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Катастрофа в Средиземноморье: Израиль закрывает пляжи

22 февраля 2021, 18:15  •  183 • Политика
Сотни морских обитателей погибли в результате разлива нефти в Израиле. Власти срочно закрыли пляжи и разыскивают виновных в одной из самых масштабных экологических катастроф в истории страны.
Власти Израиля объявили о закрытии пляжей страны из-за масштабной экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов. Десятки тонн мазута были выброшены на средиземноморское побережье Израиля во время мощных штормов в середине прошлой недели, пишет газета Israel Hayom.
Источник разлива нефти до сих пор не установлен. Предположительно, утечка произошла из одного из судов, проходивших мимо побережья, однако на судне пока отрицают свою причастность к произошедшему.
Тем временем, по словам экологов, ущерб, нанесённый побережью Израиля, является просто катастрофическим. На полное удаление загрязнения и восстановление экосистемы придётся потратить годы, если не десятилетия.
Количество нефтепродуктов невероятное, почти вся береговая линия Израиля покрыта мазутом,
- цитирует израильская газета слова морского эколога из Управления заповедников и национальных парков еврейского государства Рут Ягель.
Жертвами разлива нефтепродуктов стали сотни морских обитателей - морские улитки, черепахи, моллюски, крабы и водоросли. Также под ударом рыбы, дельфины, акулы и крупные черепахи.
По данным министра по охране окружающей среды Израиля Гилы Гамлиэль, ликвидация последствий разлива нефтепродуктов "обойдётся в десятки миллионов". При этом государство намерено подать в суд на страховую компанию корабля, ответственного за загрязнение.
Власти сделают всё возможное, чтобы найти виновный в происшествии корабль,
- сообщает израильское издание.

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