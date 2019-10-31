«Кац предлагает сдаться!»

Порой даже самых оголтелых русофобов настигает прозрение. Неожиданное признание сделал намедни популярный киевский тележурналист Дмитрий Гордон – тот самый, который год назад первым на ТВ стал «раскручивать» Владимира Зеленского, как будущего политика. «На переговорах с Путиным никто не может иметь успех, к сожалению, - признал Гордон. - И даже Трамп откровенно его побаивается». «Прозрение» Гордона удивительным образом совпало с согласием Дании на газопровод «Северный поток-2». Случайность?

До сих пор Гордон придерживался мнения, - и часто озвучивал его публично, - что украинским властям не следует искать мира с Москвой, наращивая противостояние и по военной, и по дипломатической линии. А тут вдруг в эфире украинского телеканала «Наш» Гордон неожиданно «переобулся»: «Давайте будем реалистами, и будем понимать, что на стороне России многовековые традиции армии, дипломатии и разведки. На стороне России мощный опыт империи, воплощенный в президенте Путине, который у власти уже много лет». «Европа хочет торговать с Россией, Европа хочет дружить с Россией и интересы Украины Европе по барабану. Это надо говорить честно, как есть». «Путин – очень сильная фигура, исключительно сильная, нам не нужно этого забывать. Путин и сам может очаровать кого угодно, попутно завербовать – я не о Зеленском сейчас. Путин прекрасный стратег и замечательный тактик». «Поэтому, когда говорят о встрече «нормандской четверки», я понимаю, что президент Зеленский будет один против Путина, Макрона и Меркель. Макрон и Меркель не будут играть на стороне Зеленского, они будут играть единым фронтом вместе с Путиным».

Похожая метаморфоза произошла и с киевским политологом Вадимом Карасёвым – частым гостем российских телеканалов. Выступая в эфире украинского телеканала NewsOne, Карасёв заявил: «Украина – сложнейшая страна, её надо замирить, утихомирить. Ее так раскочегарили за эти пять лет, политики, прежде всего. Теперь надо какое-то умиротворение, спокойствие. Иначе люди будут бежать отсюда». Но руководство страны, считает Карасёв, этого не понимает. «Зеленский сказал: «Мы за возвращение всех территорий». То есть, он имеет в виду и Крым. Скажите, как Крым возвращать будут – на правах автономии, которая у него была, или на правах только области? Мы не вернём Крым как унитарную единицу. Где логика?»

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на достройку и запуск «Северного потока-2» потребуется порядка пяти недель – до нового года успеют. Несложно представить, с каким удовольствием российские газовики перекроют злосчастный вентиль транзитной стране, десятилетиями действующей им на нервы! И сколько ещё представителей украинской элиты «переобуется» за эти пять недель, подобно Гордону и Карасёву?