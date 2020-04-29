Категоричность Хафтара вызвала несогласие Москвы. Европа и вовсе ушла в отказ

В России выразили неодобрение в связи с недавним заявлением фельдмаршала Халифы Хафтара, главы Ливийской национальной армии.

Как пояснил глава российского дипведомства Сергей Лавров, ни это заявление, ни недавнее заявление премьер-министра Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа не позволяют найти компромисс в данном конфликте.

Он добавил, что жители Ливии должны сами найти общеприемлемые для них подходы к выстраиванию диалога сначала, а затем и к обустройству своего нового государства.

При этом, указал Лавров, "внешние игроки должны всячески поощрять именно такие подходы".

Отметим, что в ЕС также отказались признавать власть Хафтара в Ливии. Как сообщил представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стано, Европа не намерена признавать какие-либо "попытки продвинуть односторонние действия", поскольку это не приведёт к "устойчивому решению конфликта".

Ранее ЛНА объявила о принятии управления Ливией. Хафтар рассказал о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС).