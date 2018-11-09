Кайзер Вильгельм II: 100-летие отречения, которого не было

Ровно 100 лет назад газеты сообщили об отречении императора Германии и короля Пруссии Вильгельма II, который на самом деле отрекся лишь 28 ноября, надеясь улучшить положение Германии в ходе мирных переговоров и не дать лишнего повода для гражданской войны

Автор:

Латышев Сергей

Это был триумф фейковых новостей. Технология незаконного отстранения законного монарха от трона, примененная весной 1917 года в отношении императора Николая II, была использована в модернизированном виде через полтора года и в отношении кайзера, его близкого родственника, превратившегося в смертельного врага. И разработана она была, похоже, теми, кто организовал на самом деле Первую мировую войну, вину за которую «повесили» исключительно на Вильгельма II. Ее целью было уничтожить в Великой войне руками друг друга две великие империи — вначале Россию, а потом и Германию, между которыми не было никаких непреодолимых противоречий, избавив англосаксонские державы и Францию от конкурентов. И эта интрига Лондона, Парижа и Вашингтона, особенно циничная по отношению к России, которая считала себя их союзником, удалась. Так же как и ее вторая серия — новая мировая война после «перемирия на 20 лет», в которой немцы и русские опять жестоко воевали друг с другом, а контроль над миром, за исключением непрочной советской зоны влияния, получили в результате американцы с примкнувшими к ним в качестве младшего партнера британцами.

О лжеотречении Николая II, ничтожного с юридической точки зрения, даже если признать подлинным подписанный царем карандашом под угрозой физической расправы над семьей, отпечатанный на пишущей машинке на простом листке бумаги и не имевший никаких печатей текст, известно достаточно хорошо. Но мы еще лучше поймем, как убили Российскую империю, если будем знать, как это было сделано и с империей Германской.

А там все было очень похоже.

Фейковые новости 100 лет назад: кайзер Вильгельм II был императором Германии и королем Пруссии еще несколько недель после того, как в СМИ было объявлено о его отречении. Фото: www.globallookpress.com

Различные положения, один итог

Способ отстранения от власти обоих императоров оказался практически идентичным, несмотря на то, что положение, в котором они находились, было совершенно различным.

Весной 1917 года Россия находилась в преддверии победы в войне, которую Германия и ее союзники уже практически проиграли, накануне своего государственного и национального расцвета. Осенью 1918 года, после вступления в войну США, по причине полного истощения ресурсов и еще худшего положения в союзных Австро-Венгрии, Болгарии и Турции, уже ведших сепаратные мирные переговоры с Антантой, Германия могла рассчитывать в лучшем случае на ничью, если завершить военные действия в течение нескольких месяцев. Вопрос стоял, таким образом, о менее ущербном для Германии мире. Появление правительства принца Макса Баденского, в котором заправляли правые социал-демократы, и было, собственно, попыткой кайзера получить такой худой мир. Все стороны глобального конфликта, кроме свежих американцев, попытавшихся установить свою власть над миром уже тогда, были страшно истощены и не могли больше воевать.