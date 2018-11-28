|
«Катюшу» затянули на рекорд
28 ноября 2018, 02:24 • 69 • В России
Во вторник, 27 ноября, в зале Полководцев Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялся флэшмоб, посвященный 80-летию со дня первого исполнения песни «Катюша». Организаторы – Росгвардия, администрация Музея Победы и Общероссийская организация «Офицеры России» - подали заявку в книгу рекордов России о признании рекордного исполнения. Свыше шестисот человек одновременно исполнили знаменитую композицию.
- Песню начали петь солисты Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, а подхватили все посетители Музея, - рассказал "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Как сообщили в ведомстве, для придания «Катюше» оригинальности солистка симфонического оркестра Росгвардии Лариса Волжанина - лауреат Международных и Всероссийских конкурсов – специально прослушала все ретрозаписи песни в исполнении первой артистки, спевшей «Катюшу» 27 ноября 1938 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве Валентины Батищевой, Лидии Руслановой, Георгия Виноградова, Веры Красовицкой.
Подпишитесь на нас
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
21 ноября 2018, 12:54
|
21 ноября 2018, 12:09
|
25 ноября 2018, 12:39
|
22 ноября 2018, 01:54
|
26 ноября 2018, 13:09
|
26 ноября 2018, 05:12
|
22 ноября 2018, 18:09