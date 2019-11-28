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Казачок оказался засланным

28 ноября 2019, 17:24  •  56 • Украина
Игорь Райнин, которому его бывшая соратница Ирина Геращенко накануне устроила публичное аутодафе, обозвав «человеком в футляре» и «ситуативным попутчиком», неожиданно возглавил харьковское отделение политических оппонентов Порошенко, «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Оказалось, что Райнин был «засланным казачком», эдаким Штирлицем в ставке у фюрера. Но почему же его рассекретили? И почему определили именно в Харьков, в самое логово главы МВД Арсена Авакова?
«Райнин был одним из наиразумнейших и самых порядочных работников администрации Порошенко», - характеризовал управленца бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, обычно не церемонящийся в оценках представителей власти. А ещё о Райнине говорят, что он обладает «уникальной проницательностью» и «всегда бежит первым с тонущего корабля». И, мол, его появление в рядах ОПЗЖ – явное свидетельство того, что в стране «происходит что-то неординарное». Как в сериале «Слуга народа» - в финальной его части, где Украина распадается на два десятка незалежных областей?
Оставаясь «бывшим главой администрации», Райнин смог трудоустроить депутатами в Верховной Раде нескольких своих приспешников (как минимум, двоих в президентской фракции и ещё двоих – у Петра Порошенко), и вполне мог стричь купоны, не привлекая к себе внимания. А тут – такой громкий выход из-за печки! Представляю вам «моего друга», - объявил Юрий Бойко, представляя Райнина своей фракции. – «Уже могу его так назвать. В своё время, когда он был у власти и занимал позицию главы администрации президента, это мы его уговаривали там остаться. Единственный в той группе галичан, он отстаивал интересы востока Украины. Вместе с нами он в самое сложное время защищал Харьков, Луганск и Донецк и не давал окончательно унизить нас. Ему было очень тяжело».
Теперь станет намного легче – партия делегировала Райнина в Харьков, где, с одной стороны, против него будет действовать новый губернатор, ставленник главы МВД Авакова, а с другой – мэр Геннадий Кернес, ситуативный попутчик олигарха Рината Ахметова. Но, по слухам, именно Райнину предстоит сыграть ключевую роль в неких событиях в Слобожанщине, которые, де, совсем скоро, возможно, произойдут. Поговаривают, что эти события могут быть как-то связаны с принятыми харьковчанами ещё 5 лет назад местными законами о самоуправлении и – это главное! – самоопределении области. А «за глаза» Райнина уже называют не иначе, как главой Харьковской народной республики. Кстати, если кто-то забыл – именно харьковчане во время «Русской весны» первыми провозгласили народную республику. В общем, похоже, в Харькове действительно готовится «что-то неординарное» - слишком уж неординарную личность отправили туда Бойко и Медведчук.

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