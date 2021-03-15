Казахских детей заставят забывать русский 12 лет: Готовится большая реформа образования

В Казахстане готовится большая реформа образования. Детей заставят забывать русский 12 лет, продлив срок обучения и изменив кириллицу на латиницу.

Власти Казахстана пообещали, что переход будет поэтапным. С 2023 года срок обучения в школе продлят на год. Одновременно вместо кириллицы начнут использовать латиницу.

Казахских детей заставят забывать русский 12 лет. Чиновники намерены обновить государственные стандарты общего образования и учебные программы. Особый акцент сделают на информатике, математике и языках.

"Для этого предстоит проделать очень большую работу", - сообщила пресс-служба правительства Казахстана после завершения расширенного заседания коллегии Министерства образования и науки.

Реформировать алфавит в Казахстане начали в 2017 году. При использовании кириллицы в азбуке было 42 буквы. Теперь - 32. Но "ж", "ш", "ы" и ряд других звуков казахского языка латиницей не напишешь. Приходится использовать апострофы. Например, в слове "училище" их надо целых семь.

Случаются и языковые казусы. В одном из крупных городов есть салон красоты "Нази", который после перевода вывески на латиницу стал называться NAZI. Из-за этого горожане замучили сотрудников салона.

"А усики под Гитлера стрижёте? А ногти у вас Ева Браун полирует", - спрашивали они по телефону.