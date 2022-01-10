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Казахстан потушили. Кто следующий? Главные заявления ОДКБ
10 января 2022, 13:50 • 167 • Политика
Состоялась видеовстреча лидеров стран - участников ОДКБ. Каждый из участников высказался о ситуации в Казахстане. Погромы в стране удалось остановить, но это не означает, что проблема полностью решена. Ведь угроза касается уже не только Казахстана, но и всех стран постсоветского пространства. Где рванёт теперь?
Саммит ОДКБ, прошедший сегодня в видеоформате, снял многие вопросы в связи с происходящим в эти дни в Казахстане. Но в то же время - добавил тревог заказчикам бунтов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыто назвал погромы попыткой государственного переворота и поблагодарил силы ОДКБ за помощь, благодаря которой удалось остановить штурм президентской республики. Слово в ходе видеовстречи взяли лидеры и других стран, в том числе президент России. Но обо всём по порядку.
Самый серьёзный кризис
Казахстан за все 30 лет своей независимости пережил самый серьёзный кризис, полагает Касым-Жомарт Токаев. И что характерно, справиться с этим кризисом удалось лишь сообща - вместе с соседями на постсоветском пространстве.
- подчеркнул президент Казахстана.
Против республики самыми разными методами "развязали террористическую войну". И, к сожалению, жертв не удалось избежать и среди мирного населения. Количество потерь всё ещё уточняется, добавил Токаев.
Бандиты действовали цинично и вместе с тем весьма организованно. Нападая на морги, они забирали тела своих подельников, что, безусловно, затруднит расследование. Впрочем, сейчас удалось переломить ситуацию. От планов захвата резиденции президента Казахстана погромщики отказались после введения в страну сил ОДКБ, пояснил Токаев.
Ситуация касается всех нас
Сегодня можно констатировать, что активная фаза бунтов в Казахстане завершена. Конституционный порядок восстановлен. Однако, как отметил президент России Владимир Путин, попытка госпереворота в Казахстане касается всех стран - членов ОДКБ.
Казахстан столкнулся с угрозой для своей государственности, на агрессию надо было реагировать без промедления. Ведь в стране использовались майданные технологии - это вовсе не стихийная акция из-за роста цен на топливо, заявил Путин:
В своём докладе президент России сообщил, что боевики проходили обучение и тренировались в горячих точках. К счастью, ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить деградации ситуации, террористам был поставлен заслон. Силы ОДКБ пробудут в Казахстане столько, сколько это необходимо, а затем контингент выведут. Таким образом, заявления США о том, что "русских будет сложно выгнать" - это лишь провокация. Во-первых, речь идёт не о русском контингенте, а о международном. Во-вторых, миротворцы призваны реализовать план и оставить страну в безопасности - такова главная цель.
В самое ближайшее время положение стабилизируется. Однако это не означает, что игра окончена.
Кто следующий?
О новых попытках дестабилизации обстановки высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что казахстанские погромы напоминают и то, что происходило в Белоруссии несколько месяцев тому назад. Неслучайно протесты в казахстанских городах пыталась координировать та же Nexta, объявленная в Белоруссии запрещённой.
Безусловно, произошедшее в Казахстане должно стать точкой отсчёта - следует подумать об общей безопасности.
- сказал Лукашенко.
А Таджикистану, добавил Лукашенко, нужно помочь, в том числе военной техникой - "чтобы не вышло, как в Казахстане". Слово взял и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он заявил, что на границах ОДКБ прямо сейчас находится более шести тысяч боевиков ИГ*. А также добавил, что необходимо создать пояс безопасности вокруг Афганистана. Владимир Путин предложил Рахмону созвониться, чтобы обсудить текущие вопросы.
*ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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