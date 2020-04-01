Казахстан: государственная поддержка коснётся каждого шестого гражданина

Вечером 31 марта президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к нации, представив новый пакет финансово-экономических мер, необходимость которых диктует пандемия COVID-19. Цель предпринимаемых шагов состоит в том, чтобы в ситуации беспрецедентного кризиса сбалансировать интересы бизнеса и рядовых граждан, не допустить массовой безработицы и экономического хаоса. «Вирус проверяет на прочность все государства», - подчеркнул глава Казахстана. Объявленные им меры правительственной поддержки в целом охватят 3 млн. граждан 18-миллионного государства.

Второй пакет антикризисных мер

В обращении руководителя страны говорится, что отныне пенсии, государственные пособия и адресная социальная помощь будут проиндексированы на 10%. Президент обязал органы здравоохранения в период до 1 июля оказывать медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования всем жителям Казахстана, включая незастрахованных граждан, тех у кого нет медицинского полиса.

Важно и то, что согласно новым инициативам Касым-Жомарта Токаева дополнительные социальные выплаты в размере одной минимальной зарплаты (42 500 тенге или около 7000 рублей) получат не только те, кто ранее имел официальную работу, но и самозанятые граждане и те, кто трудился неофициально. Для этого им предложено формализовать свой статус, чтобы затем на весь период ЧП они могли получать ежемесячную соцвыплату от государства. Кроме того официально зарегистрированные безработные включены теперь в расширенный перечень категорий граждан, которым будут предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы наряду с инвалидами 1-й, 2-й, 3-й групп и детьми-инвалидами. Это мера охватит более 800 тысяч человек и что интересно она совмещена с поддержкой малого и среднего бизнеса, который будет задействован для производства продуктово-бытовых наборов их доставки. Найдётся работа и для казахстанских IT-компаний, которым правительство поручит разработать платформу, которая позволит обеспечить эффективный механизм мониторинга целевого расходования средств социальной поддержки.

«Крайне важно своевременно провести весенне-полевые работы», - напомнил Касым-Жомарт Токаев. Для этого дополнительную финансовую поддержку получат аграрии, на это выделяется 70 млрд. тенге, при этом ставка по кредитам фермерам не превысит 5%. Цены на дизельное топливо для фермеров должны быть снижены на 15% по сравнению с рыночными. При этом глава Казахстана подчеркнул, работа «операторов», через которых производится снабжение аграриев топливом, должна быть абсолютно прозрачной, «правительство и Генеральная прокуратура должны обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах».

Отношения между исполнительными органами и бизнесом должны быть понятными и взаимовыгодными. Региональные власти (акиматы) и правительство страны обязаны обеспечить гарантированную закупку продукции у отечественных аграрных и перерабатывающих предприятий как минимум на 6 месяцев вперёд. В свою очередь, бизнес гарантирует обеспечение достаточных объёмов производства, сохранение цен и поддержание необходимого уровня занятости населения.

В некоторых регионах Казахстана из-за введения карантинных мер возник «избыток трудоспособного населения», отметил президент. С нынешнего дня в рамках «Дорожной карты занятости» акиматы начнут масштабную кампанию по трудоустройству безработных, которым будут выдаваться подъёмные в размере 85 тысяч тенге (около 15 тысяч руб.) сразу по прибытию на новую работу.

Правительство страны ведёт переговоры с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу, оно готово отменить ввозные пошлины для самого важного в эти месяцы для Казахстана импорта - средств индивидуальной защиты, вакцин, диагностических медицинских наборов. Снижаются импортные пошлины на продовольственные товары, по производству которых экономике Казахстана не является самодостаточной.

«С учётом объёма финансовых ресурсов, масштабов антикризисных мер особую важность приобретают вопросы обеспечения целевого и эффективного расходования выделяемых средств, соблюдения принципов открытости и прозрачности при оказании поддержки гражданам и бизнесу», - подчеркнул Токаев. Ответственность за это президент возлагает на Счётный комитет.

«Мы не допустим паники»

Казахстан стал одним из первых государств мира, принявших радикальные меры против пандемии, напомнил президент страны, добавив, что без этого «количество инфицированных могло быть в разы больше». «Мы не допустим паники, и в этом граждане должны поддержать государство», - особо отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул: «Сегодня вся страна восхищается мужеством и стойкостью казахстанских врачей и медработников. Они настоящие герои, которые спасают жизни. Мной принято решение о дополнительных мерах поддержки тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Отдельной благодарности заслуживают и сотрудники полиции, а также военнослужащие».

Особые слова поддержки глава страны адресовал заболевшим коронавирусом. «Не отчаивайтесь! При всей опасности эта болезнь не является абсолютно фатальной, от неё излечиваются. Мы, государство и общество, сделаем всё возможное, чтобы помочь вам», - сказал президент Казахстана.

«Эпидемия коронавируса – временное явление, и мы обязательно его победим. Единство и сплочённость нашего общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все трудности!», - заключил Касым-Жомарт Токаев.