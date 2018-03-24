Катастрофа пассажирского самолёта компании Germanwings во Франции: детальное расследование • 96 • Аналитика







24 марта 2015 года самолёт Airbus A320-211, принадлежавший авиакомпании Germanwings, потерпел крушение в гористой местности Альп Верхнего Прованса (Франция). Парижское бюро Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) провело расследование катастрофы и сообщило, что трагедия произошла по вине второго пилота рейса № 4U 9525, направлявшегося из Барселоны в Дюссельдорф, который был психически нездоровым и спровоцировал трагедию умышленно, совершив самоубийство.





В результате публикации предварительного отчета, выпущенного официальным офисом EASA во Франции, многие средства массовой информации Германии принялись активно обвинять упомянутого в докладе второго пилота Андреаса Любица, чем нарушили презумпцию невиновности, закрепленную в 6 статье Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод. В этом ключе предвзятое, однобокое освещение катастрофы немецкими СМИ сформировало общепринятое отношение общественности: мол, в случае трагедии с рейсом № 4U 9525 возможен только человеческий фактор.



Злоупотребляя односторонним мнением германских СМИ, ряд немецких юристов собрали родственников 149 погибших пассажиров (исключая родных предвзято обвиненного второго пилота Андреаса Любица), чтобы подать судебный иск сначала в США, а потом и в самой Германии против немецкой авиакомпании Lufthansa, которая является собственником Germanwings. С помощью немецких СМИ юристы получили преимущество в ходе привлечения к ответственности авиакомпании с последующим возмещением многомиллионного ущерба родственникам жертв и самим адвокатам. Есть все основания подозревать, что одностороннее освещение катастрофы некоторыми СМИ в Германии может быть вызвано профессиональными PR-судебными процессами, организованными вовлеченными юристами.



Одна женщина, которая работает в области права, провела собственное международное расследование и, вероятно, обнаружила реальную причину этой авиакатастрофы, после чего инициировала повторное возбуждение уголовного делопроизводства в Управлении общественного прокурора германского города Дюссельдорфа. Там, где ранее проводилось расследование, связанное с вышеупомянутым случаем влияния человеческого фактора, как предполагается, не единственной возможной причиной этой авиакатастрофы. Германская активистка, желающая добиться справедливости, провела большую работу в рамках глубокого изучения различных фактов и высказала обоснованное подозрение в наличии технической неисправности. Это произошло в январе 2018 года. Имя этой активистки – Нади Мюллер, она проживает в городе Офферхайме (Германия).



Прокуратура Германии в Дюссельдорфе открыла официальное уголовное расследование ввиду следующего подозрения: техническая неисправность может являться истинной причиной этой авиакатастрофы. На официальном сайте прокуратуры содержится файл с номером 10 UJs 37/17, в котором содержатся сведения о начале процесса уголовного расследования, проводимого прокуратурой, где основной причиной катастрофы рассматривается техническая неисправность, а не влияние человеческого фактора второго пилота Андреаса Любица.



Теория правозащитницы Нади Мюллер из немецкого Офферсхайма заключалась в том, что перегородка давления внутри кормы самолета сломалась из-за дефекта. В докладе отдела по расследованию происшествий гражданской авиации Парижского бюро EASA прямо упоминается шум воздушного потока, вызванный неисправностью перегородки давления. В этом источнике также упоминаются переговоры между членами экипажа на тему технических неполадок на борту. После консультаций командир экипажа решил покинуть кабину, чтобы пройти к хвосту самолета, где самостоятельно разобраться в причине шумов, предположительно связанных с перегородкой давления, данные сведения содержатся в официальных материалах EASA. Пока командир воздушного судна посещал хвостовую часть самолета, эта перегородка давления и вышла из строя, что внезапно привело к падению давления в кабине экипажа. Следуя теории Нади Мюллер, этот перепад давления вызвал потерю сознания у второго пилотп, который был один в кабине, в то время как командир экипажа находился в хвосте самолета — там, где установлена перегородка давления. Надя Савченко. Восстание одиночки



Чтобы восстановить давление, одинокий второй пилот немедленно запустил экстренную систему снижения самолета, после чего потерял сознание из-за недостатка кислорода в кабине пилотов. Во время этого инцидента командир экипажа попытался попасть в кабину. Все это в полной мере соответствует содержанию материалов EASA. Самолет потерпел крушение на высокогорье, на высоте около 10.000 футов. Из-за высоких гор в этом районе второй пилот не успел прийти в сознание после выравнивания давления и остановить снижение самолета. Горный массив стал препятствием, которое помешало его попытке спастись.



