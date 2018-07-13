«Катастрофа Обамы» и «совет» по брекситу: о чём говорили Дональд Трамп и Тереза Мэй в Британии

В Великобритании прошли переговоры президента Дональда Трампа и премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй. Лидеры заявили, что после брексита две страны намерены заключить торговое соглашение. При этом ранее Трамп отмечал, что попытки Мэй «мягко» выйти из ЕС ставят такую возможность под угрозу. Кроме того, главы государств обсудили предстоящую встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома сообщил, что намерен поднять в разговоре с российским коллегой целый ряд вопросов, в том числе нераспространение ядерного оружия, «вмешательство» РФ в выборы США и ситуацию на Украине. Трамп вновь подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией произошло при его предшественнике Бараке Обаме.

В загородной резиденции премьер-министра Великобритании — Чекерсе — состоялись переговоры между Терезой Мэй и президентом США Дональдом Трампом. Перед началом встречи американский лидер назвал отношения двух стран «очень крепкими».

Добавим, что в день приезда Трампа в Великобританию он дал интервью изданию The Sun. Американский лидер не согласился с решением Мэй использовать «мягкий» план по выходу Соединённого Королевства из ЕС, а также выразил мнение, что экс-глава британского МИД Борис Джонсон мог бы стать хорошим премьером.

Своё выступление на совместной пресс-конференции после завершения встречи в Чекерсе британский премьер начала с того, что назвала оборонное сотрудничество с США самым разносторонним и современным в мире. Также Мэй поблагодарила Трампа за поддержку Британии после инцидента с отравляющим веществом в Солсбери. Кроме того, по её словам, Вашингтон и Лондон едины в желании заключить торговую сделку после завершения брексита.

В свою очередь, американский лидер назвал отношения между государствами «особыми» и отметил, что две страны связанными общим историческим наследием. При этом президент США отметил, что не критиковал Мэй за позицию по брекситу. Он назвал издание The Sun «фейковыми новостями» за то, что они не включили в расшифровку интервью его положительные высказывания о главе британского правительства.

По его словам, он лишь предложил ей вариант действий по вопросу брексита. Трамп считает, что британскому премьеру его видение ситуации могло показаться чересчур жёстким.

Трамп извинился перед Мэй и назвал её «фантастической женщиной», которая блестяще справляется со своей работой, добавив, что опасался проблем в торговле, но после прошедших переговоров сомнений больше нет. Трамп уверен, что США и Великобритания могут в четыре раза увеличить объёмы торговли после брексита.

«Я не критиковал премьер-министра. Я испытываю огромное уважение к ней. К сожалению, произошла эта история, но они не внесли туда, что я сказал о премьере», — пояснил Трамп, добавив, что Мэй «жёсткий переговорщик», с которым лучше находится в дружеских отношениях.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом встречи в Чекерсе

Reuters

© Kevin Lamarque

О России

По словам премьера Великобритании, в ходе дискуссии было достигнуто понимание о необходимости вести переговоры с Россией с позиции силы. Между тем она приветствовала проведение «важного» саммита РФ — США.

В свою очередь, Трамп заверил, что он гораздо жёстче относится к РФ, чем какой-либо другой мировой лидер, и в Москве не очень рады его победе на выборах в 2016 году. Он также отметил, что «больших ожиданий» от предстоящей встречи в Хельсинки у него нет. Но в то же время глава Белого дома считает, что по её итогам можно ожидать неких «сюрпризов».

Согласно ожиданиям Трампа, в столице Финляндии будут обсуждаться различные вопросы — от ситуаций на Украине и в Сирии до ядерного нераспространения, а также проблема «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году. При этом американский лидер считает, что из-за «российского дела» страдают обе страны.

«Я считаю, что мы страдаем от того, что я называю сфальсифицированной «охотой на ведьм». Я считаю, что это наносит ощутимый ущерб нашей стране и нашим отношениям с Россией. Я считаю, что у нас есть шанс на хорошие взаимоотношения с РФ и Владимиром Путиным... Если нам удастся выстроить хорошее взаимодействие, это будет хорошо для всех», — заметил президент США.

Также Трамп в очередной раз ответил на вопрос о ситуации с присоединением Крыма к России в 2014 году. По его словам, он, в отличие от Барака Обамы, не допустил бы такой «катастрофической ошибки».

Кроме того, президент США в очередной раз назвал газопровод «Северный поток — 2» ужасным проектом, поднял вопрос миграционного кризиса в Европе, подчеркнул необходимость увеличения оборонных взносов в НАТО со стороны стран — членов альянса, и заявил о важности противодействия «дестабилизирующему влиянию» Ирана на Ближнем Востоке.

