Казахстан – матч-реванш. Что готовят элиты, и стоит ли бояться русским?

События в Казахстане продолжают привлекать самое пристальное внимание. Республика справилась с попыткой госпереворота, настояв на помощи ОДКБ. Президент Казахстана, выступая в парламенте, предложил программу реформ после произошедших массовых беспорядков. Чем закончится этот кризис?

Один из ключевых тезисов выступления касался финансово-олигархических групп влияния в стране, которые должны помогать народу Казахстана на "системной и регулярной основе".

Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьёзными социально-экономическими проблемами и провальной деятельностью некоторых государственных органов. Произошёл заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искажённое представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы,

– констатировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Благодаря погромам Токаев обрёл полноту власти

Эту тему в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с депутатом Госдумы Михаилом Делягиным и другими экспертами.

Юрий Пронько: Михаил, скажу честно, когда я слушал господина Токаева, у меня сложилось впечатление, что аналогичная ситуация характерна и для России. Но у нас почему-то предпочитают молчать об этих негативных процессах. На ваш взгляд, как будут развиваться события в соседней республике после заявления президента Токаева, и услышим ли мы нечто подобное у нас?

Михаил Делягин: Дело в том, что Назарбаев заботился о казахском народе, и там была достаточно высокая рождаемость, поэтому там более половины населения моложе 30 лет. То есть там есть кого вывести на улицы. А в России власти были более прозорливы, чем Назарбаев, они обеспечивали низкую рождаемость. А в последние годы вообще рождаемость падает, а смертность взлетает до небес.

Всё это происходит благодаря усилиям государства – и социально-экономической политикой, и искусственно созданным денежным голодом, и оптимизацией "здравозахоронения". Так что такого количества молодёжи, за исключением мусульманских регионов и Тувы, у нас нет. Соответственно, реагировать не на что – нет погромов, так чего чесаться.

При этом речь Токаева – это речь президента. Благодаря этим погромам – вольно или невольно – Токаев стал полноценным хозяином страны. И сейчас у него есть ресурс, чтобы покормить людей за счёт олигархов.

Интересно, что во время беспорядков не громили магазины и торговые центры, принадлежащие крупным олигархам, тесно связанным с Назарбаевым. А остальные громили. Соответственно, есть кого "подоить" и раскулачить.

А у нас что? А у нас федеральный бюджет, в котором второй годовой федеральный бюджет лежит без движения. Но это же не для людей лежит, а для будущей диктатуры или ещё для чего-нибудь. Поэтому у нас все считают, что мы другие, что у нас этого не будет. И вообще, чем сильнее давить, тем выше политическая стабильность.

– Вполне вероятно, что Токаев и его окружение не предполагали, в какой ситуации может оказаться страна. Хотя мы прекрасно понимаем, что они были информированы и знают о денежных потоках. Кстати, он говорил о том, что надо ввести жесточайший контроль. Там была такая красивая фраза по поводу людей, которые выводят валюту из страны за пределы Казахстана. А у нас то же самое, но пока тишина. Так там же тоже не ожидали подобного или понимали, что это может рано или поздно произойти?

М.Д.: Как я понимаю, существует официальная версия, что попытку госпереворота осуществил глава КНБ Карим Масимов. Он там под арестом, ему предъявлено обвинение и так далее. А что, президент не знал, что глава КНБ чудит?

А президент республики не обратил внимания на то, что во время протестов все высказывания были против Назарбаева, который в ноябре прошлого года ушёл даже с поста лидера партии? Он остался только главой Совета безопасности. Господин Токаев этого не заметил?

Так что это очень интересные события, и едва ли мы узнаем всю полноту хитросплетений внутри казахской политики – не казахстанской, а именно внутриказахской, потому что другие народы там в рамках этнической политики от власти отодвинуты.

Тем не менее Токаев сейчас обрёл полноту власти. И ему нужно добить своих политических врагов, а за счёт их добивания можно обеспечить улучшение жизни людей, которые только что доказали, что с ними нужно считаться. Потому что, если повышать цены, то это открывает дороги террористам.

Токаев это знает. Руководство России этого не знает. Умный человек от дурака отличается тем, что учится на чужих ошибках, а не на своих.

– На ваш взгляд, Токаев будет только предлагать или будет делать?

– Он будет делать. Я вполне допускаю, что он потребует возврата денег, которые вывели из Казахстана уже не Назарбаевы.

– То есть он олигархат заставить делиться?

– Он заставит делиться враждебную ему часть олигархата. Свой олигархат, если таковой есть, он вряд ли заставит делиться. И такой олигархат, я думаю, есть.

– В этой ситуации руководство Казахстана выстояло? Я не беру во внимание внутриказахские клановые разборки. А для 3 миллионов русских, которые там живут, это благо?

– Да, это благо. Россия спасла относительно цивилизованных русофобов от совершенно нецивилизованных русофобов. То есть русские не будут по-прежнему допускаться ни к каким значимым позициям, а если их и допустят, то они будут стоять на позицию ниже, чем казахи.

Но по крайней мере русских не будут резать за то, что они русские, как это происходило в некоторых других южных республиках, да и в самой Алма-Ате в 1986 году.

