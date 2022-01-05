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Казахстан лишился интернета
05 января 2022, 16:00 • 239 • Политика
В Казахстане перестал работать интернет. Это подтверждается данными мониторинговых сервисов.
По данным сервиса NetBlocks, доступ в Сеть невозможен на всей территории страны.
Кроме того, интернет-ресурсы, принадлежащие казахским СМИ, недоступны, в том числе при попытке посещения их из России. В частности, не функционируют новостные сайты vlast.kz, tengrinews.kz, zakon.kz.
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