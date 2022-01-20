Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипл...
Главная / Политика

Казахскую элиту сдал Лондон. Это цена политики Назарбаева

20 января 2022, 13:15  •  100 • Политика
Казахскую элиту сдал Лондон. Великобритания - это страна, через которую прошли все представители власти республики. Именно там их, по сути, перевоспитывают, заметил Константин Малофеев. Это цена политики Нурсултана Назарбаева.
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" обратил внимание на статью The Guardian, в которой сообщалось о жёстких переговорах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с бывшим главой республики Нурсултаном Назарбаевым по поводу напряжённой ситуации в стране.
Публикацию прокомментировал учредитель канала Царьград Константин Малофеев. Он заметил, что The Guardian - это "известное издание спецслужб Англии". То есть, судя по всему, британская разведка хочет, чтобы в мире считали, что случившееся в Казахстане - результат конфликта Назарбаева и Токаева.
Значит, точно нет. Это очевидно. Потому что, если "фабрика лжи" тебе говорит одно, значит, это точно неправда. Безусловно, "уши британских спецслужб" и других наших западных оппонентов здесь налицо, во всей красе, - подчеркнул Малофеев.
Он добавил, что Токаев - тоже часть назарбаевской элиты, которая целиком "прошла западную прокачку". Известно, что дети высоких представителей казахстанских властей учились и учатся в Европе по специальным программам и субсидиям.
Это продолжается уже 25 лет. За эти годы вся элита республики прошла через Лондон и стала чувствовать себя как представители бывших английских колоний. Для них Великобритания - это тихая гавань, где обязательно нужно успеть купить особняк и поместить в банках свои счета, указал учредитель Царьграда.
Там надо стать рукопожатным в местном истеблишменте, чтобы тебя принимали почти на равных. Таким образом казахстанскую элиту перевоспитывали. Это цена многовекторной политики Назарбаева, - резюмировал Малофеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



100
Источник
Похожие новости
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
20 января 2022, 03:55
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске непринятия требований России
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленского объяснили русские
20 января 2022, 01:35
Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных
20 января 2022, 07:25
Чешский депутат призвал власти потребовать от России извинений и денег
20 января 2022, 05:40
Захарова оценила профессионализм журналистов США на пресс-конференции Байдена: преступная халатность
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!&q...
20 января 2022, 03:55
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске неприня...
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленск...
20 января 2022, 01:35
Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных
20 января 2022, 07:25
Чешский депутат призвал власти потребовать от России извинений и денег
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2022, 17:30
Диванные войска Украины объявили мобилизацию
15 января 2022, 16:55
В России появится новая железная дорога: Путин дал Мишустину поручение
17 января 2022, 10:55
Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили"
15 января 2022, 15:10
"На месте США останется пролив": Русские поддержали честное признание американского офицера
17 января 2022, 08:35
Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
15 января 2022, 22:45
Захарова семь раз поймала Венедиктова на вранье: "А теперь главное"
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.