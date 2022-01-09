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Казахские силовики разозлили коллег из Киргизии: "Я ещё раз говорю"
09 января 2022, 16:50 • 397 • В мире
В скандале с задержанием в Казахстане киргизского музыканта - новый поворот. В дело вмешался глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев - ему пришлось дважды пояснить, что Викрам Рузахунов был задержан по ошибке и террористом не является.
Глава силового ведомства Киргизии в воскресенье 9 января потребовал от казахских коллег немедленно освободить киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова. Его накануне задержали за участие в протестах.
По словам Ташиева, Рузахунов не является террористом. Выступая перед журналистами, Ташиев заявил, что проводившие расследование в отношении музыканта "или ошиблись, или хотели выслужиться". Своё требование глава ГКНБ озвучил дважды: "Я ещё раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен как террорист".
Ташиев предположил, что джазмен просто "оказался не в то время не в том месте".
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором задержанный мужчина, прилетевший из Киргизии в Казахстан, рассказал, что ему заплатили около 200 долларов за участие в протестах.
Мужчина уточнил, что ему оплатили билет на самолёт, а по приезде в Алма-Ату привезли в квартиру, где находились такие же наёмные протестующие. По словам задержанного, среди этих людей были граждане разных стран.
Позже в деле с "погромщиком" появились неожиданные детали: им оказался джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов, который часто гастролирует по городам Казахстана. Родственники заявили, что джазмена пытали, а его местонахождение неизвестно.
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