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Казахстан поставил на паузу скандальный отказ от кириллицы
17 февраля 2022, 23:10 • 102 • Политика
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о скандальной языковой реформе с переходом на латиницу. Казахстанский лидер полагает, что реформа нужна, однако отмечает, что быстрый переход с кириллицы на латиницу неуместен.
Переход Казахстана с кириллицы на латиницу был одним из самых чувствительных вопросов последнего времени.
Указ о поэтапном переходе подписан ещё на тот момент президентом Нурсултаном Назарбаевым в 2017 году - предполагалось, что полный отказ от кириллицы произойдёт до 2025 года. Позже из-за неоднозначности принятого решения сроки сдвинули до 2031 года. А теперь Токаев и вовсе кладёт реформу в долгий ящик.
В беседе с телеканалом Qazaqstan Токаев заявил, что к вопросу следует подходить "со всей серьёзностью", а также добавил:
Реформа ради реформы не нужна. Цель - сохранить казахский язык, пояснил Токаев. Никаких конкретных сроков перехода, о которых не было известно ранее, президент Казахстана не привёл.
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