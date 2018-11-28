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«Катюшу» затянули на рекорд

28 ноября 2018, 02:24  •  69 • В России

Во вторник, 27 ноября, в зале Полководцев Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялся флэшмоб, посвященный 80-летию со дня первого исполнения песни «Катюша». Организаторы – Росгвардия, администрация Музея Победы и Общероссийская организация «Офицеры России» - подали заявку в книгу рекордов России о признании рекордного исполнения. Свыше шестисот человек одновременно исполнили знаменитую композицию.

- Песню начали петь солисты Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, а подхватили все посетители Музея, - рассказал "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Как сообщили в ведомстве, для придания «Катюше» оригинальности солистка симфонического оркестра Росгвардии Лариса Волжанина - лауреат Международных и Всероссийских конкурсов – специально прослушала все ретрозаписи песни в исполнении первой артистки, спевшей «Катюшу» 27 ноября 1938 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве Валентины Батищевой, Лидии Руслановой, Георгия Виноградова, Веры Красовицкой.

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