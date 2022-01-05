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Казахстан – малая Россия. Репетиция удалась?

05 января 2022, 23:35  •  194 • Политика
События в Казахстане развиваются стремительно. После отставки правительства успокоения умов не случилось – напротив, протестующие почувствовали свою силу и претендуют на большее: не только газ по старой цене, но и политические перемены. Ввод войск не помог: солдат разоружают, продвижение техники блокируют, на видео слышны автоматные очереди и видно, как солдаты оттаскивают раненого, а значит – стрельба ведётся с обеих сторон. В таких условиях нам, России, необходимо как можно скорее понять, что именно происходит. И действовать соответственно.
В этом материале мы предоставим слово экспертам, чтобы попытаться оценить ситуацию с различных сторон. Ибо ситуация в таких случаях всегда многогранна, а ошибаться Россия не имеет права.

Артур Атаев, политолог

Начнём с понимания того, чем вызваны протесты и какие силы за ними стоят.
Я бы поставил диагноз следующим образом.
Первое – казахская олигархическая революция по сценарию "оранжевому"… Олигархические и финансовые корни протеста следует искать среди достаточно серьёзных противников предыдущего президента, Нурсултана Назарбаева, получивших убежище на Западе, – это первый ресурс.
А второй – фактический кризис циркуляции элит в Казахстане, засидевшаяся власть и отсутствие социальных лифтов для пассионариев.
В условиях глобализирующихся рынков и глобализирующегося информационного пространства Казахстан как "государство Нурсултана" существовать не может.
Всё как у нас в начале 90-х: борьба элит и те, кому надоел назарбаевский "застой", – вот "движущие силы революции". При этом, что интересно:
...нестабильный Казахстан не нужен Западу. Потому что тюркская альтернатива ещё продолжает существовать как альтернатива русскому миру. И, я думаю, здесь, конечно, два сценария. Первый сценарий – это полная неподконтрольность и хаос, по примеру Кыргызстана. Или второй, более реальный: пока на короткий период Токаев сможет локализовать обстановку. А там…
Что ж, нельзя не согласиться, ибо любая революция – это всегда драка элит за власть, замаскированная уличной активностью масс. Но чтобы вывести эти массы на улицу, их надо изрядно довести. Например, лишив всяческих перспектив. Что и было сделано.

Политтехнолог Сергей Маркелов

Любопытно было бы понимать и саму технологию подобных событий, ибо просто так даже при самых благоприятных условиях ничего не делается.
Подобные штуки – они всегда двухфазные. На первой фазе они, безусловно, провоцируются некими внутренними историями и неким ядром людей, которые чем-то возмущены. А потом, естественно, приклеиваются уже все потоки, какие нужно, чтобы это движение стало массовым. И на этом этапе масштабирование подобных мероприятий абсолютно точно идёт при серьёзном финансировании: открываются финансовые и организационные потоки, создаются информационные потоки связки между людьми.
При этом даже какой-то объединяющей идеологии у протестующих нет, а лозунги разнятся от "За дешёвый газ!" до "Старик – уходи!"
Здесь нет какой-то одной идеологии. Мир сегодня атомизирован, поэтому, естественно, в кучу собираются люди с разным пакетом социальных требований. Вопрос один, что возникает этот революционный порыв, когда люди… все объединяются уже просто в процессе движения, несмотря на то, что одни за одно, другие за другое.
То есть в подобных событиях присутствует эффект снежного кома – начав движение, он набирает вес и приобретает форму, а единство самых разных групп, имеющих разные установки на будущее, возникает уже по ходу действия. Что ж, учтём… И тут вступает в действие…

Александр Дугин, политолог, лидер международного Евразийского движения и главный редактор портала "Катехон"

Несомненно, что свою роль в нынешней ситуации в Казахстане сыграла назарбаевская "многовекторность", ибо попытка усидеть на нескольких стульях, как показал пример Белоруссии, ни к чему хорошему не приводит.
Политика Казахстана в последние годы строилась на трёхсторонних отношениях – с Китаем, Россией и Западом, что не позволяло никому из трёх в Казахстане доминировать. Да, она расходилась с тем евразийским направлением, которое сам Назарбаев когда-то сформулировал, но которую он и его преемник Токаев тормозили. В итоге тесных отношений с Россией не вышло, и Назарбаев вслед за Лукашенко получил свою "цветную революцию". Итогом которой может стать ещё один фронт атлантизма против евразийства, теперь – в Казахстане.
Итак, двурушничество сыграло с многомудрым Назарбаевым злую шутку. Плюс – борьба элит и внутренние проблемы.
"Можно поддержать Назарбаева, но на определённых условиях: заканчивать с "многовекторностью" и твёрдо встать на евразийский путь полной интеграции. Россия терпеть колебания больше не может: если вы наши друзья, то вы – враги наших врагов".
Можно, конечно, и поддержать. Вот только – не поздновато ли?

