрельное оружие, дубинки и щиты. Кроме того, в Алма-Аты митингующие начали возводить баррикады.