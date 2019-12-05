Казахстан отказывается считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Интервью президента Казахстана Deutsche Welle

В современной международной политике признание Крыма российской территорией – поступок чуть ли не героический, грозящий признающему неведомо чем. Поэтому интервью президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Deutsche Welle, которое он дал накануне государственного визита в Германию 5-6 декабря, имеет особое значение.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем аккаунте в Instagram выразил благодарность президенту Токаеву за его позицию и написал:

«Это очень важное и знаковое заявление, которое, безусловно, будет способствовать разрушению мифов о Крыме, созданных антироссийской пропагандой. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации». Токаева пригласили посетить полуостров, а крымчане пишут в комментариях в соцсетях: «Браво Казахстан!», «Вот, страна, которая имеет хребет!», «Усилим наше сотрудничество!»

Собственно дипломатического признания Крыма российским в словах казахстанского президента не было, но констатация политического факта налицо. Хотя констатацию на хлеб не намажешь.

На вопрос журналистки «Было ли напугано правительство Казахстана событиями в Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны?», Токаев ответил прозрачно и вполне конкретно:

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану (для переговоров. – Ред.) , но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта».

Напомним: на сегодняшний день Крым официально признают частью территории Российской Федерации 7 государств – Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Судан, Сирия, КНДР.

Обращает на себя внимание, что в этом списке нет ни одного стратегического союзника России, ни одного её партнера по ЕАЭС. Ереван, Минск, Бишкек, Нур-Султан продолжают молчать, хотя вместе с Китаем, Индией, Южной Африкой, Ираном, Сербией, Анголой, Узбекистаном и ещё семью государствами они голосовали против резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН «в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Это тоже поступок, хотя от союзников, безусловно, ждали и ждут большего.

Речь Токаева даёт повод к осторожному оптимизму, но не более. Новый президент – плоть от плоти «дитя Елбасы», он ведёт себя «многовекторно». Его слова приятны Москве; он даёт ответ своим национал-оппозиционерам, которые твердят, что после Крыма Путин «отхватит» Северный Казахстан, обжитый русскими; для Запада у Токаева тоже готов ответ: а где в его словах признание Крыма за Россией? Приблизительно также вёл себя миротворец Назарбаев, шестой год отказывающийся признать Крым российским. Восток – дело тонкое, но какие тут тонкости, когда известна степень влияния на Акорду и Вашингтона, и Лондона.

Запад уже не будет резко реагировать на заявление президента Казахстана, а вот с Украиной отношения Казахстана станут прохладнее. Официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко уже заявила, что МИД «глубоко обеспокоен» высказыванием Токаева относительно Крыма. По её мнению, отказ считать присоединение полуострова аннексией не соответствует сложившимся принципам украинско-казахстанских взаимоотношений и противоречит «международно-признанной позиции по Крыму, зафиксированной в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН», поэтому Киев предпримет «соответствующие демарши». Что ж, в таких случаях говорят: «Поживём – увидим»…