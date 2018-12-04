Катера стоят в Керчи: Москва ответила на «проверку» Киева

Российские силовые структуры опровергли утверждения ряда СМИ о том, что украинские военные корабли, которые были задержаны в Керченском проливе, якобы были отбуксированы из Керчи в неизвестном направлении.

«Катера находятся в той же акватории Керченского морпорта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали», — приводит ФАН сообщение источника.

При этом ранее сообщалось, что в командовании ВМС Украины проверяют информацию об «исчезновении» в Керчи задержанных украинских кораблей.

Также в понедельник 3 декабря парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила проект закона, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с Россией.

Отмечается, что законопроект также предполагает отзыв подписи Эстонии под соглашением о договоре о границах с Россией. Депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон пояснил, что причиной появления такого законопроекта стали события в Керченском проливе.

«Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров», — подчеркнул Мадиссон.

В свою очередь, первый вице-спикер Государственной думы Иван Мельников заявил, что на пленарном заседании во вторник, 4 декабря,

будет принято заявление с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации Украины, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Составители документа сочли, что президент Украины Петр Порошенко «наглядно демонстрирует» желание «удержаться у власти» с помощью милитаризованных провокаций. Также в документе говорится, что Порошенко заинтересован в получении «диктаторских полномочий».

Совет Федерации также может принять обращение к международному сообществу в связи с инцидентом в Керченском проливе на заседании 5 декабря. В нем говорится о нарушении прав человека на Украине, а также об инциденте в Керченском проливе.

«Планируется рассмотреть обращение к мировому сообществу в связи с введением военного положения на Украине, которое нарушает права человека, в особенности — на востоке страны», — сказали в верхней палате парламента.

В Совфеде добавили, что сенаторы хотят призвать международные правовые институты защитить права граждан. Подчеркивается, что это особенно касается ситуации на Донбассе.

А генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Украина должны соблюдать проявить сдержанность и наладить диалог. При этом он отметил, что НАТО продолжает «требовать от России отпустить моряков, отпустить корабли, уважать свободу судоходства, и уважать право Украины передвигаться по Керченскому проливу и Азовскому морю».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ввести корабли НАТО в Черное и Азовское моря, чтобы оградить Украину от «агрессии» со стороны России.

«Одним из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, ибо это цель глобальной безопасности», — сказал политик в интервью NBC.

Президент отметил, что вопрос о том, какие страны могут предоставить суда может обсуждаться, но это должны быть страны НАТО.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что

канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны были услышать позицию президента России Владимира Путина по поводу инцидента в Керченском проливе,

передает НСН.

«Я думаю, что не услышать ее [позицию] они не могли. Путин лично «на пальцах» показывал Меркель и Макрону, как была задумана эта провокация и как ее пытались исполнить», – подчеркнул дипломат.

По словам Лаврова, украинские военные моряки имели при себе письменный приказ от командования Службы безопасности Украины (СБУ). Согласно приказу, который российские пограничники обнаружили на борту арестованных кораблей, украинцы должны были «без всяких лоцманов и уведомлений» проникнуть в нейтральные воды и пытаться прорываться через Керченский пролив в Азовское море.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки были арестованы и признались в сознательной провокации.