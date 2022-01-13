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Казахстан – матч-реванш. Что готовят элиты, и стоит ли бояться русским?
13 января 2022, 17:40 • 39 • В мире
События в Казахстане продолжают привлекать самое пристальное внимание. Республика справилась с попыткой госпереворота, настояв на помощи ОДКБ. Президент Казахстана, выступая в парламенте, предложил программу реформ после произошедших массовых беспорядков. Чем закончится этот кризис?
Один из ключевых тезисов выступления касался финансово-олигархических групп влияния в стране, которые должны помогать народу Казахстана на "системной и регулярной основе".
– констатировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Благодаря погромам Токаев обрёл полноту власти
Эту тему в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с депутатом Госдумы Михаилом Делягиным и другими экспертами.
Юрий Пронько: Михаил, скажу честно, когда я слушал господина Токаева, у меня сложилось впечатление, что аналогичная ситуация характерна и для России. Но у нас почему-то предпочитают молчать об этих негативных процессах. На ваш взгляд, как будут развиваться события в соседней республике после заявления президента Токаева, и услышим ли мы нечто подобное у нас?
Михаил Делягин: Дело в том, что Назарбаев заботился о казахском народе, и там была достаточно высокая рождаемость, поэтому там более половины населения моложе 30 лет. То есть там есть кого вывести на улицы. А в России власти были более прозорливы, чем Назарбаев, они обеспечивали низкую рождаемость. А в последние годы вообще рождаемость падает, а смертность взлетает до небес.
При этом речь Токаева – это речь президента. Благодаря этим погромам – вольно или невольно – Токаев стал полноценным хозяином страны. И сейчас у него есть ресурс, чтобы покормить людей за счёт олигархов.
А у нас что? А у нас федеральный бюджет, в котором второй годовой федеральный бюджет лежит без движения. Но это же не для людей лежит, а для будущей диктатуры или ещё для чего-нибудь. Поэтому у нас все считают, что мы другие, что у нас этого не будет. И вообще, чем сильнее давить, тем выше политическая стабильность.
– Вполне вероятно, что Токаев и его окружение не предполагали, в какой ситуации может оказаться страна. Хотя мы прекрасно понимаем, что они были информированы и знают о денежных потоках. Кстати, он говорил о том, что надо ввести жесточайший контроль. Там была такая красивая фраза по поводу людей, которые выводят валюту из страны за пределы Казахстана. А у нас то же самое, но пока тишина. Так там же тоже не ожидали подобного или понимали, что это может рано или поздно произойти?
М.Д.: Как я понимаю, существует официальная версия, что попытку госпереворота осуществил глава КНБ Карим Масимов. Он там под арестом, ему предъявлено обвинение и так далее. А что, президент не знал, что глава КНБ чудит?
Так что это очень интересные события, и едва ли мы узнаем всю полноту хитросплетений внутри казахской политики – не казахстанской, а именно внутриказахской, потому что другие народы там в рамках этнической политики от власти отодвинуты.
Токаев это знает. Руководство России этого не знает. Умный человек от дурака отличается тем, что учится на чужих ошибках, а не на своих.
– На ваш взгляд, Токаев будет только предлагать или будет делать?
– Он будет делать. Я вполне допускаю, что он потребует возврата денег, которые вывели из Казахстана уже не Назарбаевы.
– То есть он олигархат заставить делиться?
– Он заставит делиться враждебную ему часть олигархата. Свой олигархат, если таковой есть, он вряд ли заставит делиться. И такой олигархат, я думаю, есть.
– В этой ситуации руководство Казахстана выстояло? Я не беру во внимание внутриказахские клановые разборки. А для 3 миллионов русских, которые там живут, это благо?
– Да, это благо. Россия спасла относительно цивилизованных русофобов от совершенно нецивилизованных русофобов. То есть русские не будут по-прежнему допускаться ни к каким значимым позициям, а если их и допустят, то они будут стоять на позицию ниже, чем казахи.
Но по крайней мере русских не будут резать за то, что они русские, как это происходило в некоторых других южных республиках, да и в самой Алма-Ате в 1986 году.
– Продолжаем тему соседней республики. В Казахстане министрам и депутатам пять лет не будут повышать заработную плату. Президент Токаев объяснил своё решение тем, что заработок у чиновников вполне достаточный. Не будут повышаться зарплаты и у глав регионов. Кроме того, глава государства жёстко прошёлся по чиновникам за неумение общаться с народом. По мнению Токаева, руководители госорганов не умеют и даже боятся общаться с людьми.
Также президент Казахстана заявил, что миссия ОДКБ в стране завершена, через два дня начнётся их вывод, который займёт не более 10 дней. Эту тему и будем сейчас обсуждать с экспертами.
К разговору в студии присоединились политический обозреватель RT Александр Гурнов и депутат Алексей Куринный.
Слова Токаева удивили: олигархи Назарбаева должны только Назарбаеву
– Александр, ваша оценка достаточно резонансных заявлений президента Токаева?
Александр Гурнов: Меня очень удивило это заявление господина Токаева. Если бы не было ссылки на него, то я бы сказал, что такое заявление может сделать человек, который либо не знает, что такое олигархия, либо не знает, что такое Казахстан.
Это первое. Второе: я хочу вам напомнить Валдайский форум, проходивший в прошлом году, на котором президент Казахстана сказал такую фразу: пример нашей страны показывает, что сегодня не нужно обладать ядерным оружием для того, чтобы в стране были безопасность и процветание. Для этого достаточно дружить со всеми странами и привлекать инвестиции, что мы и делаем, сказал Токаев.
Теперь по поводу ОДКБ. Очень много сейчас идёт спекуляций в западных СМИ, в которых постоянно речь сводится к тому, что "русские, воспользовавшись тем, что произошло в Казахстане, ввели туда свои войска, теперь непонятно, когда они их выведут". И уже есть намёки, что эти беспорядки – чуть ли не продуманная операция России для того, чтобы вернуть своё влияние на бывшие свои территории.
ОДКБ провёл свою первую операцию – причём успешную, своевременную и, что немаловажно, бескровную. И сделано это было в строгом соответствии с договорными обязательствами как внутри блока, так и с международным правом.
Вынужденный популизм или будут серьёзные действия?
– Алексей, мы в Казахстане стали свидетелями чего? И чем дело закончится?
Алексей Куринный: Это никем не прогнозируемый всплеск народного недовольства, которым, естественно, сейчас пытаются воспользоваться какие-то кланы или силовые органы. В этой среде очень сложно что-то делать. И я не завидую Токаеву, который и сам является выходцем из одного из таких кланов, по сути, взращён этими самыми олигархами, с которыми предлагает бороться.
Укрепится ли он каким-то образом – это тоже большой вопрос, учитывая, что на том же Западе уже заговорили о необходимости арестовать счета казахских олигархов, изъять их средства. Естественно, это вызвало дополнительную волну недовольства.
С одной стороны, надо пойти навстречу всем этим справедливо недовольным людям и их требованиям. С другой стороны, есть кланы, от которых сам Токаев сильно зависит.
– То есть турбулентность при внешней стабильности будет сохраняться?
А.К.: Да, будет сохраняться. Мы стабилизировали ситуацию на какой-то стадии, но дальнейшее поведение элит непредсказуемо. Хорошо, что удалось остановить сваливание в сторону неуправляемого джихадистского хаоса.
– Я правильно понимаю, что для 3 миллионов русских, которые там живут, это положительный момент?
– Безусловно, для русских это положительный момент, потому что в случае продолжения этого неконтролируемого процесса, который там начался, началось бы преследование русских, дополнительное вытеснение и всё, что с этим связано.
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