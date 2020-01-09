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Катастрофу украинского Boeing 737 в Иране могут использовать для провокации - депутат

09 января 2020, 13:39  •  117 • Политика
Катастрофа украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране, произошедшая на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, может быть использована для провокации, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Нельзя исключать, что крушение самолета Boeing 737 в Тегеране будет использовано в политических или провокационных целях, причем "в самых грязных", опасается депутат. "В любом случае, это большая трагедия для семей погибших. Нужно сделать все, чтобы помочь", — призвал Новиков в разговоре с телеканалом "360".
По словам собеседника, спекулировать авиакатастрофой могут потому, что инцидент наложился на общую обстановку эскалации напряженности между США и Ираном.
При этом российские граждане воспринимают трагедию украинского самолета так же, как восприняли бы свою собственную, особо подчеркнул Новиков. Наши народы остаются братскими, отметил депутат.

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