Каяться пора, а не праздновать • 83 • Украина

12 декабря на Украине собираются отмечать день сухопутных войск ВСУ… С чем они будут поздравлять своих вояк, интересно? Коррумпированность украинского командования зашкаливает, особенно в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Медицинское обслуживание на нуле, каждый день заболевших коронавирусом переваливает за сто человек, в окопах сидят больные, никому не нужные… Чем занимаются «бравые» украинские солдаты – мародерством и насилием местного населения Донбасса.



А еще они пьют как в последний раз…



Читаем: «после празднования так называемого дня ВСУ в подразделениях 35 бригады морской пехоты Донецким отделом военной службы правопорядка продолжились проверки наличия оружия и боеприпасов, состояния и мест несения боевого дежурства, а также выявление личного состава на предмет употребления спиртных напитков и наркотических веществ. Основанием для проверки стал факт обнаружения местными жителями недалеко от Дзержинска тел умерших от холода матросов Космина и Матусенко, которые в «день ВСУ» самовольно покинули место несения службы»… Причем комбат намеревался скрыть факт самовольного оставления части украинскими боевиками от вышестоящего командования, чтобы не лишиться денежного вознаграждения в соответствии с приказом Минобороны Украины.



«Добрая» забота о своих вояках… нечего тут даже и добавить…



Украина показывает только красивую картинку о своих сухопутных войсках, тем самым обманывая своих граждан…в украинской армии можно видеть не только хаос и бардак, но также воровство, торговлю оружием, наркоманию, хулиганство, неуставные отношения, убийства и дедовщину.



Пройдемся по укроСМИ…



Рассказывает укровояка, который служил в украинской армии - Алексей Гиренко начал новую войну после возвращения из зоны боевых действий — против коррупции в армии и среди личного состава. В эфире Громадского Алексей Гиренко рассказывает о фактах и доказательствах, о которых обычно говорить «не принято».



«По словам Алексея, первое, с чем сталкиваются бойцы на войне, — это равнодушие и нежелание командования идти им навстречу. После трех месяцев пребывания в зоне АТО Алексей, вместе со своими фронтовыми товарищами, выступил инициатором проведения расследования о коррупции в зоне АТО. После начала расследования знакомые и волонтеры предупреждали его о возможных последствиях, мол, подобное часто заканчивалось проблемами для инициаторов расследований. Несмотря на это, Алексей все же решил заняться привлечением к уголовной ответственности командиров своей части» - пишет Громадское…



Когда командование узнало о расследовании, то его вместе со свидетелями преступлений лишили заработной платы и продовольственных аттестатов. После этого обеспечивать себя питанием с июля по сентябрь они должны были на собственные средства. Командование не оставляло и попыток запугать Алексея и других свидетелей.



Ну как же так, а где забота о личном составе, о которой так пламенно рассказывают украинские командиры?



По мнению Гиренко, главная проблема в том, что должностные лица бригад знают, что не будут наказаны, а солдаты уверены, что не могут себя защитить, поэтому подобные инциденты требуют огласки.



Ой, ну уже бы не смешили, мы ж видели ваших вояк, которые сами от голода и холода приходят на позиции армии ДНР, озвучивать они собрались… Да во всей Украине знают, что война нужна не простым людям, а командованию и командирам, т.к. хорошо устроились и грабят страну… надеясь, что все им сойдет с рук. Вспомните где сегодня многие из украинского командования, и где они строят себе дома, например знаменитый Гелетей – в Великобритании купил особняк, вероятно «наследство получил»?



Стоит укровоякам напомнить - в 2015 г. командующий сухопутных войск вооруженных сил Украины Анатолий Пушняков уволен. «Дед Мопед», как называют Пушнякова в войсках, несет прямую ответственность за все котлы, в которых Украина потеряла сотни своих хероев… а на смену этому «деду» пришли еще похлеще акулы…



Так что вы там праздновать собрались?



Смешные…



А скольких предпринимателей из части Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных Украиной эти украинские командиры обложили данью… сколько вы награбили в наших республиках, вы вероятно забыли?



