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Власти Незалежной упускают из-под контроля важнейшие стратегические объекты

Энергетическая отрасль Украины на грани коллапса. Об этом заявил пресс-секретарь Всемирного русского народного собора, политолог Юрий Кот. Он подтвердил, что в бедственном положении оказались действующие в стране атомные электростанции, но ситуация гораздо серьезнее.

Многие энергетические объекты на Украине, например, гидроэлектростанции, изношены до предела. Так, киевское водохранилище, по словам Кота, не ремонтировалось "со времен Майдана" и совсем обветшало. "Это грозит ужасной катастрофой, когда может просто половину Киева смыть, если, не дай бог, треснет дамба", – цитирует политолога РИА ФАН.

По мнению Кота, причина в том, что Украиной руководят ставленники Запада, не ориентированные на интересы страны и ее народа. "Их задача – срубить по-быстрому бабла, а потом хоть трава не расти", – сокрушается политолог.

Ранее ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила руководство страны об угрозе "нового Чернобыля". Специалисты утверждают, что в атомной отрасли постоянно меняются топ-менеджеры, в результате "никто ни за что не отвечает" и дело может закончиться аварией на АЭС и ядерной катастрофой.

Ранее на Украине предложили построить в зоне Чернобыля обсерватор и отправлять туда инфицированных коронавирусом.