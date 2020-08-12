Катер ФСБ подошёл к Бердянску, игнорируя протесты Украины

Катер погранслужбы ФСБ сегодня в Азовском море вплотную подошел к берегу возле города Бердянск, игнорируя протесты украинской стороны.Об инциденте у себя в «Facebook» написал бывший фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин.«Пограничный катер русских 499 (проект 10410 «Светлячок») из Керчи подошел вплотную к материковому берегу.Судно украинских пограничников BG 032 выявило подозрительные действия русских и предписало кораблю агрессора отойти от побережья со ссылками на акты Мининфраструктуры, ограничивающие маневрирования в двухмильной прибрежной зоне.Представитель врага ответил, что Азов является «внутренним морем двух государств», и что «украинские акты для него ничего не значат», поскольку он «маневрирует по плану», – пожаловался Бабин.Более того, по его словам, экипаж российского катера дал понять, что украинским пограничникам не стоит приближаться к нему ближе чем на 20 кабельтов, «что и было сделано».«Поставка мин, высадка диверсантов, захват рыбаков при таких условиях и в дальнейшем будут осуществляться русскими на всей формально «подконтрольной» нам акватории Азова. От Мариуполя до Стрелкового», – сокрушается Борис Бабин.Он винит киевских чиновников, которые не инициировали разрыв соглашений о совместном использовании Азовского моря с РФ. Бабин утверждает, что причиной тому – «новые и новые бонусы от азовской рыбной мафии».«Так уничтожается государственность», – унывает экс-чиновник.