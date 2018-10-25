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Катись сам

25 октября 2018, 16:09  •  171 • Карикатуры

Американские эксперты и финансовые СМИ отмечают, что иностранные инвесторы покупают все меньше американских государственных облигаций, а сами США как-то незаметно для себя проворонили старт дедолларизации международных расчетов, которая, оказывается, была запущена еще в 2017 году.

© Виталий Подвицкий

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