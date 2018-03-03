Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США отметили выступление Путина провалом испытаний своей ПРО
Источник: в ближайшие дни появятся тезисы, отражающие видение Путиным развития с...
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в арбитраже Сток...
Человекороботы в Британии, вуду Клинтонов и семейная революция
Главная / Политика

Казахстан поддержал международный Договор о запрещении ядерного оружия

03 марта 2018, 12:39  •  165 • Политика
Документ был подписан постпредом Казахстана при ООН.
Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров от имени республики подписал Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
"Состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)", — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Казахстан принимал в разработке и принятии текста договора активное участие.
Документ стал первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом, отмечается в сообщении. Из трех видов оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, химического и биологического, до сих пор лишь на ядерное оружие не был наложен юридический запрет, пояснили в МИД.
Стержнем ДЗЯО является его статья 1 "Запреты", содержащая положения об исчерпывающем юридическом запрете ядерного оружия. Договор устранит юридический пробел в международно-правовом поле и станет первым шагом к уничтожению ядерного оружия, отметили в МИД.
На данный момент документ подписали 56 государств, из которых 5 ратифицировали его. Казахстан стал 57-м из них, сказали в МИД.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

165
Источник
Похожие новости
03 марта 2018, 15:54
В Киеве коммунальщики под прикрытием полиции сносят палаточный городок Саакашвили
02 марта 2018, 20:24
"Восточное чудовище": Британцы опустошили прилавки магазинов в страхе перед Путиным
03 марта 2018, 13:54
Источник: в ближайшие дни появятся тезисы, отражающие видение Путиным развития страны

Загрузка...
03 марта 2018, 12:39
У здания Верховной рады Украины начались столкновения полиции и протестующих
03 марта 2018, 00:54
Митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!" пройдет в столичных "Лужниках"
03 марта 2018, 15:54
Путин напомнил Болгарии о том, кто освободил ее от ига Османской империи
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 февраля 2018, 05:12
Меня зовут Томаш. Я работаю на фабрике ненависти
25 февраля 2018, 20:09
Михаил Делягин: МОК попытается отнять у российских хоккеистов их золотую медаль
02 марта 2018, 20:09
Реакция на реакцию: как западные СМИ остались «в восторге» от оценки послания Путина главредом RT
27 февраля 2018, 07:54
Т-64БВ хлынули в мариупольский порт. «Операция объединённых сил» ВСУ обрастает подробностями
02 марта 2018, 04:09
Россия не сможет себе позволить Су-57: Шведы убеждены, что денег у страны банально нет
02 марта 2018, 23:39
Не Россия: Премьер-министр Украины нашёл виновного в газовом кризисе
27 февраля 2018, 14:24
Экономист из России на страницах укросми требует лишить русских хоккеистов медалей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.