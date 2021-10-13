Катастрофа для Лукашенко: Путин отказался ехать в Минск

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Главы стран СНГ могут последовать примеру президента России

15 октября в Минске пройдет саммит государств, состоящих в СНГ и ЕАЭС. Однако российский лидер Владимир Путин не будет присутствовать там лично. Из-за санитарных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, глава государства принял решение подключиться к переговорам в режиме видеоконференции. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев.

Отказ президента России ехать в Минск можно считать для Александра Лукашенко почти что катастрофой. Эксперт считает, что международный саммит вообще не будет иметь смыла для белорусского главы, если там не появится Путин. Более того, аналитик не исключает, что остальные руководители государств могут взять пример у нашего президента и тоже отменить визиты в столицу Белоруссии.

"Саммит в Минске в ближайшую пятницу для Лукашенко носит огромное значение", – отметил политолог.

Суздальцев подчеркнул, что у президента Белоруссии не так много времени, потому что ему срочно нужны деньги. По мнению эксперта, Лукашенко рассчитывает, что Путин компенсирует расходы от санкций, введенных Евросоюзом.

Кроме того, аналитик считает, что отказ Путина ехать на саммит в Минск не связан с арестом журналиста "Комсомольской правды". По его мнению, Москва закрыла глаза на этот инцидент, чтобы не давать Лукашенко повод для "антироссийской истерики".

Напомним, что президенты России и Белоруссии последний раз лично встречались всего месяц назад. Переговоры Путина и Лукашенко прошли 9 сентября в Москве.