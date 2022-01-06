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Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским

06 января 2022, 22:20  •  611 • Политика
В Нью-Йорке собралась небольшая группа казахских протестующих, призывающих русских не вмешиваться в дела их страны. Они поддержали погромы в Алма-Ате и обратились к русскому народу.
Митингующие казахи в Нью-Йорке собрались на площади у здания консульства страны. Одна из протестующих против ввода русских миротворцев на Казахстан женщина театрально расплакалась на камеру и выступила с обращением у русскому народу. Видео с выступлением опубликовал Telegram-канал "Выпускайте Кракена".
"Я не упрекаю вас ни в чём, но в своё время мой народ обогрел вас", - заявила выступавшая.
Митингующих казахов на улицах Нью-Йорка оказалось не много. Вероятно, что сами жители Большого яблока даже не заметили, как казахские протесты докатились до их города. Сами же протестующие немного покричали политические лозунги на ломанном английском, спели песню на казахском языке и отправились к посольству Армении. По их мнению, решение действующего председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ Никола Пашиняна ввести миротворческий контингент в Казахстан было незаконным.

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