Этот второй пилот, который изо всех сил, с большой храбростью пытался спасти самолет и жизни пассажиров, впоследствии был предвзято обвинен в том, что он намеренно разбил самолет в результате попытки самоубийства, вызванной предполагаемой психической болезнью. Во многом это результат чисто финансовых интересов. Это и стало причиной оклеветания Андреаса Любица.



Удивительно, что Управление общественного прокурора в Дюссельдорфе прекратило вышеупомянутое уголовное расследование в отношении версии о технической неисправности после того, как немецкое издание «Bild-Zeitung» начало публиковать материалы об этом уголовном деле. Данная газета сыграла ведущую роль в кампании по дискредитации обвиняемого второго пилота Андреаса Любица как «самоубийцы — массового убийцы». Поэтому родители этого мертвого (и, соответственно, беззащитного) второго пилота подали иск против могущественного немецкого СМИ, чтобы заставить издание соблюдать правило презумпции невиновности. Ту-160. Стоит ли возобновлять производство?



Эта газета была проинформирована об исследовании Нади Мюллер, а также о возбуждении уголовного дела № 10 UJs 37/17, которое ведет прокурор в Дюссельдорфе. Известно, что между журналистами этой газеты и следователями прокуратуры Дюссельдорфа произошёл обмен мнениями, также известно, что эта могущественная газета имеет очень хорошие связи на верхах (вплоть до высшего руководства Германии).



В начале февраля этого года «Bild-Zeitung» опубликовала статью, в которой отрицалось, что родственники жертв авиакатастрофы при помощи своего иска преследуют финансовые интересы. Этот источник показал этих родственников очень эмоционально, сделав всё возможное, чтобы вызвать жалость читателей и заручиться их симпатией. Представлена картина была чрезвычайно однобоко. Кроме того, статья включала в себя письмо пострадавших к ответчику — авиакомпании Lufthansa Airline, написанное тоже в чрезвычайно эмоциональном стиле. Но при детальном рассмотрении письма видно, что оно разрабатывалось профессиональным юрисконсультом.



С точки зрения автора этих строк, который уже более 13 лет является практикующим юристом, эта статья с прилагаемым письмом была классическим примером PR-судебного разбирательства, как это распространено в США, когда закон оправдывает многомиллионные убытки.



Наличие данных фактов наводит на мысль о попытке немецкой «Bild-Zeitung» взять на себя роль «защитника» пострадавших, поскольку издание предвзято освещает роль беззащитного мертвого второго пилота Андреаса Любица с самого начала до сегодняшнего дня, представляя человеческий фактор как единственную версию авиакатастрофы.



Столкнувшись с этим PR-судебным процессом, Надя Мюллер подала жалобу в Немецкий совет прессы, чтобы инициировать разбирательство в отношении «Bild-Zeitung». В заявлении Нади высказываются подозрения в нескольких нарушениях правил организации, контролирующей работу прессы в Германии. Жалоба находится на рассмотрении с февраля этого года. Опять голодовка, или Чья тюрьма лучше?



