«Кавалерийский наскок»: Трамп связал идею о создании общеевропейской армии с низкими рейтингами Макрона

Идея французского президента Эммануэля Макрона о формировании общеевропейской армии связана с его низкими рейтингами. Такую мысль высказал американский лидер Дональд Трамп, который в очередной раз потребовал Париж увеличить расходы в НАТО. Помимо Макрона с инициативой создания единой военной структуры выступила канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению экспертов, европейские государства не готовы мириться с диктатом США и намерены стать независимыми от заокеанского партнёра в вопросах безопасности. Специалисты предположили, что опасения Трампа вызывает возможный отказ Европы от покупки американского вооружения.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от Соединённых Штатов, Китая и России. Глава Белого дома напомнил, что ранее Франция уже пыталась создать армию для защиты от Германии.

«Эммануэль Макрон предлагает укреплять собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России. Но в Первую и Вторую мировые войны речь шла о Германии — и как с этим справилась Франция? В Париже начали изучать немецкий, пока не вмешались США. Плати или не плати за НАТО!», — написал Трамп в Twitter.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

Американский президент выразил мнение, что идея о создании европейской армии возникла у Макрона из-за низкого политического рейтинга — согласно октябрьскому опросу Viavoice, деятельность французского лидера одобряют только 26% граждан.

«Проблема в том, что у Эммануэля во Франции очень низкий рейтинг (26%), а уровень безработицы — почти 10%. Он просто пытался сменить тему. Кстати, французы — самые большие националисты, очень гордый народ — и правильно!», — добавил он.

Однако идею создания общеевропейской армии поддерживает не только Париж, но и Берлин. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Страсбурге перед Европарламентом, призвала Евросоюз создать единую армию.

«У нас большие успехи в военном сотрудничестве, это хорошо и имеет поддержку, но мы должны работать над видением о создании в один прекрасный день настоящей европейской армии», — сказала она.

Меркель подчеркнула, что «Европу услышат, только если она будет выступать единым фронтом» и призвала преодолевать «национальный эгоизм».

«Без того, чтобы полностью полагаться на США»

Напомним, 6 ноября Макрон заявил, что у Европы должна быть собственная, единая армия, чтобы защищаться от «Китая, России и даже США».

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.

Трамп эту идею раскритиковал и назвал оскорбительной. Более того, американский президент вновь призвал европейские государства увеличить свою долю в финансировании НАТО.

«Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит создать свои собственные вооружённые силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которое США значительно спонсируют!», — написал он в своём Twitter.

Позже, 12 ноября, Трамп заявил, что либо европейские страны начнут платить США за обеспечение военной защиты, либо должны будут самостоятельно заняться своей безопасностью.

«Настало время, когда эти очень богатые страны либо будут платить Соединённым штатам за свою военную защиту, либо защищают себя сами», — подчеркнул он в Twitter.

«Кавалерийский наскок»

Потребовав от Европы заплатить за военную защиту, Трамп приближает конец присутствия сил США в Европе, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Трамп таким кавалерийским наскоком требующий всех платить оказывает глупую медвежью услугу своей стране. Он бизнесмен, а страной должен управлять стратег. Все не просто так ринулись в НАТО», — сказал он в беседе с RT.

Синельников-Оришак отметил, что европейские государства предоставляли территории и «различные преференции», чтобы избежать вопроса выплат за военную защиту. «Тут оказалось, что деньги нужны, да и американцы не панацея, потому что может быть локальная ситуация, в которой понадобится собственная армия», — добавил он.

При этом создание армии обусловлено непредсказуемостью американской администрации, убеждён эксперт.

«Проблемы не столько в Трампе, а в том, что раньше отношения Европы и США раньше складывались совершенно по-другому. А теперь эти страны понимают, что США перешли к жёсткому диктату. С Европой нельзя разговаривать так, как Штаты разговаривают, например, с Африкой», — подчеркнул Синельников-Оришак.

Кроме того, при создании общеевропейской армии встанет вопрос о её вооружении, а в Старом Свете именно Франция сохранила свой военно-промышленный комплекс, отметил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин.

«Если создаётся европейская армия, то скорее всего встанет вопрос, у кого покупать вооружение для этой армии. И, если действительно она будет создаваться, то вооружение будут покупать у Франции, а не у Америки и это вызывает опасения у Трампа», — сказал он.

Домрин также убеждён, что этими опасениями и вызвано заявление Трампа о политическом рейтинге Макрона.

«Нет связи между заявлениями Макрона об армии и его низким рейтингом. Если в мире есть мировые лидеры, которые могут договориться между собой, то Трамп и Макрон в их число не входят», — отметил эксперт.

При этом президент России Владимир Путин оценил положительно оценил идею Макрона с точки зрения формирования многополярного мира. Об этом 11 ноября он заявил в эксклюзивном интервью RT France.

«В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз. И в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности. Думаю, что это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира. В этом смысле у нас перекликаются позиции и с Францией в том числе», — отметил глава российского государства.