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Казахстан смягчает карантинный режим

18 мая 2020, 20:20  •  31 • В России

Казахстан переступил рубеж первых 60 дней строгого карантина, введенного 16 марта. Государственная комиссия по чрезвычайному положению переименована в комиссию по восстановлению экономического роста, экономику страны осторожно выводят из искусственной комы, погружение в которую было продиктовано необходимостью «сбережения народа». За процессом зорко следят эпидемиологи, которые в эти тревожные месяцы в Казахстане, как и во всем мире, стали новым «правящим классом».

С 18 мая согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса восстановливается деятельность многих предприятий малого и среднего бизнеса: «разрешена деятельность: гостиничных комплексов, объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест, объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями».

Смягчение карантинного режима касается не только экономики. 18 мая в Казахстане вновь открылись мечети и храмы, при этом от верующих требуют соблюдения ряда санитарных требований. В мечетях пока не разрешены коллективные молитвы, максимальное пребывание внутри культового здания не может превышать 15 минут, прихожане и имамы обязаны носить маски и перчатки и соблюдать дистанцию полтора метра. То же самое относится к христианским храмам, где число участников служб ограничено 30 прихожанами.

При этом говорить о полной отмене карантинных мер пока рано, об этом сегодня в своём сообщении в Twitter напомнил глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Несмотря на положительную динамику в борьбе против коронавируса, угроза его распространения сохраняется. Призываю граждан соблюдать меры предосторожности, особенно в публичных местах, во избежание вреда здоровью. Карантинный режим, несмотря на послабления, все же сохраняется».

Так что все послабления вводятся постепенно и точечно.

Регион региону рознь

Об ослаблении карантинных мер сообщает главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Серикбай Касмакасов. В этом регионе возобновляют работу бизнес-центры и центры обслуживания населения. Железнодорожные вокзалы открыты только для продажи билетов. В Петропавловске и области открываются кафе и рестораны, находиться внутри которых могут одновременно не более 30 человек. Открываются образовательные центры, кружки, занятия в них будут проводиться по предварительной записи с проведением проверки состояния здоровья сотрудников и детей.

«Разрешается подготовка к летнему оздоровительному сезону, оздоровительным лагерям. Предоставляется доступ населения к стадионам, футбольным, баскетбольным, теннисным, волейбольным площадкам на открытом воздухе», - говорит главный санитарный врач Северо-Казахстанской области. По его словам, сегодня в региональном инфекционном стационаре находится всего 6 человек, однако расслабляться нельзя – регион граничит с Россией, где обстановка с заболеваемостью остается сложной.

С учетом рекомендаций главного санитарного врача Республики Казахстан, а также складывающейся эпидемиологической ситуации в Костанайской области с 18 мая граждане получают право на прогулки с рекомендацией носить маски. Прогуливаться можно в парках, скверах и на набережных без развлекательных объектов группами не более 3 человек.

Открываются ворота продовольственных и непродовольственных рынков, двери магазинов и торговых центров площадью до 2 тыс. кв. метров, салоны красоты, швейные ателье, обувные мастерские, объекты общественного питания, обеспечивающие доставку. Граждане снова пользуются городским транспортом, правда, пока только с 7.00 до 20.00 часов. В офисах государственных учреждений жестко соблюдается социальная дистанция, для половины сотрудников сохраняется удаленная форма работы.

А вот в Актюбинской области коронавиросом заразилось в три раза больше жителей, чем в Костанайской, поэтому с либерализацией карантинных правил в этом регионе придется подождать, об этом сообщает руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона Нурсулу Беркимбаева.

Стоит добавить, что городские власти Алматы также решили повременить с послаблением карантина, открытие мечетей, гостиниц и ресторанов во второй столице Казахстана перенесено с 18 на 25 мая.

Дачному сезону дали зеленый свет

Как уже говорилось, карантин в регионах Республики Казахстан частично отменяют в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждой отдельно взятой области. Однако базовым руководством к действиям местных властей является Постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 мая. В основе постановления лежит принцип: деятельность тех или иных объектов может быть возобновлена только в тех случаях, если прирост числа заболевших в регионе не превышает 7% в течении 7 суток. Если число заразившихся оказывается ниже этой отметки, то власти должны разрешить свободный выход жителей на улицу с обязательным ношением маски, выход во двор группы не более 3 человек или членов одной семьи, авиационные перелеты между регионами страны, выезд граждан на пригородные дачи.

Помимо продовольственных и непродовольственных рынков, о которых уже также говорилось, возобновляется работа строительных магазинов, магазинов по продаже дачного инвентаря, оптики, цветов, станций технического обслуживания автомобилей, автомоек. Заработают страховые компании, адвокатские и нотариальные конторы, агентства по недвижимости. Частично снимаются ограничения на работу спортивных и культурных объектов. Снимается запрет на въезд граждан в другие регионы страны по медицинским показаниям, хотя перед тем как пройти на новом месте обследование или лечение, им придется отбыть 14 дней на домашнем карантине.

С 13 мая возобновились авиарейсы между городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан. C 1 июня в Казахстане начнется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения, продажа билетов стартовала 15 мая.

Прогноз на завтра

Стоит отметить, что во время вынужденной паузы в экономической жизни Казахстана власти страны оказывали и продолжают оказывать значительную финансовую поддержку как целым отраслям экономики, так и простым гражданам. В целом за два месяца жёсткого карантина финансовая помощь составила около 8,6% ВВП. За это время 4,5 миллиона казахстанцев получили финансовую помощь, более 1 миллиона человек получили продуктовые наборы и предметы домашнего обихода, для 1,6 миллиона жителей республики снижены коммунальные тарифы, а более 2 миллионов - получили отсрочку по кредитам. Налоговая нагрузка была уменьшена для более чем 700 000 компаний и предпринимателей, что позволило им сэкономить около 1 трлн тенге (около 180 млрд рублей).

Казахстанский бизнес получил кредитные и налоговые каникулы, для многих предприятий приостановили арендную плату. Большое внимание было уделено вопросам занятости населения. Была разработана и стартовала государственная программа «Дорожная карта занятости», которая позволит создать 242 тыс. новых рабочих мест. Еще 200 тыс. рабочих мест появится благодаря финансам, выделенным правительством на строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 4 тыс. километров. На доплаты врачам из бюджета Казахстана выделено более 40,5 млрд тенге или 7 млрд рублей.

В Казахстане с соблюдением всех санитарных норм и правил вовсю идут весенние полевые работы. В министерстве сельского хозяйства прогнозируют, что что урожай зерновых в этом году будет не ниже уровня 2019 года, кроме того, в нынешнем году за счет наращивания на 30 тыс. га площадей для посадки гречихи Казахстан полностью обеспечит спрос на гречку.

США в панике — русские создали «Морского монстра»

Что ждет Казахстан после того, как отступит пандемия и порожденный ею экономический кризис? О некоторых чертах этого, хочется верить, недалекого будущего не раз говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев: «Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления».

Выступая 11 мая на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, президент также отметил, что, выйдя из кризиса, экономика Казахстана должна стать самодостаточной, а цифровизация, мощным стимулом развития которой стало нашествие Covid-19, охватит все сферы жизни.

«Нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в ответ на изменение обстановки. Следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений. Общение между бизнесом и государством полностью перейдет в цифровой формат и станет бесконтактным. Для этого будет завершена оцифровка всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки. Важно придать новый импульс всем процессам цифровизации экономики и общества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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