Цель правозащитницы Нади Мюллер из Офтерсхайма заключается в том, чтобы начать детальное расследование в отношении версии о технической неисправности переборки давления в качестве реальной причины катастрофы самолета. Это очень важно именно сейчас, к 3-й годовщине трагедии, чтобы доказать, что подозреваемый второй пилот Андреас Лубиц был невиноват и не может являться «самоубийцей — массовым убийцей», виновным в смерти 149 человек. С помощью публикации этих беспощадных статей в средствах массовой информации распространилась неправильная версия. Правда о технической неисправности больше не должна покрываться; она должна стать открытой для широкой публики. Это желание отважной женщины из города Офферхайм в третью годовщину трагической авиакатастрофы. Частный детектив и правозащитник из Германии проводит новое расследование возможной технической неисправности с целью восстановления презумпции невиновности, несправедливо нарушенной при обвинении в катастрофе второго пилота Андреаса Любица. Прокуратура города Дюссельдорфа (Германия) возбудила уголовное дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами авиационного происшествия.24 марта 2015 года самолёт Airbus A320-211, принадлежавший авиакомпании Germanwings, потерпел крушение в гористой местности Альп Верхнего Прованса (Франция). Парижское бюро Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) провело расследование катастрофы и сообщило, что трагедия произошла по вине второго пилота рейса № 4U 9525, направлявшегося из Барселоны в Дюссельдорф, который был психически нездоровым и спровоцировал трагедию умышленно, совершив самоубийство.В результате публикации предварительного отчета, выпущенного официальным офисом EASA во Франции, многие средства массовой информации Германии принялись активно обвинять упомянутого в докладе второго пилота Андреаса Любица, чем нарушили презумпцию невиновности, закрепленную в 6 статье Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод. В этом ключе предвзятое, однобокое освещение катастрофы немецкими СМИ сформировало общепринятое отношение общественности: мол, в случае трагедии с рейсом № 4U 9525 возможен только человеческий фактор.Злоупотребляя односторонним мнением германских СМИ, ряд немецких юристов собрали родственников 149 погибших пассажиров (исключая родных предвзято обвиненного второго пилота Андреаса Любица), чтобы подать судебный иск сначала в США, а потом и в самой Германии против немецкой авиакомпании Lufthansa, которая является собственником Germanwings. С помощью немецких СМИ юристы получили преимущество в ходе привлечения к ответственности авиакомпании с последующим возмещением многомиллионного ущерба родственникам жертв и самим адвокатам. Есть все основания подозревать, что одностороннее освещение катастрофы некоторыми СМИ в Германии может быть вызвано профессиональными PR-судебными процессами, организованными вовлеченными юристами.Одна женщина, которая работает в области права, провела собственное международное расследование и, вероятно, обнаружила реальную причину этой авиакатастрофы, после чего инициировала повторное возбуждение уголовного делопроизводства в Управлении общественного прокурора германского города Дюссельдорфа. Там, где ранее проводилось расследование, связанное с вышеупомянутым случаем влияния человеческого фактора, как предполагается, не единственной возможной причиной этой авиакатастрофы. Германская активистка, желающая добиться справедливости, провела большую работу в рамках глубокого изучения различных фактов и высказала обоснованное подозрение в наличии технической неисправности. Это произошло в январе 2018 года. Имя этой активистки – Нади Мюллер, она проживает в городе Офферхайме (Германия).Прокуратура Германии в Дюссельдорфе открыла официальное уголовное расследование ввиду следующего подозрения: техническая неисправность может являться истинной причиной этой авиакатастрофы. На официальном сайте прокуратуры содержится файл с номером 10 UJs 37/17, в котором содержатся сведения о начале процесса уголовного расследования, проводимого прокуратурой, где основной причиной катастрофы рассматривается техническая неисправность, а не влияние человеческого фактора второго пилота Андреаса Любица.Теория правозащитницы Нади Мюллер из немецкого Офферсхайма заключалась в том, что перегородка давления внутри кормы самолета сломалась из-за дефекта. В докладе отдела по расследованию происшествий гражданской авиации Парижского бюро EASA прямо упоминается шум воздушного потока, вызванный неисправностью перегородки давления. В этом источнике также упоминаются переговоры между членами экипажа на тему технических неполадок на борту. После консультаций командир экипажа решил покинуть кабину, чтобы пройти к хвосту самолета, где самостоятельно разобраться в причине шумов, предположительно связанных с перегородкой давления, данные сведения содержатся в официальных материалах EASA. Пока командир воздушного судна посещал хвостовую часть самолета, эта перегородка давления и вышла из строя, что внезапно привело к падению давления в кабине экипажа. Следуя теории Нади Мюллер, этот перепад давления вызвал потерю сознания у второго пилотп, который был один в кабине, в то время как командир экипажа находился в хвосте самолета — там, где установлена перегородка давления.