Катастрофу Ан-26 на Украине объяснили дороговизной топлива • 142 • Украина Украинские политологи продолжают обсуждать катастрофу Ан-26, унесшую жизни 27 человек. По их мнению, в аварии виноваты власти и военные, из-за которых в стране эксплуатируется техника 1970–80-х годов, дороговизна топлива, а также украинские националисты и «соросята», передает корреспондент ФАН из Киева. Напомним, вечером 25 сентября во время плановых учебных полетов в Харьковской области разбился самолет Ан-26. Погибли 27 военнослужащих ВВС Украины. Лайнером командовал летчик 1-го класса Богдан Кишеня. Взлетев с группой курсантов летного училища, экипаж вскоре обнаружил неисправность — выход из строя левого двигателя самолета. Однако, по мнению экспертов, это не могло привести к неконтролируемому падению лайнера, а аэродром находился рядом. Самолет прошел радиомаяк аэродрома и начал снижение, но примерно за минуту до посадки резко отвернул влево от взлетной полосы и на расстоянии двух километров от нее врезался в лесопосадку, разбился и загорелся. Лайнер был выпущен 21 октября 1977 года — 43 года назад. В июле 1996-го самолет прошел ремонт, его общий налет с момента эксплуатации — шесть тысяч часов, он совершил 3,5 тысячи посадок. Предельный ресурс эксплуатации самолета определен в 20 тысяч летных часов и 14 тысяч посадок. В сентябре 2020-го госпредприятие «Антонов» продлило ресурс эксплуатации самолета до июня 2022-го. Черные ящики самолета будут расшифрованы в ближайшие дни. Как считает киевский публицист и аналитик Юрий Молчанов, это «патриотическая братия Украины «купила парням билеты в последний рейс на небо». «Посмотрел на фото погибших курсантов: ясные, безупречные улыбки юности и задора. И только черная полоска на фото возвращает в жуткую украинскую реальность, в которой этих ребят вынудили летать на авиахламе почти полувековой давности. Вынудили как раз те, кто сейчас наперебой постят в соцсетях свечки, слезы, иконки и так далее. Так скорбят те самые деятели, кто еще вчера рвал на себе вышиванку, а также глотку про «вырождение армии». А сам распихивал по карманам миллиардные расходы на оборонку и гешефт от взорванных складов со снарядами. Картинно скорбят те, кто выпивал коллекционный коньяк от «Укроборонпрома» и закусывал от контрабанды на донбасской границе», — зло заявил публицист. Те самые люди, которые поставили украинскую армию на грань полной нищеты, сразу же начали выть про «недофинансирование ВВС» и искать виноватых в трагедии, отметил комментатор. «Интересно, будут ли соболезновать семьям погибших получатели миллионных бюджетных зарплат в наблюдательных советах госкомпаний? Украсила ли трауром свои аватарки вся та грантоедская рать, которую пересадили на украинскую бюджетную пайку? Всплакнули те, кто отправляет бюджетные миллиарды на бездарные, хронически врущие масс-медиа? Как спится выпускникам трехмесячных экономических курсов имени Сороса, которые радостно сообщают о выплатах Украиной миллиардов долларов долга во время локдауна? Это они всей своей псевдопатриотической деятельностью купили билеты этим несчастным парням в последний рейс на небо. И уверен, что на небе эти ребята увековечатся. В отличие от пославших их туда мерзавцев, которым предписана лишь мерзкая гниль подземелья и гнусное забвение», — заключил аналитик. Блогер и телеведущий Василий Апасов с ужасом отметил — несмотря на авиакатастрофу, на Украине продолжают летать самолеты, «сделанные еще при раннем Брежневе». «Из информации Минобороны Украины о девяти самолетах Ан-24, Ан-26 и Ан-30, мы узнали не только то, что разбившемуся самолету было 43 года. Мы увидели, что у нас еще есть в эксплуатации самолеты 1975, 1969 и 1968 годов выпуска! То есть украинских курсантов и военных возят экземпляры, которым сейчас 52 года, — они сошли с конвейера при раннем Брежневе! — возмутился Апасов. — Так что там нашим патриотам надо было экстренно декоммунизировать? Памятники? Таблички с названием улиц? Герб на щите Родины Матери? Или, может быть, сначала советские самолеты поменять на новые? Уроды вы тупые, а не власть! В течение недели должно выйти распоряжение о том, чтобы прекратить эксплуатацию этого старого хлама! Отныне и навсегда!» Украинский публицист Игорь Лесев констатировал, что «в воровском государстве нормальной военной авиации быть не может». «Давайте прямо: падение Ан-26 — это закономерность. Нет, он мог не разбиться именно в тот день, 25 сентября. Он мог