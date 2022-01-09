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Казахстан получит новое правительство: Стала известна дата назначений
09 января 2022, 18:35 • 117 • Политика
Пресс-секретарь президента Казахастана Берик Уали сообщил, что республика получит новое правительство. Он рассказал, когда будут произведены кадровые перестановки.
В эфире телеканала "Хабар 24" Уали рассказал, что будет названо имя нового главы правительства. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен утвердить изменения в составе кабинета министров.
"11 января будут кадровые перестановки, без слов", - произнёс пресс-секретарь лидера Казахстана.
По словам Уали, глава государства трудится в режиме нон-стоп. Ситуация в республике под его полным контролем. Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев единолично принимает окончательные решения, а также сам составляет тексты речей для обращения к нации.
Напомним, командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков рассказал, когда иностранных военнослужащих выведут с территории республики. На данный момент развёртывание завершено.
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