– Продолжаем тему соседней республики. В Казахстане министрам и депутатам пять лет не будут повышать заработную плату. Президент Токаев объяснил своё решение тем, что заработок у чиновников вполне достаточный. Не будут повышаться зарплаты и у глав регионов. Кроме того, глава государства жёстко прошёлся по чиновникам за неумение общаться с народом. По мнению Токаева, руководители госорганов не умеют и даже боятся общаться с людьми.

Также президент Казахстана заявил, что миссия ОДКБ в стране завершена, через два дня начнётся их вывод, который займёт не более 10 дней. Эту тему и будем сейчас обсуждать с экспертами.

К разговору в студии присоединились политический обозреватель RT Александр Гурнов и депутат Алексей Куринный.

Слова Токаева удивили: олигархи Назарбаева должны только Назарбаеву

– Александр, ваша оценка достаточно резонансных заявлений президента Токаева?

Александр Гурнов: Меня очень удивило это заявление господина Токаева. Если бы не было ссылки на него, то я бы сказал, что такое заявление может сделать человек, который либо не знает, что такое олигархия, либо не знает, что такое Казахстан.

Потому что олигархи, разбогатевшие при Назарбаеве, должны только Назарбаеву и больше никому. По крайней мере они сами так считают, можете мне поверить. У них что-то можно забрать, но никакие долги народу они возвращать не собираются. И об этом говорит хотя бы количество бизнес-джетов, которые стайками вылетали из аэропортов Казахстана сразу же после начала этих беспорядков.

Это первое. Второе: я хочу вам напомнить Валдайский форум, проходивший в прошлом году, на котором президент Казахстана сказал такую фразу: пример нашей страны показывает, что сегодня не нужно обладать ядерным оружием для того, чтобы в стране были безопасность и процветание. Для этого достаточно дружить со всеми странами и привлекать инвестиции, что мы и делаем, сказал Токаев.

Красивая фраза, на которую Владимир Путин точно и быстро отреагировал: "Саддам Хусейн тоже так думал". Выражение лица господина Токаева после этой фразы я не берусь комментировать. Но я думаю, эту фразу он вспомнил, когда видел, как горит Алма-Ата. И это напомнило и всем остальным: к тому, что говорит президент России, стоит как минимум серьёзно прислушиваться.

Теперь по поводу ОДКБ. Очень много сейчас идёт спекуляций в западных СМИ, в которых постоянно речь сводится к тому, что "русские, воспользовавшись тем, что произошло в Казахстане, ввели туда свои войска, теперь непонятно, когда они их выведут". И уже есть намёки, что эти беспорядки – чуть ли не продуманная операция России для того, чтобы вернуть своё влияние на бывшие свои территории.

Я хотел бы в этой связи напомнить и нашим оппонентам на Западе, и некоторым оппонентам внутри страны: с 90-х годов, с момента распада Советского Союза, Северо-атлантический альянс провёл 23 военные операции. Все они происходили за пределами стран – членов НАТО. Ни одна операция не проводилась на территории стран – членов альянса, чтобы как-то их поддержать, спасти от агрессии или что-то в этом роде. Так что – чья бы корова мычала, а ваша бы молчала!

ОДКБ провёл свою первую операцию – причём успешную, своевременную и, что немаловажно, бескровную. И сделано это было в строгом соответствии с договорными обязательствами как внутри блока, так и с международным правом.

Вынужденный популизм или будут серьёзные действия?

– Алексей, мы в Казахстане стали свидетелями чего? И чем дело закончится?

Алексей Куринный: Это никем не прогнозируемый всплеск народного недовольства, которым, естественно, сейчас пытаются воспользоваться какие-то кланы или силовые органы. В этой среде очень сложно что-то делать. И я не завидую Токаеву, который и сам является выходцем из одного из таких кланов, по сути, взращён этими самыми олигархами, с которыми предлагает бороться.

На мой взгляд, это вынужденный популизм, и не факт, что за этими словами последуют серьёзные действия. Тем более что для того, чтобы их реализовать, чтобы у богатых что-то отобрать или перераспределить, нужна абсолютная власть и абсолютная уверенность в собственных силах. Сегодня всего это у Токаева, к сожалению, нет.

Укрепится ли он каким-то образом – это тоже большой вопрос, учитывая, что на том же Западе уже заговорили о необходимости арестовать счета казахских олигархов, изъять их средства. Естественно, это вызвало дополнительную волну недовольства.

Возможно, столь быстрое решение о выводе войск ОДКБ, которые сыграли в Казахстане не столько силовую, сколько психологическую роль, показав, что никто не позволит дальше раскачивать ситуацию, поставило президента Казахстана на своего рода развилку.

С одной стороны, надо пойти навстречу всем этим справедливо недовольным людям и их требованиям. С другой стороны, есть кланы, от которых сам Токаев сильно зависит.

– То есть турбулентность при внешней стабильности будет сохраняться?

А.К.: Да, будет сохраняться. Мы стабилизировали ситуацию на какой-то стадии, но дальнейшее поведение элит непредсказуемо. Хорошо, что удалось остановить сваливание в сторону неуправляемого джихадистского хаоса.

– Я правильно понимаю, что для 3 миллионов русских, которые там живут, это положительный момент?

– Безусловно, для русских это положительный момент, потому что в случае продолжения этого неконтролируемого процесса, который там начался, началось бы преследование русских, дополнительное вытеснение и всё, что с этим связано.

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