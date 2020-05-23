Католики в Германии рассказали, как Ватикан помогал Гитлеру

Католическая церковь Германии признала поддержку её духовенством гитлеровского режима с момента прихода нацистов к власти в 1933 г. и до их разгрома в 1945 г. Об этом говорится в 23-страничном документе, опубликованном советом католических епископов Германии.

Ранее и Ватикан, и католическая церковь в Германии отрицали прямое содействие гитлеровцам с их стороны и утверждали, что пассивная позиция Святого престола в период правления Гитлера была вызвана боязнью репрессий против верующих.

Однако позиция Ватикана в войне вовсе не была пассивной. Сотни священников отправились на войну в составе гитлеровских частей капелланами, тысячи католических монахинь стали медсёстрами, выхаживая раненых солдат вермахта, десятки тысяч религиозных объектов были переоборудованы в госпиталя и склады, отданы под военные нужды германской армии.

«Епископы могли не разделять нацистское обоснование войны и расистскую идеологию, но их обращения и посылы воспринимались солдатами и режимом как защита войны, и они придавали войне [моральный] смысл»,

– говорится в документе.

Многие католические священники, руководствуясь идеологией антикоммунизма, призывали сограждан выказывать лояльность гитлеровскому режиму. В 1939 г. на 50-летие фюрера католические храмы подняли нацистские флаги и молились о здравии Гитлера.

В 1938 г. папа римский Пий XII, тогда ещё государственный секретарь Ватикана Эудженио Пачелли, отговорил папу римского Пия XI от осуждения событий «хрустальной ночи» – массовых еврейских погромов, совершённых нацистами. Из рассекреченных в марте 2020 года архивов Ватикана стало известно, что в годы войны Пий XII знал о массовых казнях евреев, но скрывал эту информацию от правительств стран антигитлеровской коалиции.

В 1942 г. американские дипломаты попросили Ватикан подтвердить информацию об уничтожении нацистами 100 тыс. евреев в Варшавском гетто и 50 тыс. в оккупированном Львове. Пий XII солгал, заявив, что не располагает доказательствами.

Глава Ватикана одобрял действия хорватских католических священников, поощрявших убийства усташами представителей сербской интеллигенции и насильственное обращение православных сербов в католичество. По данным Синода Сербской православной церкви, от рук хорватских усташей погибли 800 тыс. сербов, 300 тыс. были изгнаны.

В 2009 г. Бенедикт XVI, который в юности служил в гитлерюгенде, инициировал процесс беатификации Пия XII, назвав его жизнь «героическим следованием христианским добродетелям».