Виктор Мураховский, военный эксперт

Что действительно волнует у нас многих, так это то, не полезет ли Россия, чего доброго, вспомнив о когда-то союзнических отношениях, спасать зашатавшегося Назарбаева военными методами.
Я не специалист по политике, но, по отзывам заслуживающих доверия специалистов, это борьба внутри элит Казахстана. Что касается помощи, то, учитывая, что это внутренний конфликт в Казахстане, то вряд ли он обратится к России за помощью. Я напомню, что... Россия не направляла никакой военной помощи действующим властям Белоруссии. Оказывалась только политическая и информационная поддержка. Но не происходило усиления какой-то военной составляющей.
Вот и правильно. У нашей армии и так забот полон рот – и границу от рыскающих возле натовцев защищай, и за бесноватой киевской властью приглядывай, и боевиков в Сирии доколачивай. Не хватало нам ещё в казахстанские разборки на танках въезжать! Тем более что в этом случае, кто бы в итоге ни победил, виноватыми за всё традиционно окажемся мы, Россия. А нам оно надо?

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России

Резонный вопрос: а что должна делать в таких условиях Россия? И что она вообще может сделать?
Россия оказывается перед выбором между плохим и очень плохим. Плохое – это поддерживать у власти уже существующий клан, при том, что он отнюдь не пророссийский. Совсем плохое – поддерживать протест, который в реальности поддерживается больше именно прозападными силами, которые видят в этом возможность привести к власти в Казахстане элиты прозападные.
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Резонный вопрос: а где же тогда наша хвалёная "мягкая сила", о которой так много говорили и на которую отпускали такую массу денег?
Нет никакой "мягкой силы", и никогда не было. Какая, к чёрту, "мягкая сила", если там, в Казахстане, посадили пророссийского блогера Ермека Тайчибекова – о нём никто в России даже не вспомнил?! Ему могли предоставить, в качестве исключения, российское гражданство. Могли просто попросить, потребовать, ведь его сажают в тюрьму на 10 лет. А сейчас ещё готовят приговор за оскорбление Назарбаева: хана обидел! У нас хоть кто-нибудь гавкнул? Ну, хотя бы пятый заместитель четвёртого секретаря посольства? Все молчат. Ну, если о Россию можно вытирать ноги, и мы сами это позволяем, то тогда, конечно, для нас всё это будет неожиданным. Потому что никакого влияния России там, на этом пространстве, нет. У нас есть исключительно экономическое взаимодействие.
Экономическое взаимодействие – это, конечно, хорошо, но только – в отношениях между двумя коммерческими структурами, когда "ты – мне, я – тебе". А вот в отношениях между основой распавшейся империи и одной из отколовшихся бывших имперских территорий – не годится совершенно. Потому что если хочешь там действительно на что-то влиять, то делай это постоянно, формируя рычаги влияния на общество, активно продвигая своих людей в элиту, наращивая своё культурное влияние и минимизируя влияние конкурирующих с тобой "центров силы".
Если кто забыл, то с Украиной Россия в 2010-х строила отношения исключительно "экономические" – с местными олигархами, предоставив политикам резвиться (ибо куда ж они от "трубы" денутся?!), и ни культурного, ни информационного, ни политического влияния не оказывая вообще. И в итоге – майдан и реинкарнация фашизма. Ах, и кто бы мог подумать...

Что с того?

Самое неприятное – это то, что события в Казахстане Россия не только проглядела, но и никак не может на них повлиять. А "экономические отношения" – их ведь хоть завтра на Запад или Китай переориентировать можно – была бы политическая воля новой власти.
А тем временем… По сообщению телеграм-канала KazTAG, из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. Пять штук уже сегодня вылетели из Алма-Аты и ещё один из Нур-Султана. Вы всё поняли?

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