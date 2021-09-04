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Катастрофа Меркель: ошибка, упрямство или закономерный итог?

04 сентября 2021, 08:55  •  4 • Аналитика
© AFP 2021 / John Macdougall
Готовясь к уходу с поста канцлера, Ангела Меркель грубо ошиблась — и фактически лишила свою партию шансов остаться у власти. Да, предвыборная кампания в Германии завершается действительно сенсационно — за три недели до выборов ХДС-ХСС стремительно теряет место первой партии страны.
Нынешняя кампания вообще преподнесла массу сюрпризов — рейтинги большинства партий то резко поднимались, то так же быстро падали. Но сейчас уже явно обозначились финальные тенденции, которые не переломить: немцы не хотят видеть новым канцлером того, кого выбрала в качестве наследника Меркель. Большинство избирателей отдают предпочтение Олафу Шольцу и его Социал-демократической партии. Почти наверняка он станет новым канцлером — вопрос только в том, какую именно коалицию он возглавит.
Причем своей победой Шольц будет во многом обязан Меркель — если бы не ее упрямство, то одной усталости немцев от 16-летнего правления христианских демократов было бы недостаточно для победы их младших партнеров по коалиции из СДПГ. Именно она не просто не смогла выбрать достойного преемника — она сделала все для того, чтобы у ХДС-ХСС не появился сильный кандидат в канцлеры.
Сначала, еще после прошлых выборов, она решила передать все Аннегрет Крамп-Карренбауэр — сделав ее главой ХДС с прицелом на канцлерство после выборов 2021 года. Но бывший министр обороны очень быстро всех разочаровала — и ей стали искать замену.
В партии были харизматичные фигуры — например, бывший лидер фракции в бундестаге Фридрих Мерц, который в 2002 году был вынужден уступить свой пост Ангеле Меркель, возглавившей тогда ХДС. Мерц на долгие годы ушел из политики — но три года назад решил вернуться, чтобы сменить Меркель. Однако ему не дали возглавить партию. Он дважды с небольшим отрывом проигрывал: сначала в 2018-м Крамп-Карренбауэр, а в январе этого года Армину Лашету, премьер-министру Северного Рейна — Вестфалии. Именно на Лашета сделала ставку Меркель, чтобы не допустить перехода партии под контроль чужака Мерца. Но тот оказался столь же нехаризматичен, как и Аннегрет, и в итоге утопил собственную партию. Хотя честнее будет сказать, что утопила ХДС сама Меркель, ведь это она всеми правдами и неправдами проталкивала своих протеже.
Непопулярность Лашета была видна изначально — но даже после того, как он возглавил партию, у ХДС был шанс сохранить власть. Нужно было просто выдвинуть кандидатом в канцлеры Маркуса Зедера, лидера "младшей сестры", баварской ХСС. Он был куда более популярен — но при этом и независим от Меркель. Неудивительно, что Ангела приложила все силы для недопущения его выдвижения.
И что в итоге? Немцы, конечно, формально голосуют за партии, а не за кандидатов в канцлеры — но Меркель явно недооценила роль личности в истории. Невзрачность Лашета оттолкнула избирателей от ХДС-ХСС — последние опросы дают партии 20 процентов. Это самый низкий результат в ее истории, особенно на контрасте с 38 процентами, которые были у нее в прошлом апреле, в начале карантина из-за пандемии. Конечно, на популярности партии сказалась не только слабость Лашета, но она была тем фатальным фактором, который, по сути, приговорил ХДС-ХСС к переходу в оппозицию.
Да, все идет к этому. Хотя все три кандидата в канцлеры нехаризматичны, Лашет настолько не нравится немцам, что они, помучившись, остановили свой выбор на Олафе Шольце. Как на лучшем из худших — к тому же министр финансов еще и вице-канцлер, то есть заместитель самой Меркель. Вот такая своеобразная преемственность.
Если бы были прямые выборы канцлера, за него проголосовали бы 43 процента — против 16 за Лашета. Третий кандидат, "зеленая" Анналена Бербок, набрала бы всего 12: короткий весенний взлет, когда даже всерьез обсуждались перспективы ее канцлерства, сменился глубоким летним падением. Вместе с ней падает и рейтинг "Зеленых" в целом — от весенних 28 процентов остались 16.