Празднователи… каяться пора, а не праздники праздновать… вспомните лучше сколько на вас крови и сколько вы изуродовали человеческих жизней, сколько людей оставили без крова, сколько вы награбили , сколько запытали и изнасиловали… уроды…

12 декабря на Украине собираются отмечать день сухопутных войск ВСУ… С чем они будут поздравлять своих вояк, интересно? Коррумпированность украинского командования зашкаливает, особенно в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Медицинское обслуживание на нуле, каждый день заболевших коронавирусом переваливает за сто человек, в окопах сидят больные, никому не нужные… Чем занимаются «бравые» украинские солдаты – мародерством и насилием местного населения Донбасса.А еще они пьют как в последний раз…Читаем: «после празднования так называемого дня ВСУ в подразделениях 35 бригады морской пехоты Донецким отделом военной службы правопорядка продолжились проверки наличия оружия и боеприпасов, состояния и мест несения боевого дежурства, а также выявление личного состава на предмет употребления спиртных напитков и наркотических веществ. Основанием для проверки стал факт обнаружения местными жителями недалеко от Дзержинска тел умерших от холода матросов Космина и Матусенко, которые в «день ВСУ» самовольно покинули место несения службы»… Причем комбат намеревался скрыть факт самовольного оставления части украинскими боевиками от вышестоящего командования, чтобы не лишиться денежного вознаграждения в соответствии с приказом Минобороны Украины.«Добрая» забота о своих вояках… нечего тут даже и добавить…Украина показывает только красивую картинку о своих сухопутных войсках, тем самым обманывая своих граждан…в украинской армии можно видеть не только хаос и бардак, но также воровство, торговлю оружием, наркоманию, хулиганство, неуставные отношения, убийства и дедовщину.Пройдемся по укроСМИ…Рассказывает укровояка, который служил в украинской армии - Алексей Гиренко начал новую войну после возвращения из зоны боевых действий — против коррупции в армии и среди личного состава. В эфире Громадского Алексей Гиренко рассказывает о фактах и доказательствах, о которых обычно говорить «не принято».«По словам Алексея, первое, с чем сталкиваются бойцы на войне, — это равнодушие и нежелание командования идти им навстречу. После трех месяцев пребывания в зоне АТО Алексей, вместе со своими фронтовыми товарищами, выступил инициатором проведения расследования о коррупции в зоне АТО. После начала расследования знакомые и волонтеры предупреждали его о возможных последствиях, мол, подобное часто заканчивалось проблемами для инициаторов расследований. Несмотря на это, Алексей все же решил заняться привлечением к уголовной ответственности командиров своей части» - пишет Громадское…Когда командование узнало о расследовании, то его вместе со свидетелями преступлений лишили заработной платы и продовольственных аттестатов. После этого обеспечивать себя питанием с июля по сентябрь они должны были на собственные средства. Командование не оставляло и попыток запугать Алексея и других свидетелей.Ну как же так, а где забота о личном составе, о которой так пламенно рассказывают украинские командиры?По мнению Гиренко, главная проблема в том, что должностные лица бригад знают, что не будут наказаны, а солдаты уверены, что не могут себя защитить, поэтому подобные инциденты требуют огласки.Ой, ну уже бы не смешили, мы ж видели ваших вояк, которые сами от голода и холода приходят на позиции армии ДНР, озвучивать они собрались… Да во всей Украине знают, что война нужна не простым людям, а командованию и командирам, т.к. хорошо устроились и грабят страну… надеясь, что все им сойдет с рук. Вспомните где сегодня многие из украинского командования, и где они строят себе дома, например знаменитый Гелетей – в Великобритании купил особняк, вероятно «наследство получил»?Стоит укровоякам напомнить - в 2015 г. командующий сухопутных войск вооруженных сил Украины Анатолий Пушняков уволен. «Дед Мопед», как называют Пушнякова в войсках, несет прямую ответственность за все котлы, в которых Украина потеряла сотни своих хероев… а на смену этому «деду» пришли еще похлеще акулы…Так что вы там праздновать собрались?Смешные…А скольких предпринимателей из части Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных Украиной эти украинские командиры обложили данью… сколько вы награбили в наших республиках, вы вероятно забыли?Празднователи… каяться пора, а не праздники праздновать… вспомните лучше сколько на вас крови и сколько вы изуродовали человеческих жизней, сколько людей оставили без крова, сколько вы награбили , сколько запытали и изнасиловали… уроды… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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