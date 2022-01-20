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Казахскую элиту сдал Лондон. Это цена политики Назарбаева
20 января 2022, 13:15 • 100 • Политика
Казахскую элиту сдал Лондон. Великобритания - это страна, через которую прошли все представители власти республики. Именно там их, по сути, перевоспитывают, заметил Константин Малофеев. Это цена политики Нурсултана Назарбаева.
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" обратил внимание на статью The Guardian, в которой сообщалось о жёстких переговорах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с бывшим главой республики Нурсултаном Назарбаевым по поводу напряжённой ситуации в стране.
Публикацию прокомментировал учредитель канала Царьград Константин Малофеев. Он заметил, что The Guardian - это "известное издание спецслужб Англии". То есть, судя по всему, британская разведка хочет, чтобы в мире считали, что случившееся в Казахстане - результат конфликта Назарбаева и Токаева.
Он добавил, что Токаев - тоже часть назарбаевской элиты, которая целиком "прошла западную прокачку". Известно, что дети высоких представителей казахстанских властей учились и учатся в Европе по специальным программам и субсидиям.
Это продолжается уже 25 лет. За эти годы вся элита республики прошла через Лондон и стала чувствовать себя как представители бывших английских колоний. Для них Великобритания - это тихая гавань, где обязательно нужно успеть купить особняк и поместить в банках свои счета, указал учредитель Царьграда.
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