А СДПГ с недавних 16 процентов доросла до 25 — и может еще прибавить к выборам. То есть Шольц станет канцлером? Да, причем у него есть для этого два варианта. Третий вариант, когда он не станет канцлером, с каждым днем становится все менее реальным. Это вариант так называемой Ямайки, то есть коалиции с цветами флага карибского государства: ХДС-ХСС, "Зеленые" и либералы из Свободной демократической партии. "Ямайка" долгое время считалась чуть ли не предрешенным сценарием этих выборов. Но сейчас, на фоне падения рейтингов и ХДС-ХСС, и "Зеленых", шансы на сколачивание этой коалиции уменьшаются.
Сейчас все три партии — считая и СвДП — вместе набирают 49 процентов. Да, к ним уйдет и доля тех партий, которые не преодолеют пятипроцентного барьера, то есть в бундестаге у них будет более половины депутатов. После прошлых выборов, 2017 года, Меркель несколько месяцев пыталась создать "Ямайку" — и все безуспешно. Но тогда ей помогло возвращение к большой коалиции, то есть к союзу с СДПГ — социал-демократы очень не хотели оставаться в неравном браке. А сейчас такой возможности не будет. Практически невозможно представить вариант, при котором СДПГ, выиграв выборы, возьмет себе младшим партнером христианских демократов. Да и кто они теперь — без популярной Меркель, но с непопулярным Лашетом?
Социал-демократы ныне вытягивают счастливый билет — потому что за долгие годы сожительства с партией Меркель (а они были в правящей коалиции 12 из 16 лет) они едва не превратились в партию второго ряда. Из "народной партии" старейшая партия Германии скатилась до унизительных для нее 15 процентов — и казалось, что Меркель выпила из нее всю кровь. Но ошибка (если не говорить о недальновидном упрямстве) Меркель с выбором преемника подарила СДПГ шанс взять власть — и будет очень странно, если после 26 сентября она его не реализует.
У Олафа Шольца будет два варианта. Он может возглавить коалицию "светофор", названную так по цветам СДПГ (красный), СвДП (желтый) и "Зеленых". Этот вариант сейчас представляется наиболее реальным, но есть и вариант чисто левой коалиции — когда вместо СвДП третьими станут "Левые".
"Левые", наследники СЕПГ — правящей партии ГДР — на прошлых выборах получили более девяти процентов, но сейчас за них готовы голосовать в полтора раза меньше избирателей. В восточных землях, то есть в бывшей ГДР, вотчине "Левых", их давно уже теснит "Альтернатива для Германии" (на этих выборах она сохранит, а то и улучшит свой прошлый результат в 12 процентов). Но АдГ откровенно антиэлитна, так что всем остальным партиям не позволено даже думать о коалиции с ней ни на каком уровне.
"Левые" же давно входят во власть на уровне земель. В том числе и в Берлине — где как раз правит коалиция из СДПГ, "Зеленых" и "Левых".
Теперь такая же возможность теоретически может возникнуть и на федеральном уровне — что стало бы серьезнейшим сдвигом влево всей германской политики. Но шансы на ее образование невелики — от "Левых" потребуют отказаться от неприятия НАТО, национализации и прочего "радикализма": а согласие с такими требованиями добьет партию.
Так что проще всего Олафу Шольцу будет стать канцлером от "светофора" — две левые ("Зеленые" вообще в свое время образовались путем отделения от СДПГ) партии и одна либеральная. Да, конечно, все они условно левые, зато атлантически выдержанные товарищи, системные. Не какая-нибудь там радикальная и чуть ли не экстремистская (для германской элиты) "Альтернатива для Германии", которая в этом случае будет вынуждена уступить в бундестаге место главной оппозиционной партии ХДС-ХСС. То есть бывшей партии Меркель — которую та, уходя, из-за своего упрямства оставила без власти.
Кстати, и уйти Меркель будет непросто — если переговоры о создании новой коалиции затянутся (а так, скорее всего, и будет), она еще проработает канцлером несколько месяцев после выборов. В течение которых, впрочем, ей уже не удастся исправить свою ошибку.

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