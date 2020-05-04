Катастрофа в Китае и победа России. Предсказания святых старцев о возрождении через беды

Во время пандемии и кризисной ситуации людям сложно с уверенностью смотреть в будущее. Многие вспоминают о предсказаниях святых старцев, в которых можно обрести опору и поддержку. Часто их высказывания предрекали России победы и возрождение через несчастья.

Так, старец Паисий Афонский говорил, что Россия обретёт настоящего народного руководителя. Благодаря его усилиям, наша страна превратится в духовный центр. Однако далеко не всем в Европе это понравится, в результате противостояние может вылиться в прямой военный конфликт.

Иеросхимонах Анатолий Оптинский прямо предсказывал беды в Китае, которые неожиданным образом благотворно скажутся на людях. Он заявлял, что катастрофа в Китае заставит людей образумиться и вернёт к вере. А Россия после этих потрясений возвысится.

Особую роль России подчёркивал и Амвросий Оптинский. Он утверждал, что у нашей страны свой праведный путь в мире. И любой, кто пытается сбить Россию с этого пути, помощник дьявола.

Феофан Затворник предсказывал, что Русь возродится и в ней окрепнут традиции православной веры.

Можно заметить, что во всех этих пророчествах подчёркивается ведущая роль России в будущем. Прослеживается мысль, что наша страна достойно перенесёт беды и возвысится после катаклизмов.