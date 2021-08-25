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Катастрофы, деньги, самолёты: ВВС России ждёт "великий регресс"?

25 августа 2021, 06:55  •  302 • Политика
Портал Defence24 пишет о том, что ВВС России якобы находятся на пороге "великого регресса".
В качестве "доказательств" своей версии о том, что Военно-воздушные силы России якобы находятся "перед великим регрессом", польский портал Defence24 сначала перечисляет впечатляющие цифры общего числа военных самолётов в авиапарке нашей страны, но при этом тут же пишет, что, мол, "с каждым годом их позиции становятся всё слабее".
"Сотни самолётов, унаследованных от Советского Союза, неизбежно будут вынуждены прекратить службу, и их ничто не заменит",
- пытается заверить читателей автор публикации, уточняя, что это произойдёт по нескольким причинам: финансовым, техническим и промышленным.
В статье разбирается авиапарк военной авиации России, но внимание заостряется на потенциально возможном 30-40-летнем сроке службы боевых самолётов ВВС нашей страны. А вот новинкам и пополнению ими парка как истребителей, так и бомбардировщиков, в публикации уделяется совсем небольшое внимание. Хотя это бы дало намного более объективную картину текущего состояния ВВС России.
Впрочем, есть и ещё одна проблема помимо денег и авиапарка боевых самолётов, на которые обращает внимание польский портал. В статье упоминается и о подготовке пилотов, которые, мол, "летают значительно меньше часов в год, чем их натовские или китайские "коллеги". Однако, никаких конкретных фактов и цифр не приводится, что выглядит не очень убедительно и скорее голословно.
А вот об авиакатастрофах с самолётами, о которых также упоминается в публикации, ранее говорили и эксперты Царьграда, призывая обратить внимание на подготовку лётного состава.

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