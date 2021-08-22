Казахстан и биолаборатории США

О тестировании новых вирусов

Российский телеканал «Звезда», принадлежащий министерству обороны, опубликовал репортаж, в котором говорится, что власти Казахстана не выполняют обещание закрыть американские военные биолаборатории на территории республики.

Авторы программы представили фотокопии документов, согласно которымамериканские военные продолжают работать в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате.В репортаже были приведены выдержки из бюджетных планов Минобороны США на 2021 и 2022 годы, в которых отражены запланированные работы в ЦРЛ Казахстана. По данным журналистов «Звезды», Пентагон подрядил для работы в республике компанию CH2M, которая, как мы писали, является одним из ведущих подрядчиков Минобороны США и ЦРУ.

Руководство Национального научного центра особо опасных инфекций (ННЦООИ) им. Масгута Айкимбаева при Минздраве Казахстана, куда входит алмаатинская ЦРЛ, не скрывает факта тесного сотрудничества с подрядчиком Пентагона. В апреле 2021 года казахстанские инфекционисты опубликовали пресс-релиз, в котором «выражают благодарность коллективу компании CH2M Hill Constructors, Inc. за многолетнее сотрудничество и неоценимый вклад в развитие Центральной референтной лаборатории ННЦООИ» и выражают надежду на «дальнейшее плодотворное сотрудничество по совместной работе над новыми непростыми и важными проектами».

Через месяц, в мае 2021 года, Казахстан заверил Россию, что американские военные покинули его биолаборатории и допустил в ЦРЛ российскую военную инспекцию. Представители Минобороны РФ заявили, что удовлетворены итогами проверки, но в свете новых фактов (телеканалом Минобороны РФ были представлены соответствующие документы) руководство ННЦООИ удалило американских военных из лаборатории лишь на время инспекции, а в ближайшее время намерено возобновить с ними сотрудничество.

Позиция казахстанских властей в отношении американских военных лабораторий неоднократно менялась. 2 мая 2020 года МИД Казахстана полностью отрицал проблему, утверждая, что ЦРЛ в Алма-Ате контролируется республиканским Минздравом, занимается чисто гражданскими разработками, а иностранных военных исследователей там нет.

В июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что американцы покинули ЦРЛ в Алма-Ате. Однако в сентябре подполковник ВВС США Дэниэл Сингер сообщил, что американцы не намерены прекращать взаимодействие с ЦРЛ: «Наше сотрудничество в этой области началось задолго до нынешней пандемии, и мы уверены, что оно будет продолжаться еще долго после её завершения».

В проекте бюджета иностранных программ Агентства по сокращению военных угроз (DTRA) Пентагона на 2021 год присутствует ряд прямых упоминаний работ, которые должны быть выполнены в казахстанской ЦРЛ.

Все основные исследования в алма-атинской ЦРЛ проводятся на средства DTRA западными специалистами, а изоляты вирусов вывозятся за рубеж. Так, в 2017 году на средства DTRA в Казахстане был реализован проект KZ-33 по обнаружению новых коронавирусов летучих мышей. В пещерах Унгирли, Карангир и тоннеле Кептерхан в Туркестанской области было собрано 200 образцов помета этих животных и открыто 12 новых коронавирусов. В исследованиях участвовали Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахстана и давний подрядчик DTRA, совместная американо-сингапурская Медицинская школа Duke-NUS. Восемь изолятов коронавирусов были отправлены в школу Duke-NUS в Сингапуре, которая впоследствии стала участником разработок вакцины Pfizer.

США видят в распространении COVID-19 китайский след. Однако публикации в журнале NatureMedicine, как мы писали, указывают на след американский. Возможно, участие подрядчика Пентагона в проекте KZ-33 указывает на казахстанский след.

Известная казахстанская певица Дильназ Ахмадиева уверена, чтоза заражением казахстанцев COVID-19 стоят именно американцы. «Дильназ не сомневается, что штамм вируса распространяют через биолаборатории, построенные за деньги США, а в Алматы как раз есть одна такая!» – пишет казахстанская газета «Время». Мнение Ахмадиевой разделяют многие в республике.

