Катастрофу украинского Boeing 737 в Иране могут использовать для провокации - депутат

Нельзя исключать, что крушение самолета Boeing 737 в Тегеране будет использовано в политических или провокационных целях, причем "в самых грязных", опасается депутат. "В любом случае, это большая трагедия для семей погибших. Нужно сделать все, чтобы помочь", — призвал Новиков в разговоре с телеканалом "360".

По словам собеседника, спекулировать авиакатастрофой могут потому, что инцидент наложился на общую обстановку эскалации напряженности между США и Ираном.

При этом российские граждане воспринимают трагедию украинского самолета так же, как восприняли бы свою собственную, особо подчеркнул Новиков. Наши народы остаются братскими, отметил депутат.