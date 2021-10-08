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Католической Италии приходит конец

08 октября 2021, 01:00  •  66 • В мире
Христианство исчезает из общества либеральной демократии
В Италии разрушается традиционная опора ее общества – католическая церковь. К такому выводу приходит итальянская газета Giоrnale, комментируя массовые манифестации в стране в поддержку так называемого законопроекта Дзана в пользу проведения референдумов за легализацию наркотиков и разрешение эфтаназии.
Обсуждение законопроекта, получившего название по имени его разработчика, депутата от правящей Демократической партии и активиста ЛГБТ Алессандро Дзана, идет в Италии уже больше года. По утверждению сторонников законопроекта, он посвящён борьбе с проявлениями расовой и прочей ненависти и борьбе с дискриминацией по любому признаку. Принятие такого закона закрепит окончательную победу в Италии педерастических «европейских ценностей».
Манифестация в поддержку ЛГБТ в Риме
Развернувшаяся в стране широкая кампания в поддержку этого закона и в пользу референдумов, проведение которых всего несколько лет назад считалось бы запретным, сегодня получает поддержку индустрии развлечений, моды, шоу-бизнеса, общественных деятелей, влиятельных лиц. Всё это, пишет Giornale, ведет к концу католической Италии.
Ощущение конца итальянского католицизма подтверждают и другие данные. Согласно исследованию Community Media Research, с 2000 по 2019 год численность католиков в Италии сократилась с 79,2% до 60,1% от общей численности населения. За тот же период количество атеистов почти удвоилось, составив 33,4% от общей численности населения. Число посетителей воскресных церковных служб сократилось вдвое. На северо-западе Италии католики уже не составляют большинства. Наиболее равнодушна к церкви молодежь. Только 13% итальянцев в возрасте 18-29 лет регулярно посещают воскресные мессы. Лишь 10,5% в возрастной группе 18-29 лет называют себя «убежденными и практикующими верующими».
Сторонники ЛГБТ в Риме
«Итальянская католическая церковь, если она не найдет лекарства от растущей секуляризации итальянцев, рискует не выжить в XXI веке», – пишет Giornale. Центральное статистическое управление Ватикана вынуждено подтвердить, что число католиков сокращается во всей Европе, но данные по Италии Ватикан не публикует.
Упадок католицизма в Италии усугубляется моральным падением католицизма. И это всемирное явление. Как сообщили на днях СМИ, во Франции Независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне католической церкви (Ciase) выявила более 3000 священников-педофилов, а численность подвергнутых ими растлению детей составляет около 330 тыс. «Это минимальная оценка», – говорит глава Комиссии Жан-Марк Сове.
Храмы в Италии пустеют
Педофилия процветает и в Ватикане вокруг папского престола. В 2018 году казначея Ватикана, 77-летнего кардинала Джорджа Пелла суд признал виновным в сексуальном насилии, совершённом по отношению к двум мальчикам, певшим в церковном хоре. В 2014 году папа Франциск в связи с новыми скандалами учредил ватиканскую комиссию по защите несовершеннолетних от педофилии. Только в 2017 году поступило 410 таких "весьма правдоподобных", как говорится в документах комиссии, сигналов. За сексуальные преступления по отношению к малолетним только в 2016 году понтифик лишил сана 127 священников, и всё равно авторитет католической церкви продолжает падать.
Поветрие захватывает не только Италию. Недавно в Британии опубликован доклад о преследованиях христиан, подготовленный по инициативе британского министра иностранных дел Джереми Ханта. В докладе говорится, что каждый раз, когда в Британии происходит теракт, либеральная “машина толерантности” убеждает всех в том, что подавляющее большинство британских мусульман – нормальные люди, которые не хотят никого убивать. Это на самом деле так, но в результате безумной иммиграционной политики в Англии, как и в других странах Европы, образовалось отдельное общество, исповедующее нетрадиционную для страны пребывания религию.
«Иммигрантов здесь столько, что они уже не ассимилируются, живут в своем мире, – пишет корреспондент «Комсомольской правды» в Великобритании… – Попробуйте сказать, что Британия – христианская страна. Что англичане, шотландцы, ирландцы и валлийцы – ее хозяева. Либеральная элита моментально обвинит в исламофобии и ксенофобии. Смельчака перестанут приглашать на телевидение, его политической карьере придёт конец. Либеральная демократия западного типа уже не способна защитить христиан».
На смену христианству в Европе приходит не только ислам. В бывшей уже католической Италии насчитывается более 8000 сатанинских сект, к которым принадлежат около 600 тысяч человек. Особенно много сатанистов в Ломбардии, Пьямонте, Лацио и на Сицилии, которая получила название «дьявольский рай».
«Лидеры сект используют Интернет для организации церемоний, создают блоги, где с помощью шифров общаются со своими адептами. Эти секты не сильно отличаются от «Коза Ностры» в том, что касается вербовки членов», – говорит профессор Туллио Ди Фьори, изучавший сатанизм на Сицилии. Вместе с этим на Апеннинах процветает примитивная вера в магию, знахарей, гадалок, целителей. 13 миллионов итальянцев в год, 35 тысяч человек в день приходят к «людям со сверхъестественными способностями», чтобы потратить на них за год порядка 6 миллиардов евро.
С утратой традиционной религии европейские общества утрачивают своё национальное лицо, превращаясь во что-то, что уже трудно назвать Европой.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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