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Казахстан борется с безработицей, развивая дорожное хозяйство

30 апреля 2020, 18:35  •  20 • В России

Одним из социально-экономических спутников пандемии Covid-19 стало резкое падение интенсивности транспортного сообщения не только между странами и континентами, но и между городами и весями внутри пораженных вирусным недугом государств. Побочный эффект эпидемии не обошел стороной Казахстан. Благодаря вынужденному безделью миллионов граждан и жестким карантинным мерам затихли автомагистрали, опустели аэропорты и железнодорожные вокзалы. Однако эпидемии приходят и уходят, поэтому даже сегодня, в период частичного паралича транспортной системы Казахстана, руководство страны предпринимает необходимые шаги для того, чтобы кризис завершился как можно быстрее, и вынашивает амбиционные планы развития дорожной инфраструктуры, часть из которых воплощается в реальность уже сегодня, помогая бороться с безработицей.

Фото: www.gov.kz

Развитие транспортных артерий на территории Республики Казахстан отвечает стратегической цели государства стать перевалочным пунктом движения грузов и товаров с Запада на Восток и обратно. Развитая транспортная сеть и эффективная таможенная политика может стать одним из щедрых источников пополнения бюджета страны, находящейся, как и Россия, на торговых путях между Европой и Китаем.

И не только Китаем. Так, несмотря на транспортный паралич, 28 апреля министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов провел online-переговоры с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглы. В ходе переговоров обсуждались вопросы осуществления международных автомобильных грузовых перевозок, в частности, снятие турецкой стороной 14-дневного карантинного режима при въезде на свою территорию водителей-иностранцев, включая граждан Казахстана. Обсуждалась также возможность увеличения срока пребывания на территории Казахстана турецких перевозчиков и внедрение системы электронных разрешений на международные автомобильные грузовые перевозки.

Фото: www.gov.kz

Дорожная карта строительства

Как уже писала «КП», в период действия чрезвычайного положения по распоряжению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева основным орудием борьбы с безработицей стала разработанная правительством «Дорожная карта занятости», которая включает более 7 тыс. проектов во всех сферах экономики и позволяет создать свыше 240 тыс. рабочих мест. Можно также напомнить, что в декабре 2019 года в Казахстане была принята вторая пятилетняя государственная программа «Нұрлы жол»/ «Путь в будущее» на 2020-2025 годы, относящаяся непосредственно к дорожному хозяйству. В рамках неё запланировано приведение в хорошее и удовлетворительное состояние 100% автомобильных дорог республиканского значения, 95% - областного и районного. Будет также реализовано 112 инфраструктурных проектов. Все это позволит создать свыше полумиллиона постоянных и временных рабочих мест, что в период безработицы приобретает огромное значение для социального климата в стране.

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Фото: www.gov.kz

Как пообещал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, уже в этом году более 200 тыс. граждан страны найдут применение свои трудовым навыкам на строительстве и реконструкции республиканских автодорог общей протяжённостью 4 тыс. километров. По словам премьера, до конца года откроется движение на 2,6 тыс. километров на участках Талдыкорган — Усть-Каменогорск, КарагандаБалхаш — Капшагай, Калбатау — Майкапшагай, Мерке — Бурылбайтал, Ушарал — Достык, Актобе — Астрахань, Узынагаш — Отар, Петропавловск — граница России, КостанайДенисовка. Как вы, наверное, заметили многие обновлённые дороги ведут в Россию.

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«В текущем году объёмы сдаваемых республиканских дорог в четыре раза больше прошлогодних. По местным дорогам в текущем году будут проводиться ремонтные работы на 3,5 тыс. километров. В истории Казахстана ещё никогда не было такого объёма запланированных работ, и наша задача — полностью их реализовать. Крайне важно максимально эффективно использовать строительный сезон. В условиях ограничений, связанных с введением карантина в отдельных населённых пунктах, необходимо обеспечить «зелёный коридор» для беспрепятственной поставки горюче-смазочных материалов и техники на объекты», - подчеркнул Аскар Мамин.

К настоящему моменту в дорожной сфере Казахстана уже выполнены все подготовительные работы, приведена в боевую готовность техника и арсеналы строительных материалов, причём практически все материалы произведены в Казахстане. В южных регионах строительно-монтажные работы были начаты ещё в марте, скоро они охватят всю страну. Важно, что реализация дорожных проектов предоставит рабочие места многим тысячам жителей Казахстана.

Гражданская авиация к взлёту готова

Пандемия коронавируса парализовала выполнение всех внутренних авиарейсов и 98% международных перелетов, однако эта пауза не затянется на век, достаточно сказать, что c 1 мая частично возобновится авиасообщение между Нур-Султаном и Алматой.

До введения карантина Казахстан связывали воздушные линии с 26 государствами по 99 международным маршрутам. Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов уверен, что гражданская авиация в скором времени вернется к нормальному режиму работы. В нынешнем году запланировано открытие нового международного аэропорта в Туркестане и пассажирского терминала в Шымкенте, начнется реконструкция взлетно-посадочных полос аэропорта в городе Урджар и, вероятно, в городах Усть-Каменогорск и Ушарал. В ближайшие 5 лет в Казахстане будет запущено 13 новых аэродромов.

Коронавирус нанес удар не только по лётчикам и авиапассажирам. В Казахстане замерли пассажирские перевозки. Однако и в этой сфере ситуация не выглядит чересчур драматичной, власти страны планируют не только восстановить прежний объем пассажиропотока после отражения пандемии, но и внедрить новые технологии, позволяющие снизить износ магистральной железнодорожной сети до 49%, локомотивов - до 58%.

Не забыт и водный транспорт. В этой сфере в течение ближайших 5 лет запланировано приобретение 2 паромов и 4 сухогрузов, это позволит в дальнейшем нарастить объёмы грузоперевозок, а также увеличить присутствие казахстанского флота на Каспийском море. Капитальный ремонт судоходных шлюзов позволит снизить аварийность и довести пропускную способность шлюзов до 350 судов в год.

Фото: www.gov.kz

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