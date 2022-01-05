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Казахстан – малая Россия. Репетиция удалась?
05 января 2022, 23:35 • 194 • Политика
События в Казахстане развиваются стремительно. После отставки правительства успокоения умов не случилось – напротив, протестующие почувствовали свою силу и претендуют на большее: не только газ по старой цене, но и политические перемены. Ввод войск не помог: солдат разоружают, продвижение техники блокируют, на видео слышны автоматные очереди и видно, как солдаты оттаскивают раненого, а значит – стрельба ведётся с обеих сторон. В таких условиях нам, России, необходимо как можно скорее понять, что именно происходит. И действовать соответственно.
В этом материале мы предоставим слово экспертам, чтобы попытаться оценить ситуацию с различных сторон. Ибо ситуация в таких случаях всегда многогранна, а ошибаться Россия не имеет права.
Артур Атаев, политолог
Начнём с понимания того, чем вызваны протесты и какие силы за ними стоят.
Всё как у нас в начале 90-х: борьба элит и те, кому надоел назарбаевский "застой", – вот "движущие силы революции". При этом, что интересно:
Что ж, нельзя не согласиться, ибо любая революция – это всегда драка элит за власть, замаскированная уличной активностью масс. Но чтобы вывести эти массы на улицу, их надо изрядно довести. Например, лишив всяческих перспектив. Что и было сделано.
Политтехнолог Сергей Маркелов
Любопытно было бы понимать и саму технологию подобных событий, ибо просто так даже при самых благоприятных условиях ничего не делается.
При этом даже какой-то объединяющей идеологии у протестующих нет, а лозунги разнятся от "За дешёвый газ!" до "Старик – уходи!"
То есть в подобных событиях присутствует эффект снежного кома – начав движение, он набирает вес и приобретает форму, а единство самых разных групп, имеющих разные установки на будущее, возникает уже по ходу действия. Что ж, учтём… И тут вступает в действие…
Александр Дугин, политолог, лидер международного Евразийского движения и главный редактор портала "Катехон"
Несомненно, что свою роль в нынешней ситуации в Казахстане сыграла назарбаевская "многовекторность", ибо попытка усидеть на нескольких стульях, как показал пример Белоруссии, ни к чему хорошему не приводит.
Итак, двурушничество сыграло с многомудрым Назарбаевым злую шутку. Плюс – борьба элит и внутренние проблемы.
"Можно поддержать Назарбаева, но на определённых условиях: заканчивать с "многовекторностью" и твёрдо встать на евразийский путь полной интеграции. Россия терпеть колебания больше не может: если вы наши друзья, то вы – враги наших врагов".
Можно, конечно, и поддержать. Вот только – не поздновато ли?
Виктор Мураховский, военный эксперт
Что действительно волнует у нас многих, так это то, не полезет ли Россия, чего доброго, вспомнив о когда-то союзнических отношениях, спасать зашатавшегося Назарбаева военными методами.
Вот и правильно. У нашей армии и так забот полон рот – и границу от рыскающих возле натовцев защищай, и за бесноватой киевской властью приглядывай, и боевиков в Сирии доколачивай. Не хватало нам ещё в казахстанские разборки на танках въезжать! Тем более что в этом случае, кто бы в итоге ни победил, виноватыми за всё традиционно окажемся мы, Россия. А нам оно надо?
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Резонный вопрос: а что должна делать в таких условиях Россия? И что она вообще может сделать?
Россия оказывается перед выбором между плохим и очень плохим. Плохое – это поддерживать у власти уже существующий клан, при том, что он отнюдь не пророссийский. Совсем плохое – поддерживать протест, который в реальности поддерживается больше именно прозападными силами, которые видят в этом возможность привести к власти в Казахстане элиты прозападные.
Резонный вопрос: а где же тогда наша хвалёная "мягкая сила", о которой так много говорили и на которую отпускали такую массу денег?
Экономическое взаимодействие – это, конечно, хорошо, но только – в отношениях между двумя коммерческими структурами, когда "ты – мне, я – тебе". А вот в отношениях между основой распавшейся империи и одной из отколовшихся бывших имперских территорий – не годится совершенно. Потому что если хочешь там действительно на что-то влиять, то делай это постоянно, формируя рычаги влияния на общество, активно продвигая своих людей в элиту, наращивая своё культурное влияние и минимизируя влияние конкурирующих с тобой "центров силы".
Если кто забыл, то с Украиной Россия в 2010-х строила отношения исключительно "экономические" – с местными олигархами, предоставив политикам резвиться (ибо куда ж они от "трубы" денутся?!), и ни культурного, ни информационного, ни политического влияния не оказывая вообще. И в итоге – майдан и реинкарнация фашизма. Ах, и кто бы мог подумать...
Что с того?
Самое неприятное – это то, что события в Казахстане Россия не только проглядела, но и никак не может на них повлиять. А "экономические отношения" – их ведь хоть завтра на Запад или Китай переориентировать можно – была бы политическая воля новой власти.
А тем временем… По сообщению телеграм-канала KazTAG, из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. Пять штук уже сегодня вылетели из Алма-Аты и ещё один из Нур-Султана. Вы всё поняли?
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