Переговорная стратегия Трампа

Перед тем, как отправится в Великобританию, Трамп принял участие в саммите НАТО При этом сценарий поведения американского лидера остаётся неизменным — Трамп делает резкие заявления до начала официальных мероприятий. Напомним, что в Брюсселе американский лидер ещё во время рабочего завтрака с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом озвучил свою точку зрения по основным вопросам переговоров.

Опальный диктатор: почему правительство Испании решило бороться с наследием Франко «Трамп чувствует себя лидером и зависимость других стран, в том числе Великобритании, от Соединённых Штатов и, откровенно говоря, цинично пользуется этим, оказывая давление. Это его стиль. Он оказывает давление на переговорщиков до начала встреч, осуществляя наступление, чтобы затем повлиять на ход дискуссии. Трамп уверен, что он просто великолепный переговорщик, ведь на его счету тысячи сделок в бизнесе. Но речь идёт не о бизнесе, а о политике, где вряд ли можно говорить об успехе подобного подхода, но Трамп уверяет себя в этом», — заявил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

Так, в первый же день своего визита в Лондон глава Белого дома дал интервью британскому таблоиду The Sun. В ходе дискуссии было затронуто множество тем, включая брексит, отставку главы МИД Британии Бориса Джонсона и миграционный кризис в Европе.

Говоря о выходе Великобритании из Евросоюза, Трамп отметил, что Тереза Мэй не вняла его советам и выбрала «мягкий» вариант брексита. По его мнению, подобное развитие событий «убьёт» вероятную торговую сделку между Вашингтоном и Лондоном, поскольку Британия останется в достаточном тесном контакте с ЕС. Он также добавил, что принятый Мэй план действий значительно отличается от того, что выносился на референдум.

По его словам, совершенно нормально, что британский премьер его не послушала, поскольку она ведёт переговорный процесс по-своему. Он также отметил, что решение британского премьера привело к отставкам в кабмине — свои должности покинули министр по вопросам брексита Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

«Тереза Мэй понимает, что для экономики Великобритании полный разрыв экономических отношений с ЕС чреват серьёзными последствиями, включая финансовый кризис. Поэтому она ведёт себя гораздо осторожнее в этом вопросе. Трамп же не является сторонником такой политики и угрожает, говоря, что, если бы Соединённое Королевство полностью вышло, то могло бы заключать торговые сделки, в том числе с Америкой, с чистого листа», — пояснил директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

Отставка последнего особенно расстроила президента США. По его словам, он уважает экс-главу дипломатии Соединённого Королевства, считая его «очень талантливым парнем», который отлично представлял свою страну на мировой арене.

«Я бы не хотел никого сталкивать лбами. Но, по моему мнению, он стал бы прекрасным премьер-министром Великобритании. Он обладает необходимыми качествами для этого», — пояснил Трамп.

Как отметил директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв, президент США положительно отзывается об экс-главе МИД Соединённого Королевства, поскольку их политические взгляды по ряду вопросов совпадают. При этом, по мнению аналитика, Джонсон был совершенно неподходящим человеком на этой должности.

Президент США Дональд Трамп и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Reuters

© Kevin Lamarque

«Времена меняются»

Американского президента не устраивает «полупозиция», которую заняла Великобритания в отношении брексита, прежде всего по экономическим соображениям. Такое мнение выразил доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По мнению американского лидера, Европа зарабатывает на Америке, не предлагая американцам взамен ничего.

«Он называет это несправедливой торговлей и делает всё возможное, чтобы изменить ситуацию. Трамп прекрасно понимает, что Великобритания — это государство, входящее в тройку китов ЕС вместе с Германией и Францией. И его задача была полностью Лондон отцепить от Брюсселя и переключить на полномасштабное сотрудничество с США. В этом контексте полумеры, которые предложила Тереза Мэй, его тоже не устраивают. Поэтому, наверное, в ходе своего визита он и будет открыто говорить: «Если вы действительно собрались на выход, так выходите», — заявил Топорнин в разговоре с RT.

По его словам, Трамп достаточно последователен в своих действиях, хоть это и не нравится многим европейским партнёрам, поскольку раньше они всегда рассчитывали на поддержку со стороны США.

«Времена меняются. Сейчас Соединённые Штаты в лице Трампа очень прагматично подходят к сотрудничеству с ЕС и отдельными европейскими государствами. Трамп стремится к тому, чтобы восстановить американскую мощь, чтобы Америка заправляла миром. Причём избирает несколько иную тактику, не такую, как во времена Барака Обамы, когда в основном было бряцание оружием и использование стратегической мощи. Он здесь сочетает различные инструменты и больше уповает на финансово-экономическое давление. Подобная философия вызывает серьёзную озабоченность. Европейцы не хотят, чтобы США превратились в мирового гегемона, который бы указывал им, как жить и что делать», — заключил эксперт.