Чтобы восстановить давление, одинокий второй пилот немедленно запустил экстренную систему снижения самолета, после чего потерял сознание из-за недостатка кислорода в кабине пилотов. Во время этого инцидента командир экипажа попытался попасть в кабину. Все это в полной мере соответствует содержанию материалов EASA. Самолет потерпел крушение на высокогорье, на высоте около 10.000 футов. Из-за высоких гор в этом районе второй пилот не успел прийти в сознание после выравнивания давления и остановить снижение самолета. Горный массив стал препятствием, которое помешало его попытке спастись.Этот второй пилот, который изо всех сил, с большой храбростью пытался спасти самолет и жизни пассажиров, впоследствии был предвзято обвинен в том, что он намеренно разбил самолет в результате попытки самоубийства, вызванной предполагаемой психической болезнью. Во многом это результат чисто финансовых интересов. Это и стало причиной оклеветания Андреаса Любица.Удивительно, что Управление общественного прокурора в Дюссельдорфе прекратило вышеупомянутое уголовное расследование в отношении версии о технической неисправности после того, как немецкое издание «Bild-Zeitung» начало публиковать материалы об этом уголовном деле. Данная газета сыграла ведущую роль в кампании по дискредитации обвиняемого второго пилота Андреаса Любица как «самоубийцы — массового убийцы». Поэтому родители этого мертвого (и, соответственно, беззащитного) второго пилота подали иск против могущественного немецкого СМИ, чтобы заставить издание соблюдать правило презумпции невиновности.Эта газета была проинформирована об исследовании Нади Мюллер, а также о возбуждении уголовного дела № 10 UJs 37/17, которое ведет прокурор в Дюссельдорфе. Известно, что между журналистами этой газеты и следователями прокуратуры Дюссельдорфа произошёл обмен мнениями, также известно, что эта могущественная газета имеет очень хорошие связи на верхах (вплоть до высшего руководства Германии).В начале февраля этого года «Bild-Zeitung» опубликовала статью, в которой отрицалось, что родственники жертв авиакатастрофы при помощи своего иска преследуют финансовые интересы. Этот источник показал этих родственников очень эмоционально, сделав всё возможное, чтобы вызвать жалость читателей и заручиться их симпатией. Представлена картина была чрезвычайно однобоко. Кроме того, статья включала в себя письмо пострадавших к ответчику — авиакомпании Lufthansa Airline, написанное тоже в чрезвычайно эмоциональном стиле. Но при детальном рассмотрении письма видно, что оно разрабатывалось профессиональным юрисконсультом.С точки зрения автора этих строк, который уже более 13 лет является практикующим юристом, эта статья с прилагаемым письмом была классическим примером PR-судебного разбирательства, как это распространено в США, когда закон оправдывает многомиллионные убытки.Наличие данных фактов наводит на мысль о попытке немецкой «Bild-Zeitung» взять на себя роль «защитника» пострадавших, поскольку издание предвзято освещает роль беззащитного мертвого второго пилота Андреаса Любица с самого начала до сегодняшнего дня, представляя человеческий фактор как единственную версию авиакатастрофы.Столкнувшись с этим PR-судебным процессом, Надя Мюллер подала жалобу в Немецкий совет прессы, чтобы инициировать разбирательство в отношении «Bild-Zeitung». В заявлении Нади высказываются подозрения в нескольких нарушениях правил организации, контролирующей работу прессы в Германии. Жалоба находится на рассмотрении с февраля этого года.Цель правозащитницы Нади Мюллер из Офтерсхайма заключается в том, чтобы начать детальное расследование в отношении версии о технической неисправности переборки давления в качестве реальной причины катастрофы самолета. Это очень важно именно сейчас, к 3-й годовщине трагедии, чтобы доказать, что подозреваемый второй пилот Андреас Лубиц был невиноват и не может являться «самоубийцей — массовым убийцей», виновным в смерти 149 человек. С помощью публикации этих беспощадных статей в средствах массовой информации распространилась неправильная версия. Правда о технической неисправности больше не должна покрываться; она должна стать открытой для широкой публики. Это желание отважной женщины из города Офферхайм в третью годовщину трагической авиакатастрофы. Автор: Андреас Висушиль, юрист, журналист, геополитический обозреватель (Германия) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 96 Источник Похожие новости Благие намерения — не повод для поощрения пораженческих настроений Надя Савченко. Восстание одиночки Ту-160. Стоит ли возобновлять производство?

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