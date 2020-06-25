Катастрофа для всего мира: Никита Михалков открыл глаза "попадающим в морок"

Режиссёр Никита Михалков в интервью Царьграду высказался по темам, вызывающим истерику у части общества, нацеленной на разрушительные процессы внутри России. В том числе это поправки в Конституцию нашей страны - голосование, напомним, стартовало сегодня, в четверг, 25 июня.

Широкое обсуждение получила поправка с упоминанием Бога. Несмотря на то, что представители всех ведущих конфессий отметили её важность, нашлись и противники инициативы. О них мы и говорили с Никитой Михалковым. Режиссёр уверен, что для крыла противников Конституции в тексте есть вещи, более опасные, чем то же обнуление сроков президента России Владимира Путина. К ним в том числе относится поправка с упоминанием Бога.

"Это действительно прорывная, революционная вещь. Это потрясающе. И самое главное, что как раз в Конституции мы упоминаем не только православного Бога. Мы говорим о Боге как о Высшей Силе. Мы утверждаем, что человек есть подобие Божие. И это принципиально", - сказал режиссёр.

К счастью, у нас есть возможность не только дискутировать с противниками этих и других важных инициатив, но и противостоять им. Собственно, этим и занимается команда Никиты Михалкова, рассказывая о том, как прямо сейчас мы попадаем в цифровое рабство или подвергаемся риску инициативами о повальной обязательной вакцинации:

"Конечно, технологии нужны, не гусиное перо и не, как говорится, "жить в лесу - молиться колесу". Однако если мы упоминаем Бога в Конституции, мы должны делать для себя определённые выводы. Надежда на искусственный интеллект и представление о людях как о "человеческом капитале" - всё это абсолютно не религиозное понимание жизни, - подчеркнул Никита Михалков. - Я думаю, что в этом заключена основа соблазнов, которые предлагаются людям. И они, конечно, попадают в морок. А получая самую невероятную и фейковую информацию, которая их потрясает и отворачивает от жизни, они отворачиваются от Бога. И это нужно понимать".

Никита Михалков не сомневается, что защитники идей новой Конституции, суверенной России и свободы в нашей стране победят.

"Почему я говорю, что мы победим? Потому что, если этого не случится, это станет не просто катастрофой России. Это будет катастрофой для всего мира: проигрыш такой страны, как Россия, - это проигрыш этому абсолютному бесоподобию, которое нас окружает. Вспомните странную церемонию открытия тоннеля в Швейцарии, - подчеркнул режиссёр. - Поэтому для меня эти поправки к Конституции - это не просто власть кинула клич, и побежали. Нет, это революционные поправки. Благодаря им наша Конституция перестанет быть колониальной, поскольку она была принята под выстрелы пушек в 1990-х годах".

Полная версия интервью доступна по ссылке на сайте телеканала Царьград.