разбиться месяц назад или завтра. Но когда любой технике 40 с лишним лет — она обречена в какой-то момент навихнуться, — уверен эксперт. — Что создало или купило украинское государство за все эти годы для своих ВВС? Ничего. У Украины, по сути, нет военно-воздушных сил. Она обладает только советскими самолетами — истребителями, бомбардировщиками, транспортниками и так далее. Вся линейка — made in USSR». При этом Лесев отмечает — да, на Украине проводят частичную модернизацию авиапарка. Например, истребитель МиГ-29 довели до уровня МиГ-29 МУ-1, штурмовик Су-25 — до уровня Су-25М1 и так далее. «На старые советские самолеты ставят новую авионику и вооружение. Это нормальная практика. Во всем мире каждый самолет в течение его жизни обновляют несколько раз. Но ремонтировать 40-летнюю технику без закупки или производства новых образцов — это тупик. Да, есть совершенные системы, которые и спустя полвека актуальны — как у американцев Б-52 «Стратофортресс» или русский Ту-160, которые начали выпускать по новой. Но ни одна авиационная держава мира не ремонтирует 40 лет подряд одни и те же самолеты, не создавая абсолютно новых! Такое могут себе позволить только Молдавия или Бурунди», — считает публицист. Эксперт отмечает: быть авиационной державой — фантастически дорого. Один час полета на МиГ-29 — это 3,5 тонны авиатоплива, а чтобы курсант стал летчиком, ему надо налетать хотя бы 500 часов. Подготовка одного летчика — это целое состояние, отметил Лесев. «Поэтому на Украине военных пилотов меньше, чем особо редких экземпляров животных в Красной книге. Одновременно 40 боевых самолетов в воздух Украина сегодня поднять не сможет — потому что в стране нет столько пилотов. Но все современные вооруженные конфликты выигрывались той стороной, которая контролировала воздушное пространство. Югославия, Ирак, «августовская война» с Грузией, свержение [Муаммар] Каддафи в Ливии, присоединение Крыма и сохранение режима [Башара] Асада в Сирии — везде авиация имела ключевое значение. И, напротив, в Донбассе вынужденный отказ Украины от применения авиации летом 2014-го перевел конфликт в позиционный, без перспектив решения его военным путем. Любая страна с признаками субъектности развивает боевую авиацию. Но, увы, Украина с субъектностью давно не заморачивается, как девушка на окружной дороге не парится с вопросами чести и достоинства», — подчеркнул публицист. Говоря о катастрофе с Ан-26 со сгоревшими заживо курсантами, Игорь Лесев отмечает — в такие черные дни у украинцев возникло очень много вопросов к власти. «Почему для курсантов не нашлось денег на новый самолет, а на зарплату главе «Нафтогаза» [Андрею] Коболеву, который получает по миллиону гривен в день, деньги находятся? Почему страна находит больше миллиарда гривен на зарплаты членам набсоветов? Почему власти тратят 1,5 миллиарда гривен в год на «Общественное телевидение», которое никто на Украине не смотрит? Почему украинцы продолжают молча смотреть, как «капают» деньги из бюджета на откровенный распил «стены Яценюка»? Почему из коронавирусного фонда «выпилили» 30 ярдов гривен на ремонт дорог с непонятными подрядчиками? Почему тратится по пять миллиардов гривен в год на НАБУ, которое ничего не может расследовать и довести до суда? — задал вопросы аналитик. — Все эти «почему» — это цена жизней погибших курсантов. Они уже стали камикадзе, решив стать военными летчиками в воровском государстве. В нашем воровском государстве военной авиации быть не может, потому что это противоречит сущности самого государства. Авиация — это очень дорого, и нельзя одновременно строить ВВС и так дико воровать». Украина видит для себя «зашкаливающие риски» в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией Воровское государство сколько угодно может нам рассказывать о «воюющей стране», заметил публицист. Но в реально воюющей стране не может быть таких лощеных морд, как у главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, убежден он. «Что будет дальше, мы все прекрасно знаем — мамы погибших ребят будут плакать до последних дней жизни. А вороватые обладатели пафосных свечек-аватарок уже через пару дней разбредутся по своим уютным углам. Ведь им надо еще столько успеть украсть! И никто из власти не скажет, когда Украина начнет покупать или тем более производить новые самолеты», — резюмировал Лесев. Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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