Казахстан поддержал международный Договор о запрещении ядерного оружия

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Документ был подписан постпредом Казахстана при ООН.

Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров от имени республики подписал Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)", — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Казахстан принимал в разработке и принятии текста договора активное участие.

Документ стал первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом, отмечается в сообщении. Из трех видов оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, химического и биологического, до сих пор лишь на ядерное оружие не был наложен юридический запрет, пояснили в МИД.

Стержнем ДЗЯО является его статья 1 "Запреты", содержащая положения об исчерпывающем юридическом запрете ядерного оружия. Договор устранит юридический пробел в международно-правовом поле и станет первым шагом к уничтожению ядерного оружия, отметили в МИД.

На данный момент документ подписали 56 государств, из которых 5 ратифицировали его. Казахстан стал 57-м из них, сказали в МИД.