Опасность расположенных на территории республики американских военных лабораторий для самих казахстанцев очевидна. Бывший заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Амирбек Тогусов много лет боролся за ликвидацию этих «фабрик смерти», в первую очередь Алматинской ЦРЛ, где «работают с очень опасными боевыми патогенами, которые являются основой биологического оружия».

Амирбек Тогусов

Генерал Тогусов планировал выступить с докладом на конференции, посвященной угрозам военных биолабораторий США в Центральной Азии, но скоропостижно скончался.

«Мы становимся подопытными обезьянами, а уникальная территория – естественным испытательным полигоном Пентагона для тестирования новых вирусов… Как правило построенные американскими военными подобные лаборатории выводятся из-под национального контроля и работают в секретном режиме… Американцы, говорят о том, что руководить ЦРЛ будет Минздрав, но при этом военспецы Пентагона, как правило, будут проводить свои исследования самостоятельно. Такие оговорки подразумеваются во всех соглашениях со странами СНГ, где ведется строительство подобных лабораторий… Идет интенсивная разработка нового поколения биооружия – “генетической бомбы”»,

– писал незадолго до смерти Амирбек Тогусов.

Сейчас в Казахстане расположено шесть биологических центров, созданных на средства Пентагона в рамках «Совместной программы биологического взаимодействия» (CBEP), за реализацию которой отвечает компания CH2M, входящая в военную корпорацию Jacobs Engineering. Ключевые объекты – ЦРЛ в Алма-Ате и спецлаборатория высокой степени биозащиты НИИ проблем биологической безопасности в Кордайском районе Жамбылской области.

Уже отмечены случаи, когда вспышка аномальной эпидемии в Казахстане совпадала с началом исследования аналогичного патогена в биолабораториях США. Так, в 2007 году DTRA начала реализацию проекта KZ-2 по изучению бруцеллёза в Казахстане. Через год многолетний спад этого заболевания домашнего скота в Казахстане сменился его резким ростом, который продолжался до 2013 года.

В 2013 году DTRA начала в республике проект KZ-29 по изучению способа передачи клещами конго-крымской геморрагической лихорадки. В этом проекте участвовали американский Военно-морской медицинский исследовательский центр и Институт медицинских исследований армии США. Через год, в 2014 году, произошла вспышка этого заболевания в Казахстане и Грузии, где расположен знаменитый Центр Лугара.

28 мая в столице Киргизии прошлаконференция «”Санитарные станции” Пентагона: система биолабораторий на постсоветском пространстве», в которой, как мы писали, приняли участие представители общественных организаций из России, Киргизии, Казахстана, ДНР, США и Израиля.

На конференции говорилось, что в последнее время Пентагон в своих биолабораториях в Центральной Азии начал проекты по перемещению зараженных смертоносными вирусами «животных из местной фауны» на территории соседних стран. Речь идет о поголовье верблюдов. Портал «Эхо Казахстана» сообщал, что развернут проект «Верблюды как сторожевые бионаблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку». Сейчас проект осуществляется на территории Казахстана и Таджикистана с привлечением местных специалистов. Курирует и контролирует все работы DTRA. К выполнению этого заказа Пентагона привлечены казахстанский НИИ проблем биологической безопасности, ЦРЛ в Алма-Ате, Институт проблем биобезопасности Таджикистана, Калифорнийский университет в г. Дейвисе (США), Военно-морской медицинский исследовательский центр США и Медицинская школа Duke-NUS.

Особую опасность представляет заражение коронавирусами верблюдов. Исследования британских ученых из университета Ливерпуля показали, что коронавирус может рекомбинироваться у верблюдов с другими вирусами, в результате чего могут появляться новые виды инфекций, на которые не действуют вакцины против COVID-19.

Общественность Казахстана требует закрыть американские биолаборатории, предполагая, что COVID-19 появился в республике именно из них. Власти Казахстана возбудили более сотни уголовных дел против общественников, которые выступали с такими высказываниями, обвиняя их в распространении фейков, но вскоре эти дела были закрыты, а 11 июня 2021 года министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что со всеми, кто распространял непроверенные информацию о коронавирусе, проведены профилактические беседы.