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Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара

08 сентября 2020, 12:35  •  633 • Украина

Произошло то, что несколько лет назад пытались вдолбить в головы скачущих "патриотов Евромайдана". А произошло необратимое. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. А ведь, как до этого было на Украине вроде все прекрасно. Вроде бы живи и радуйся. Ан, нет! Захотели другого! Другое и получили… Да такое другое, что даже в Евросоюзе не ожидали, что всё будет настолько плохо. Подробности в видео:

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